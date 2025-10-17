Войти
Легендарный Black Hawk скоро получит грузовой отсек вместо кабины и станет полностью автономным

S-70UAS U-Hawk

Легендарный вертолет Black Hawk компании Sikorsky переживает второе рождение — а вернее, полное перевоплощение. В новом качестве это будет полностью автономная машина, где место кабины экипажа займет… грузовой отсек.

Впрочем, в беспилотной эволюции Black Hawk нет ничего неожиданного — уже много лет Sikorsky совместно с агентством DARPA занимаются переоборудованием серийных моделей в беспилотники. В результате на свет и появился транспортно-десантный S-70UAS U-Hawk на базе UH-60L Black Hawk, представленный на этой неделе на выставке Ассоциации армии США (AUSA).

S-70UAS U-Hawk

Как сообщили в концерне Lockheed Martin (Sikorsky — его дочерняя компания), от разработки концепции до запуска в производство прошло меньше года, а первый полет беспилотника должен состояться уже в следующем году. В основе U-Hawk автономная технология Matrix от Sikorsky в сочетании с электродистанционной системой 3-го поколения, которая предназначена как для пилотируемых летательных аппаратов, так и для БПЛА. Matrix в полном объеме выполняет функции второго пилота от взлета до посадки. Общий контроль за U-Hawk выполняет удаленный оператор с помощью защищенного планшета, сообщая вертолету лишь основные цели миссии, при этом все остальное на себя берет Matrix. В перспективе U-Hawk будет перевозить крупногабаритные грузы и автономные транспортные машины. Для этого Sikorsky установит на нем улучшенный двигатель T700-GE-701C с грузоподъемностью около 4100 кг.

Александр Агеев

