Способны ли Франция и Европа защитить спутники, которые Россия все чаще берет на прицел? (Atlantico, Франция)

Atlantico: Франция и Европа планируют бороться с российскими спутниками

Во Франции и других европейских странах разрабатывают сценарии борьбы с российскими спутниками, рассказали в беседе с Atlantico два французских военных эксперта. Они также признали, что в ходе нападения на Курскую область ВСУ использовали для связи франко-британскую сеть Eutelsat-OneWeb.

На вопросы Atlantico по поводу "новых звездных войн" ответили военные эксперты Ксавье Тительман и Марьон Бюше (Xavier Tytelman, Marion Buchet)

Как в предельно взаимосвязанном мире, где наличие флотов космических спутников становится все более необходимым условием сохранения национального суверенитета, Франция и Европа намерены защищаться от возможных атак, в том числе со стороны России?

Atlantico: Конфликт на Украине помог осознать стратегическую роль спутников связи, которые имеют решающее значение для украинцев и, следовательно, становятся объектами пристального интереса со стороны российских военных. Могут ли удары или попытки вмешательства в спутниковую связь также быть направлены — помимо Украины — против Франции и других европейских стран?

Ксавье Тительман: Все страны могут потенциально подвергнуться атакам, которые будут нацелены как на спутники, так и на наземную инфраструктуру и оборудование для приема сигнала. <…>

Франция тоже оказалась затронута. Были установлены факты создания помех в отношении наших спутников, и Франция официально обвинила в Международном союзе электросвязи Россию в действиях по глушению определенных сигналов с целью нарушить нашу связь (никаких доказательств причастности России к этим действиям нет, — прим. ИноСМИ). Речь идет не о единичном явлении: оно иллюстрирует уязвимость всего европейского пространства перед лицом враждебных операций, сочетающих в себе создание помех, шпионаж и кампанию по дезинформации.

— Смогут ли инвестиции в проект Eutelsat позволить Франции и Великобритании защитить себя от возможных космических атак со стороны иностранных держав?

Ксавье Тительман: Когда речь идет о спутниковой связи гражданского назначения, зависимость от Starlink представляет собой реальную проблему стратегического характера. Чем меньше Европа будет зависеть от американцев, тем лучше ей удастся защищать свой суверенитет. Именно в этом духе замышлялась система Eutelsat-OneWeb: франко-британский проект, объединяющий несколько сотен спутников. Обладая менее плотным покрытием, чем Starlink, он тем не менее является надежным европейским аналогом, способным гарантировать безопасную и независимую связь.

Эта система уже зарекомендовала себя в полевых условиях. Во время наступления ВСУ в части Курской области Starlink был недоступен на территории России. Украинские войска в то время использовали исключительно сеть Eutelsat-OneWeb, продемонстрировав тем самым, что она абсолютно функциональна и работоспособна.

Эти инвестиции обладают не только технологической ценностью: они воплощают один из аспектов суверенитета. Хотя Eutelsat – компания гражданская, ее услуги могут быть доступны военным. Следует признать, что трех наших военных спутников Syracuse далеко не достаточно: три спутника в масштабах современного театра военных действий – это ничтожно мало. Конфликт на Украине доказал, что для обеспечения бесперебойной связи в районах, где нет сетей 4G или 5G, необходимы сотни терминалов, расположенных по всей территории страны, примерно через каждые пять километров.

Такая плотность необходима как для обеспечения кибербезопасности, так и для сохранения стратегической автономии — другими словами, способности принимать решения и действовать без того, чтобы Соединенные Штаты могли наблюдать за нашими военными операциями.

— Направлены ли скоординированные учения США и Великобритании исключительно на обеспечение безопасности их собственных спутников — или они также могут быть использованы для защиты европейских космических объектов, в частности, французских?

Ксавье Тительман:Доктрина НАТО гласит, что нападение на спутник союзников рассматривается как нападение на сами страны-члены. Такая атака может предполагать военный ответ. Эта общая позиция обеспечивает сдерживание и косвенную защиту французских и европейских космических аппаратов.

Таким образом, когда США или Великобпитания совершенствуют свои оборонные потенциалы или возможности по оказанию противодействия в космосе, эти достижения могут принести пользу всем союзникам. Средства наблюдения, защитные помехи или средства киберзащиты, которые они внедряют, потенциально повышают безопасность наших собственных орбитальных систем.

Однако следует подчеркнуть, что Франция остается уязвимой. Уже были зафиксированы случаи шпионажа: например, к франко-итальянскому спутнику Athéna-Fidus приблизился российский спутник, пытавшийся перехватить его данные (бездоказательное утверждение, — прим. ИноСМИ). Такие действия — зачастую о них даже не сообщают публично — направлены на то, чтобы перехватывать наши сигналы, следить за нами или даже создавать угрозу для нашего оборудования.

— Подвергает ли европейские страны растущая зависимость от Starlink рискам наподобие тех, с которыми столкнулся Киев, когда Илон Маск ограничил покрытие сети?

Ксавье Тительман: Да, это очевидно. Украинский пример продемонстрировал хрупкость любой формы зависимости от иностранной частной инфраструктуры. Когда Илон Маск ограничил охват Starlink определенными областями, Киев оказался временно лишен жизненно важного стратегического инструмента.

Эта ситуация демонстрирует настоятельную необходимость для Европы иметь собственные средства орбитальной связи. Именно это стремится предложить система Eutelsat-OneWeb: суверенную альтернативу, которая не зависит ни от коммерческих решений, ни от политических установок частного американского игрока.

В конечном итоге эта сеть может позволить Франции и Британии обеспечить непрерывность обслуживания даже в случае международного кризиса или выхода США из состава альянса. Это не просто технологический проект, это реальный вопрос стратегической независимости и национальной безопасности.

— После того, как возникли подозрения по поводу действий России в космосе, разработали ли Франция и Европейский союз стратегии космической кибербезопасности, сопоставимые со стратегиями Соединенных Штатов и Великобритании?

Марьон Бюше: В сфере кибернетики французские военные придерживаются как оборонительной, так и наступательной доктрины. Вполне возможно включить в пределы этой сферы также кибердействия в космосе. Например, может быть рассмотрена возможность атаки на наземную станцию.

Однако в космической сфере у военных имеется доктрина активной обороны, то есть наша армия не будет атаковать первой, но сможет использовать все возможные способы защиты наших интересов в космосе. Так что в случае нападения есть возможность задействовать средства киберборьбы для защиты одного из наших спутников.

Однако порядок действий в киберрежиме не обязательно будет оптимальным для спонтанной реакции, поскольку в рамках такого подхода необходимо использовать уязвимости противника и заниматься предварительным планированием.

Наконец, что касается оборонительной составляющей, киберугроза всегда принимается во внимание при проектировании оборонных систем, чтобы обеспечить их надежную защиту.

Ксавье Тительман: Да, но их реализация все еще находится на стадии разработки. Французское космическое командование – в частности, под руководством генерала Венсана Шуссо, – регулярно предупреждает об активизации враждебной или недружественной деятельности на орбите. Теперь космос рассматривается как реальная оперативная область, в которой французские космические и военные активы находятся под небывалой угрозой.

Угроз много: использование лазеров для ослепления датчиков спутников, преднамеренное глушение сигналов, целенаправленные кибератаки на французскую орбитальную инфраструктуру. США и Россия, кстати, доказали свою способность уничтожать спутники: первые – с помощью F-15, способного запускать ракеты на очень большой высоте, вторая – с помощью МиГ-31 с аналогичным устройством.

Россия также использует мощные лазеры для ослепления спутников, которые пролетают над ее территорией, не позволяя им делать снимки и рискуя повредить их датчики. Другие действия включают в себя передачу сигналов на тех же частотах, что и спутники, чтобы нарушить их системы позиционирования и наведения.

Наконец, некоторые более сложные операции включают в себя задействование так называемых разведывательных спутников, способных приближаться на несколько десятков километров к нашим аппаратам. Их цель – перехватывать сигналы, передающиеся между Землей и спутником, или даже — в самых агрессивных сценариях — намеренно вызывать столкновение, чтобы нейтрализовать наши космические объекты.

Ксавье Тительман — cпециалист по безопасности полетов, бывший военный летчик. Консультант в сфере авиационной промышленности.

Марьон Бюше — бывшийлетчик-истребитель. В настоящее время возглавляет Центр реагирования на киберинциденты в авиационной отрасли (CERT Aviation).