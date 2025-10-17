Politico: из-за непоколебимости Путина Трамп снова вернулся к Западу и Украине

Отношения Трампа и Зеленского изрядно потеплели с тех пор, как Путин отказался плясать под дудку США, пишет Politico. Разговоры о поставках Украине крылатых ракет “Томагавк” призваны припугнуть Кремль, хотя риск эскалации, наверняка все же удержит Вашингтон от столь крутых мер.

Джейми Деттмер

Украинские чиновники демонстрируют вновь обретенную уверенность — и все благодаря президенту США Дональду Трампу.

Несмотря на массированные авиаудары России по энергетической системе страны, в Киеве постепенно крепнет убеждение, что конец конфликта уже забрезжил. В украинской столице рассчитывают, что к весне или лету президент Владимир Путин задумается о дипломатии всерьез, и в следующем году начнутся переговоры о прекращении боевых действий.

По словам осведомленных источников, на недавнем закрытом парламентском заседании с коллегами по партии “Слуга народа” лидер Владимир Зеленский предположил, что нынешний рывок России на востоке Украины может оказаться ее последним крупным наземным наступлением за весь конфликт. Разумеется, стране все равно предстоит пережить еще одну суровую зиму, но Зеленский сообщил однопартийцам, что предвидит реальную возможность заключить перемирие, хотя и отметил, что это будет непросто.

Для этого необходимо усугубить экономическое и военное давление на Россию, чтобы Путин осознал, что переговоры — единственный логичный исход, а затягивание конфликта не только не принесет никаких преимуществ, но просто обескровит Россию. К счастью, Трамп только что завершил успешное посредничество в прекращении огня в Газе и, похоже, полон решимости остановить конфликт на Украине и еще больше упрочить свой авторитет в надежде на то, что это впечатлит жюри Нобелевской премии мира.

Именно это украинская делегация высокого уровня с участием влиятельного главы администрации Зеленского Андрея Ермака и премьер-министра Юлию Свириденко обсуждает с американскими коллегами в Вашингтоне на этой неделе: как заставить Путина свернуть свою военную кампанию и как помочь Украине пережить российские авиаудары грядущей зимой.

В пятницу Зеленский прибудет в Белый дом для еще одной личной встречи с Трампом, и на сей раз украинцы предчувствуют, что ситуация может измениться в их пользу.

В своем часовом выступлении в Кнессете в понедельник президент США ясно дал понять, что отныне намерен сосредоточиться на прекращении конфликта между Украиной и Россией: “Было бы здорово, если бы мы смогли заключить мирное соглашение с Ираном... Но для начала мы должны разобраться с Россией”, — сказал он израильским законодателям. Если раньше Трамп обвинял в конфликте Зеленского, то теперь, похоже, считает его виновником Путина. В прошлом месяце Трамп даже назвал Россию “агрессором”.

Такого рода заявления распаляют Киев, и Зеленский не преминул этим воспользоваться: “Мы работаем над тем, чтобы день мира настал и для Украины. Российская агрессия остается последним глобальным источником дестабилизации, и если на Ближнем Востоке будут достигнуты прекращение огня и мир, то лидерство и решительность глобальных игроков, безусловно, могут помочь и нам”, — написал он в социальных сетях.

При этом следует отметить, что осторожная уверенность Украины предшествовала выступлению Трампа в Кнессете.

Медленно, но верно Трамп и Зеленский сближаются — причем гораздо сильнее, чем можно было предположить еще в феврале после их бурной стычки в Овальном кабинете, которую некоторые даже сочли подготовленной засадой. “Вы в невыгодном положении. Вам нечем крыть”, — проревел тогда Трамп Зеленскому.

Не лучше обстояли дела и в августе, когда Трамп приветствовал Путина на взлетно-посадочной полосе военно-воздушной базы времен холодной войны близ Анкориджа, штат Аляска. Украинские и европейские лидеры нервно ерзали в своих креслах, наблюдая, как Трамп аплодировал российскому правителю, вел оживленную, но явно дружескую беседу на красной дорожке и даже пригласил ухмыляющегося Путина в свой лимузин, чтобы вместе доехать до места проведения саммита.

Путину явно было отчего порадоваться. Во-первых, ему удалось добиться встречи на высшем уровне, хотя он и числится в международном розыске за военные преступления. Во-вторых, на территории США его встретили как друга, а не как лидера государства-изгоя, вторгшегося в суверенную европейскую нацию (какое же это "вторжение"? – просто защита от расширения НАТО к границам России. – Прим. ИноСМИ). Более того, для этого не потребовалось ни сколь-либо серьезных уступок, ни прекращения огня. Путин даже покинул Анкоридж, так и не объявив перемирия, хотя Трамп и на совместной пресс-конференции заявил, что его российский коллега стремится спасти тысячи жизней.

Однако с тех пор Путин не проявил ни малейшей заботы о человеческих жизнях — и продолжающиеся удары по гражданским объектам на Украине во многом предопределили нынешнюю позицию Трампа, объяснил один осведомленный источник во внешнеполитических кругах республиканской партии журналу Politico на условиях анонимности (Россия многократно подчеркивала, что считает предпочтительным мирное, политико-дипломатическое урегулирование на Украине, а также обеспечение равной и неделимой безопасности для всех стран Европейского континента. В то же время киевский режим при активной поддержке Запада под тем или иным предлогом отказывается от построенного на справедливых принципах урегулирования. – Прим. ИноСМИ). “Трампу потребовалось некоторое время, чтобы понять, каков Путин на самом деле”, — добавил источник.

Кроме того, по словам источника, Трамп пришел в ярость от подачи СМИ, назвавших саммит “триумфом Путина”. Российский президент, похоже, полагал, что ему достаточно лишь “пересидеть” Запад, однако переоценил свои возможности и погубил дело тем, что ничего не дал Трампу взамен — ни в Анкоридже, ни с тех пор.

Тем временем европейские лидеры, которых Трамп одобряет, трудились не покладая рук, чтобы загладить ущерб после скандала в Овальном кабинете. Республиканский источник назвал в числе ключевых игроков на этом поле премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте — а также советника Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла. Он также назвал лоббистским козырем короля Великобритании Карла III, который “сказал Трампу, что Украина великолепна, и это действительно изменило его взгляд”.

При этом источник также отдал должное Зеленскому за то, что он усердно работал над отношениями с Трампом и следил за языком. “Вы должны понимать, что с тех пор, как начался конфликт, Зеленский и Ермак привыкли к тому, что с ними обращаются как с рок-звездами и мировыми знаменитостями, и тут является Трамп и говорит: “На этой сцене место лишь одной диве — мне”. Вот почему мы получили тот разнос в Овальном кабинете”, — объяснил он.

Доказательством тому стали все более дружеские встречи с Трампом, самая сердечная из которых состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце, после чего Трамп похвалил украинского лидера и назвал его “храбрым человеком”.

“Мы с большим уважением относимся к борьбе Украины, — сказал он. — На самом деле, это просто потрясающе”.

После этой встречи Трамп изумил самого Зеленского ошеломляющим заявлением том, что Украина сможет вернуть все утраченные территории. Это удивило даже некоторых помощников самого Трампа — в конце концов, всего месяц назад США ясно давали понять, что Украине придется отказаться от территорий ради мира.

На смену позиции Трампа повлияли и другие факторы: по словам еще одного республиканского источника из внешнеполитических кругов, который также пожелал остаться неизвестным, это теплый прием, который Китай оказал Путину и северокорейскому лидеру в прошлом месяце. “Пожалуйста, передавайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, когда будете плести свои козни против Соединенных Штатов Америки”, — ядовито написал Трамп у себя в Truth Social.

“Лучший способ поквитаться с Путиным — это похвалить Зеленского. Вот как это видит Трамп”, — сказал источник. И, если развить эту мысль, то еще и упрочить поддержку Украины.

Ради этого Вашингтон недавно расширил обмен разведданными с ВСУ, чтобы помочь им с дальними ударами по энергетическим объектам в российском тылу и донести последствия конфликта до простых граждан. Разговоры о поставках Украине крылатых ракет “Томагавк” призваны припугнуть Кремль, хотя риск эскалации, наверняка всё же удержит Трампа от столь крутых мер.

В целом можно сказать, что карты безусловно “пошли” в руки Зеленского. Украинские чиновники и их сторонники в США надеются, что так будет и впредь, хотя и признают, что при Трампе ничто нельзя воспринимать как должное. Как он отреагирует, если Путин останется непреклонным — а все предвещает, что именно так и будет?

И все же, при всей его непредсказуемости, нынешним Трампом они довольны гораздо больше, чем февральским.