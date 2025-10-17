Полковник Райснер: поставка Киеву "Томагавков" не решит исход конфликта

Пока Трамп грозится поставить Киеву "Томагавки", австрийский полковник Маркус Райснер уверен, что ракеты никак не сократят продолжительность конфликта, пишет Berliner Zeitung. Кремль также предостерег президента США от сомнительных решений и эскалации риторики.

Николас Бутылин (Nicolas Butylin)

Пока Зеленский надеется на получение американских крылатых ракет в ходе визита в Вашингтон, эксперт Райснер предупреждает о чрезмерных ожиданиях и опасности эскалации конфликта.

Горячие дискуссии о "Томагавках" велись еще летом 2024 года. Вскоре после саммита НАТО в Вашингтоне было решено, что американские крылатые ракеты будут размещены в Германии. В результате начались жаркие дебаты о вооружении и сдерживании. То же самое произошло и на этой неделе. На этот раз Украина хочет получить знаменитое американское оружие.

В Киеве надеются, что встреча украинского президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в пятницу в Вашингтоне, будет не просто проявлением солидарности. Украина настаивает на поставке американских крылатых ракет дальнего действия, которые могут достигать глубоких районов России и оснащаться ядерными боеголовками.

Кремль предупреждает об эскалации

Киев рассчитывает, что "Томагавки" могут изменить соотношение сил в конфликте с Россией. Однако критики считают, что поставка этого оружия может привести к дальнейшей эскалации конфликта в Восточной Европе. Трамп, который недавно открыто говорил о возможности поставки "Томагавков", заявил американским журналистам: "Если боевые действия не закончатся, я пошлю им „Томагавки“". Он хочет обсудить этот вопрос с российской стороной.

Россия незамедлительно отреагировала резкими предупреждениями. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование таких систем вооружения "неизбежно требует участия американских специалистов". Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале пригрозил, что поставка "может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа". Россия подчеркивает, что при приближении ракет невозможно определить, оснащены ли они ядерным зарядом — это опасная эскалация риторики. Кремль постоянно предупреждает об опасности ядерной эскалации. Медведев надеется, что угроза Трампа останется пустой. Президент России Владимир Путин также недавно заявил о "качественно новом уровне эскалации", если Киев получит американское оружие.

Фактически, согласно документам конгресса, с 2013 года США больше не располагают ракетами "Томагавк" с ядерными боеголовками. Но сама теоретическая возможность такого применения дает Москве повод для угроз. В российских СМИ в последнее время снова все чаще появляются сообщения о том, что Запад уже "непосредственно участвует в конфликте".

На фронте протяженностью около 1200 километров между Харьковом, Донбассом и Запорожьем в настоящее время наблюдается все более напряженная обстановка. Пока украинские дроны наносят серьезный ущерб российской нефтяной промышленности, украинские вооруженные силы сами попадают под сильное давление во многих местах. Согласно отчету "Украинской правды", украинцам не хватает личного состава и резервов, в результате чего отдельные участки фронта остаются недостаточно укомплектованными. Небольшие российские подразделения снова и снова прорывают слабо защищенные линии или обходят украинские позиции. В результате происходит перетягивание каната, в ходе которого украинские войска вынуждены импровизировать, чтобы предотвратить прорывы. Это тревожный признак того, насколько сильно износ после более чем трех лет боевых действий сказывается на обеих сторонах, но особенно на Украине. Поэтому Киев надеется, что крылатые ракеты "Томагавк" улучшат его позиции.

Райснер: "Ни одна система вооружения не может изменить ход войны"

Австрийский военный эксперт полковник Маркус Райснер призывает к трезвости в интервью Berliner Zeitung. "Ни одна система вооружения не может решить исход войны", — говорит он. По его словам, ранее поставленные системы, такие как HIMARS, имели лишь краткосрочный эффект, и Россия быстро адаптировалась. "На оперативном уровне, несмотря на поддержку Запада, ситуация на поле боя пока не изменилась в пользу Украины", — считает Райснер.

По мнению эксперта, возможное использование "Томагавков" позволило бы Украине "поразить важные командные и логистические узлы глубоко за линией фронта, возможно, даже на территории России". Это могло бы оказать военное давление на Москву. "Впрочем, одни только „Томагавки“ не смогут обеспечить стратегический поворот", — считает военный эксперт.

Кроме того, Райснер указывает на практические препятствия: "До сих пор „Томагавки“ запускались почти исключительно с американских военных кораблей или подводных лодок класса Ticonderoga. Наземные системы практически не используются". Таким образом, доступность этого оружия ограничена, а его интеграция в украинские военные структуры "очень сложна с логистической и технической точек зрения".

Украинский конфликт: США не заинтересованы в неконтролируемой эскалации

На утверждение России о том, что западные специалисты должны напрямую помогать Украине в использовании таких систем, Райснер реагирует спокойно. "Этот нарратив сопровождает нас с самого начала конфликта — сначала в случае со Storm Shadow, затем со Scalp, а также в ходе дебатов о Taurus. Москва пытается приравнять любое применение высокоточного оружия к предполагаемому участию Запада, чтобы выдать это за конфликт с НАТО".

По словам Райснера, известно, что Украина пользуется информацией американских спецслужб для разведки целей и обработки данных. "Но это не новость и не означает прямого участия военных западных стран в боевых действиях".

Райснер не ожидает радикального поворота в украинском конфликте и на этот раз: "Американцы хотят оказать давление на Россию, но не допускают неконтролируемой эскалации. Это было верно и при Байдене, и будет верно при президенте Трампе". Тем не менее, остается риск, что Россия воспользуется символическим шагом, таким как поставка "Томагавков", в качестве предлога для усиления военного или риторического давления.

Для Украины поставки "Томагавков" будут прежде всего психологическим сигналом. "Для Украины важно, что Вашингтон, несмотря на признаки утомления на Западе, по-прежнему готов поставлять оружие высокой точности и с большой дальностью действия", — говорит Райснер. Однако даже полковник Райснер сомневается, что "Томагавки" сократят продолжительность конфликта. Напротив: "Ситуация продолжает обостряться".