Войти
ЦАМТО

Индонезия закупит китайские истребители J-10C – министр обороны

218
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 16 октября. Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин заявил, не сообщая деталей, что в ближайшее время будут приобретены многоцелевые истребители Chengdu J-10C китайского производства.

Как сообщает информационное агентство ANTARA news, 15 октября в ходе беседы с журналистами в Джакарте, отвечая на вопрос о статусе возможной сделки по поставке истребителей J-10C, Ш.Шамсуддин заявил, что "скоро они будут летать в Индонезии".

В сообщении от 16 октября, опубликованном после заявления Ш.Шамсуддина, агентство ANTARA news со ссылкой на представителя штаба Вооруженных сил заявило, что окончательное решение о покупке самолетов передано в Министерство обороны Индонезии. "Приобретение истребителя Chengdu J-10 является частью оборонной политики, находящейся в ведении Министерства обороны", – заявил генерал-майор Фредди Аарианза.

Напомним, что представитель Минобороны Индонезии бригадный генерал Фрега Венас Инкириванг 18 сентября 2023 года заявил, что МО рассматривает предложение КНР о приобретении 42 многоцелевых истребителей Chengdu J-10C в рамках новой стратегии национальной обороны, получившей название Perisai Trisula Nusantara ("Щит трезубца Нусантара").

Военно-воздушные силы Индонезии ищут "наилучшую из доступных" платформ для обеспечения долгосрочного суверенитета и безопасности. Интерес к J-10C обусловлен ускоренной модернизацией индонезийских Вооруженных сил, которые в настоящее время используют смешанный парк российских истребителей Су-27/30 и американских F-16, к которым добавятся в ближайшие годы недавно заказанные французские "Рафаль".

Ф.Инкириванг также предположил, что до потенциальной покупки еще далеко, поскольку не обсуждались ключевые детали сделки, такие как стоимость контракта и сроки поставки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
США
Продукция
F-16
J-10
Rafale
Су-27
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)