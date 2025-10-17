Индонезия закупит китайские истребители J-10C – министр обороны

ЦАМТО, 16 октября. Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин заявил, не сообщая деталей, что в ближайшее время будут приобретены многоцелевые истребители Chengdu J-10C китайского производства.

Как сообщает информационное агентство ANTARA news, 15 октября в ходе беседы с журналистами в Джакарте, отвечая на вопрос о статусе возможной сделки по поставке истребителей J-10C, Ш.Шамсуддин заявил, что "скоро они будут летать в Индонезии".

В сообщении от 16 октября, опубликованном после заявления Ш.Шамсуддина, агентство ANTARA news со ссылкой на представителя штаба Вооруженных сил заявило, что окончательное решение о покупке самолетов передано в Министерство обороны Индонезии. "Приобретение истребителя Chengdu J-10 является частью оборонной политики, находящейся в ведении Министерства обороны", – заявил генерал-майор Фредди Аарианза.

Напомним, что представитель Минобороны Индонезии бригадный генерал Фрега Венас Инкириванг 18 сентября 2023 года заявил, что МО рассматривает предложение КНР о приобретении 42 многоцелевых истребителей Chengdu J-10C в рамках новой стратегии национальной обороны, получившей название Perisai Trisula Nusantara ("Щит трезубца Нусантара").

Военно-воздушные силы Индонезии ищут "наилучшую из доступных" платформ для обеспечения долгосрочного суверенитета и безопасности. Интерес к J-10C обусловлен ускоренной модернизацией индонезийских Вооруженных сил, которые в настоящее время используют смешанный парк российских истребителей Су-27/30 и американских F-16, к которым добавятся в ближайшие годы недавно заказанные французские "Рафаль".

Ф.Инкириванг также предположил, что до потенциальной покупки еще далеко, поскольку не обсуждались ключевые детали сделки, такие как стоимость контракта и сроки поставки.