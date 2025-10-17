СВ США намерены в 2026 году самостоятельно производить до 10 тысяч БЛА в месяц

ЦАМТО, 16 октября. Как заявил 14 октября на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне (округ Колумбия) замначальника штаба СВ США генерал Джеймс Мингус, к октябрю 2026 года на новом армейском заводе в США командование СВ сможет производить до 10 тыс. БЛА в месяц.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, производство достигнет данного показателя в рамках пилотной программы SkyFoundry по производству современных БЛА. В случае реализации проекта в соответствии с планом, к 2027 году командование материального обеспечения СВ США (AMC) сможет производить до 20 тыс. систем.

Как пояснил Д.Мингус, после запуска первого завода объем выпуска составит 10 тыс. БЛА в месяц, а в случае открытия в течение следующего года второго предприятия, он вырастет до 20 тыс. систем в месяц.

Всего же в настоящее время командование материального обеспечения СВ США рассматривает для реализации концепции SkyFoundry пять различных площадок.

Проект SkyFoundry позволит СВ США производить корпуса, аккумуляторы и пропеллеры, одновременно привлекая промышленность для производства программного обеспечения и полезной нагрузки.

Бесщеточные двигатели станут первым компонентом, который СВ США смогут производить самостоятельно уже в 2026 году. После этого планируется привлечь к сотрудничеству производителей программного обеспечения и полезной нагрузки.

В сентябре 2025 года в Конгресс США был направлен законопроект "Закон о SkyFoundry 2025", обязывающий министра обороны создать государственный инновационный центр для проведения исследований, разработок и испытаний современных БЛА и отдельный комплекс для их производства на базе армейского предприятия в Ред-Ривер (шт.Техас). Еще одним важным элементом SkyFoundry станет возможность оперативной разработки БЛА силами военнослужащих, которые смогут таким образом конкурировать с промышленностью. Подобный подход позволит быстро учитывать отзывы эксплуатирующих БЛА подразделений, определять необходимые объемы поставок, устранять недостатки и реагировать на новые угрозы.

Закон пока не принят.

Проект был инициирован после того, как в июле министр обороны США Пит Хегсет опубликовал директиву "Запуск доминирования американских военных БЛА" (Unleashing U.S. Military Drone Dominance), предписывающую к 2026 году укомплектовать беспилотными летательными аппаратами подразделения вплоть до отделения.