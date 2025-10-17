Историк технологий о мощи ледоколов: "Трамп хочет, чтобы у него их было столько же, сколько у Путина" (Yle, Финляндия)

Арктика - первый в мире ледокол, дошедший до Северного полюса, преодолев льды в свободном плавании.

Yle: Соединенные Штаты хотят иметь сравнимое с Россией количество ледоколов

Финляндия еще со времен холодной войны пыталась продать ледоколы США, пишет Yle. В то время сделка была сорвана из-за американских кораблестроителей, однако в этот раз все может получиться, поскольку Трамп "хочет, чтобы у него их было столько же, сколько у Путина".

Йессика Морни (Jessica Morney)

Александр Стубб не первый из финских президентов пытается продать США ледоколы.

Хельсинки и Вашингтон договорились, что США будут покупать финские ледоколы, — однако само по себе это не новость. В годы холодной войны ледоколы уже играли стержневую роль в дипломатических отношениях Финляндии с великими державами — США и СССР.

Ледоколы как объект исторического исследования

"Когда финские политики встречались с советскими или американскими лидерами, им нужно было обсудить что-то безобидное, но желательно все же впечатляющее. И ледоколы не раз „ломали лед“ на дипломатических переговорах", — объясняет историк технологий Саара Матала из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге.

Чтобы продавать эти политически значимые суда за рубеж, финским корабелам всегда требовалась помощь политиков.

Матала отмечает, что дипломатия — это в первую очередь личные отношения. То обстоятельство, что президенты Александр Стубб и Дональд Трамп вместе играют в гольф, безусловно сыграло немаловажную роль.

Ожесточенное сопротивление американских судостроителей

Финские верфи уже давно слывут мировыми лидерами в строительстве ледоколов. Сегодня почти 80% ледоколов в мире проектируют финские конструкторы, а почти 60% сходит с финских стапелей.

Финляндия пыталась продать США ледоколы еще во время холодной войны — в 1960-х и 1970-х. Президент Урхо Кекконен был полон решимости, и в 1970-х годах сделка была близка к завершению. Тогдашний посол США в Финляндии Марк Остад обратил внимание президента США Джеральда Форда, что покупка ледоколов сама по себе не главное. Важно показать Финляндии — а заодно и Советскому Союзу — что США не дадут ее в обиду. Однако американские корабелы дали решительный отпор.

"Американская судостроительная промышленность не хотела, чтобы государство приобретало новые ледоколы за рубежом. Береговая охрана также не хотела использовать ледоколы иностранного производства. Американцам это было в новинку: до этого никто не претендовал на то, что умеет строить корабли лучше их", — объясняет Матала.

У Советского Союза проблем с покупкой не было

На том этапе крупным покупателем финских ледоколов был СССР. Советские власти и сами вкладывались в строительство атомных ледоколов, но при этом охотно завозили передовые технологии из Финляндии.

Саара Матала говорит, что силовая политика и отношения с Россией также имеют решающее значение и в нынешней ситуации с ледоколами.

"Полагаю, в сегодняшней Америке многое тоже зависит от политики силы. Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения", — рассуждает Матала.

Она считает, что лучшие в мире ледоколы — важная часть самовосприятия Финляндии, и что они нужны для повышения ее самооценки. Финские ледоколы стали символом технического опыта и передовых технологий.