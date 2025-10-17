Войти
Германия в рамках двух новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T

Система ПВО IRIS-T
Система ПВО IRIS-T.
Источник изображения: © Getty Images / Gregor Fischer

ЦАМТО, 16 октября. Германия в рамках двух новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Борис Писториус.

"Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку еще двух систем ПВО IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов", – сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.

Кроме того, по словам Б.Писториуса, Украине будет предоставлено современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие.

"Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", – добавил он.

Как напоминает агентство, в конце июля немецкий телеканал N-TV со ссылкой на украинского посла Алексея Макеева сообщил, что Германия поставит на Украину 11 ЗРК IRIS-T SLM, на вооружении у ВСУ на тот момент состояло семь таких систем.

В прошлом году правительство Германии объявило о намерении профинансировать для поставки ВСУ в общей сложности 24 комплекса IRIS-T до 2026 года.

