В военном плане ЕС на 2026 год представлены проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне (Bloomberg, США)

Военные держат флаг Европейского союза в Страсбурге, Франция
Военные держат флаг Европейского союза в Страсбурге, Франция.
Источник изображения: © AP Photo / Jean-Francois Badias

Bloomberg: ЕС запустит проект по беспилотниками и ПВО в рамках пятилетнего плана

ЕС планирует запустить совместные проекты по БПЛА и ПВО в рамках амбициозной пятилетней программы перевооружения, передает Bloomberg. Согласно плану, страны также должны увеличить процент совместных военных закупок.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli)

В ближайшие месяцы в рамках смелого пятилетнего плана по перевооружению континента и сдерживанию России Европейский союз предложит запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне, говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства Bloomberg.

Согласно плану, к концу 2027 года ЕС будет осуществлять 40% своих военных закупок совместно, что увеличит текущие показатели более чем вдвое.

"Авторитарные государства все активнее вмешиваются в нашу экономику и общественную жизнь, — говорится в документе, — тогда как привычные союзники и партнеры все больше переключают внимание на другие регионы мира".

В документе также отмечается: "В обозримом будущем постоянную угрозу европейской безопасности будет представлять милитаристская Россия" (Россия не собирается начинать конфликт с европейскими странами — прим. ИноСМИ).

Предложение, подготовленное Европейской комиссией (исполнительным органом ЕС), предусматривает полный пересмотр военного планирования и системы закупок на уровне блока.

В частности, в документе звучит призыв к членам ЕС скоординировать свои расходы на оборону и без промедления начать создавать коалиции для совместной реализации новых оборонных программ. Отмечается, что эти усилия должны быть предприняты в течение следующего года, если континент намерен выполнить поставленные цели и достичь боеготовности к 2030 году.

Предварительный план будет представлен в четверг, после чего лидеры обсудят его на следующей неделе на саммите в Брюсселе и, возможно, внесут коррективы.

"Завтра мы предложим четкие цели и контрольные точки, чтобы устранить пробелы в потенциале и ускорить инвестиции в оборону во всех странах блока", — говорится в заявлении представителя Еврокомиссии Томаса Ренье.

В документе отмечается, что, хотя бюджет коллективной обороны блока почти удвоился — с 218 миллиардов евро (254 миллиарда долларов), потраченных в 2021 году, до 392 миллиардов евро (456 миллиардов долларов), запланированных на 2025 год, — уровень координации расходов между странами ЕС по-прежнему невысок. Подчеркивается, что это мешает стремительному перевооружению Европы.

В плане обозначены несколько областей, в которых совместные усилия могли бы принести особую пользу — в частности, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотники и средства борьбы с ними. Кроме того, предусмотрено создание коалиций к началу 2026 года в поддержку этих проектов, которые должны быть запущены к середине 2026 года.

План предусматривает, что 40-процентный уровень совместных закупок поможет в реализации этих инициатив. В настоящее время доля совместных закупок составляет менее 20% — хотя еще в 2007 году страны ЕС обязались довести этот показатель до 35%.

Для того, чтобы уложиться в крайний срок реализации — 2030 год — в плане подчеркивается, что все проекты, контракты и финансирование должны быть готовы уже к концу 2028 года.

Чтобы профинансировать наращивание военной мощи, ЕС уже одобрил создание фонда в размере свыше 150 миллиардов евро на различные проекты. Согласно предложению Еврокомиссии, это начинание также должно завершиться к концу 2030 года.

Кроме того, она хочет, чтобы ЕС разработал новые флагманские проекты в области беспилотных технологий, средств противовоздушной обороны и космического щита. Предполагается, что проекты под названиями "Европейская защита от беспилотников" и "Надзор за восточным флангом" будут опираться на украинский опыт. План предусматривает их запуск в 2026 году.

В некотором смысле инициатива по созданию беспилотников представляет собой "ребрендинг" "стены дронов", которую комиссия анонсировала после вереницы вторжений в воздушное пространство НАТО с участием России (Россия не вторгалась в воздушное пространство НАТО — прим. ИноСМИ).

Несколько недель назад, когда лидеры ЕС впервые обсудили эту идею, реакция была неоднозначной: южные страны выразили недовольство тем, что инициатива охватывает лишь восточный фланг, и также потребовали защиты. Предстоящий план расширит изначальный замысел и охватит весь континент. Кроме того, в нем ставится цель создать полностью рабочую систему беспилотников к 2027 году.

В документе также оговаривается, что система противовоздушной и противоракетной обороны будет введена в действие к 2026 году.

Наконец, предполагается создание к 2026 году совместно с Европейским инвестиционным банком фонда в размере до 1 миллиарда евро на поддержку оборонных проектов.

ЕС традиционно отводилась второстепенная роль в военной сфере по сравнению с национальными правительствами и Организацией Североатлантического договора. Однако сложившаяся ситуация лишь усугубила раздробленность внутри ВПК Европы.

Однако ЕС переходит к реализации масштабных оборонных проектов, и этот баланс сил все чаще ставится под сомнение. И если Еврокомиссия предлагает более централизованное планирование и совместные закупки, то крупные страны вроде той же Германии парируют, что окончательные решения должны приниматься на уровне столиц.

Статья написана при участии Хорхе Валеро (Jorge Valero)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
