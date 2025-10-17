Bloomberg: ЕС запустит проект по беспилотниками и ПВО в рамках пятилетнего плана

ЕС планирует запустить совместные проекты по БПЛА и ПВО в рамках амбициозной пятилетней программы перевооружения, передает Bloomberg. Согласно плану, страны также должны увеличить процент совместных военных закупок.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli)

В ближайшие месяцы в рамках смелого пятилетнего плана по перевооружению континента и сдерживанию России Европейский союз предложит запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне, говорится в документе, попавшем в распоряжение агентства Bloomberg.

Согласно плану, к концу 2027 года ЕС будет осуществлять 40% своих военных закупок совместно, что увеличит текущие показатели более чем вдвое.

"Авторитарные государства все активнее вмешиваются в нашу экономику и общественную жизнь, — говорится в документе, — тогда как привычные союзники и партнеры все больше переключают внимание на другие регионы мира".

В документе также отмечается: "В обозримом будущем постоянную угрозу европейской безопасности будет представлять милитаристская Россия" (Россия не собирается начинать конфликт с европейскими странами — прим. ИноСМИ).

Предложение, подготовленное Европейской комиссией (исполнительным органом ЕС), предусматривает полный пересмотр военного планирования и системы закупок на уровне блока.

В частности, в документе звучит призыв к членам ЕС скоординировать свои расходы на оборону и без промедления начать создавать коалиции для совместной реализации новых оборонных программ. Отмечается, что эти усилия должны быть предприняты в течение следующего года, если континент намерен выполнить поставленные цели и достичь боеготовности к 2030 году.

Предварительный план будет представлен в четверг, после чего лидеры обсудят его на следующей неделе на саммите в Брюсселе и, возможно, внесут коррективы.

"Завтра мы предложим четкие цели и контрольные точки, чтобы устранить пробелы в потенциале и ускорить инвестиции в оборону во всех странах блока", — говорится в заявлении представителя Еврокомиссии Томаса Ренье.

В документе отмечается, что, хотя бюджет коллективной обороны блока почти удвоился — с 218 миллиардов евро (254 миллиарда долларов), потраченных в 2021 году, до 392 миллиардов евро (456 миллиардов долларов), запланированных на 2025 год, — уровень координации расходов между странами ЕС по-прежнему невысок. Подчеркивается, что это мешает стремительному перевооружению Европы.

В плане обозначены несколько областей, в которых совместные усилия могли бы принести особую пользу — в частности, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотники и средства борьбы с ними. Кроме того, предусмотрено создание коалиций к началу 2026 года в поддержку этих проектов, которые должны быть запущены к середине 2026 года.

План предусматривает, что 40-процентный уровень совместных закупок поможет в реализации этих инициатив. В настоящее время доля совместных закупок составляет менее 20% — хотя еще в 2007 году страны ЕС обязались довести этот показатель до 35%.

Для того, чтобы уложиться в крайний срок реализации — 2030 год — в плане подчеркивается, что все проекты, контракты и финансирование должны быть готовы уже к концу 2028 года.

Чтобы профинансировать наращивание военной мощи, ЕС уже одобрил создание фонда в размере свыше 150 миллиардов евро на различные проекты. Согласно предложению Еврокомиссии, это начинание также должно завершиться к концу 2030 года.

Кроме того, она хочет, чтобы ЕС разработал новые флагманские проекты в области беспилотных технологий, средств противовоздушной обороны и космического щита. Предполагается, что проекты под названиями "Европейская защита от беспилотников" и "Надзор за восточным флангом" будут опираться на украинский опыт. План предусматривает их запуск в 2026 году.

В некотором смысле инициатива по созданию беспилотников представляет собой "ребрендинг" "стены дронов", которую комиссия анонсировала после вереницы вторжений в воздушное пространство НАТО с участием России (Россия не вторгалась в воздушное пространство НАТО — прим. ИноСМИ).

Несколько недель назад, когда лидеры ЕС впервые обсудили эту идею, реакция была неоднозначной: южные страны выразили недовольство тем, что инициатива охватывает лишь восточный фланг, и также потребовали защиты. Предстоящий план расширит изначальный замысел и охватит весь континент. Кроме того, в нем ставится цель создать полностью рабочую систему беспилотников к 2027 году.

В документе также оговаривается, что система противовоздушной и противоракетной обороны будет введена в действие к 2026 году.

Наконец, предполагается создание к 2026 году совместно с Европейским инвестиционным банком фонда в размере до 1 миллиарда евро на поддержку оборонных проектов.

ЕС традиционно отводилась второстепенная роль в военной сфере по сравнению с национальными правительствами и Организацией Североатлантического договора. Однако сложившаяся ситуация лишь усугубила раздробленность внутри ВПК Европы.

Однако ЕС переходит к реализации масштабных оборонных проектов, и этот баланс сил все чаще ставится под сомнение. И если Еврокомиссия предлагает более централизованное планирование и совместные закупки, то крупные страны вроде той же Германии парируют, что окончательные решения должны приниматься на уровне столиц.

Статья написана при участии Хорхе Валеро (Jorge Valero)