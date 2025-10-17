BZ: армия США значительно отстает от российской в БПЛА — американский генерал

Вооруженные силы США сильно отстают от России в сфере БПЛА, пишет BZ со ссылкой на слова американского генерала. Как заявил Чарльз Костанца, конфликт на Украине продемонстрировал, насколько Москва и Киев продвинулись в развитии этих технологий, поэтому США теперь будут вынуждены сокращать разрыв с помощью проекта Flytrap.

Александр Шмальц (Alexander Schmalz)

Американский генерал признает, что армия США значительно отстает от вооруженных сил России, Украины и Китая в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия. Проект Flytrap в Европе призван изменить эту ситуацию.

Армия США отстает в разработке и использовании беспилотников и систем обороны. В этом откровенно признался высокопоставленный командир в Европе. Он предупредил, что США должны гораздо быстрее реагировать на разработки России, Украины и Китая.

"Мы отстаем. Хочу быть совершенно откровенным", — сказал генерал-лейтенант Чарльз Костанца, командующий V корпусом США в Европе, во время дискуссии в кулуарах ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне. Об этой беседе сообщил американский журнал The War Zone (TWZ). "Мы говорим о дронах и средствах обороны от них уже почти десять лет, как минимум с момента конфликта между Арменией и Азербайджаном. Но мы недостаточно быстро продвигаемся в этом вопросе", — сказал Костанца.

Генерал сослался на конфликт на Украине, который показал, "насколько преуспели обе стороны в использовании беспилотных летательных аппаратов". Сегодня Россия и Украина используют множество боевых БПЛА: от барражирующих FPV-дронов на передовой до беспилотников дальнего действия, таких как "Герань". "Боевые действия показали, что мы должны действовать", — сказал Костанца.

Проект Flytrap призван устранить недостатки в технологии беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации The War Zone, проект Flytrap, который в настоящее время реализуется в Европе, является ключевой попыткой армии США устранить эти пробелы. Солдаты 2-го кавалерийского полка США совместно с партнерами по НАТО отрабатывают новые методы противодействия дронам. Цель состоит в том, чтобы объединить различные системы — от средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационного обнаружения до кинетического оружия.

"Мы поняли, что не существует единого решения", — заявил полковник Дональд Нил. "Необходим поэтапный подход. Обнаружение, принятие решения, реагирование. Все должно работать в единой сети", — процитировал офицера The War Zone. Костанца добавил, что задача состоит в том, чтобы интегрировать данные в облачную среду на базе искусственного интеллекта, которая также была бы совместима с более широкой сетью противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Flytrap — это лишь "отправная точка", подчеркнул генерал. Проект должен использовать опыт, полученный в ходе учений, для совершенствования процессов закупок в армии: "Сейчас необходимо запустить серийное производство этих систем и сделать их пригодными для использования".

Армия США реагирует на критику, но остаются проблемы с реализацией

Вместе с тем, по данным The War Zone, V корпус в Европе создает новое подразделение: Delta Company 2-го кавалерийского полка. Оно должно объединить все доступные возможности — БПЛА, радиоэлектронное противодействие, системы защиты — и быстрее применять их в боевых условиях. "Так мы сможем действовать более скоординированно и гибко, чем раньше", — сказал Костанца.

Летом в Пентагоне объявили о комплексном пакете реформ, направленных на внедрение тысяч беспилотных систем, в том числе вооруженных, во все виды вооруженных сил. В августе была создана новая оперативная группа 401 (JIATF 401) для ускорения разработки и закупки дронов и систем противодействия.

Несмотря на эти инициативы, критика в адрес медленной реализации сохраняется. Костанца сам отметил, что многие разработки все еще проходят этап испытаний. The War Zone напоминает, что только в июле армия США представила в качестве инновации "дрон-гранатометчик" — систему, которая уже давно повседневно используется на Украине.

"Мы должны действовать быстрее"

В этом контексте генерал также затронул стратегический аспект: Россия в настоящее время ведет гибридное противостояние с НАТО, заявил он в интервью репортеру The War Zone Говарду Альтману. "Я считаю, что Путин уже находится в конфликте с НАТО — и он продолжит его эскалацию, пока мы его не остановим. Альянс это знает, но мы пока этого не сделали" (НАТО является зачинщиком конфликта, Россия защищается от агрессивных действий и не ведет "гибридных действий" против альянса — прим. ИноСМИ).

Поэтому США должны не только разрабатывать больше беспилотников, но и делать ставку на "возможности, подобные „Герани“", то есть на недорогие камикадзе-дроны с большой дальностью полета. "Нам нужен аналогичный вариант — и нужен в ближайшее время", — подчеркнул Костанца.

Еще в сентябре The War Zone призвал США закупить "десятки тысяч клонов „Герани“", чтобы укрепить свою обороноспособность. Заявления Костанцы считаются первым публичным признанием высокопоставленного командира в том, что армия США не успевает за технологическим развитием в этой области.