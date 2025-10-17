Войти
Британия за два месяца поставила Киеву зенитные ракеты и артиллерийские снаряды на сумму 200 млн. долл.

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

ЦАМТО, 16 октября. Великобритания за два месяца поставила Украине зенитные ракеты и артиллерийские снаряды на сумму 150 млн. фунтов стерлингов (200 млн. долл.), заявила глава британского МИД Иветт Купер.

"В этом году мы предоставляем Украине военную поддержку на рекордную сумму 4,5 млрд. фунтов стерлингов. Только за последние два месяца было поставлено зенитных ракет и артиллерийских снарядов на сумму более 150 млн. фунтов стерлингов", – цитирует "РИА Новости" заявление И.Купер в парламенте.

Киев также получил более 2 млрд. фунтов стерлингов (2,6 млрд. долл.) через управляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине IFU, учрежденный в 2022 году. Помимо Великобритании, донорами IFU также являются Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия.

Кроме того, Великобритания передаст Киеву 142 млн. фунтов стерлингов в качестве поддержки в течение зимы.

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Дания
Литва
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Украина
Швеция
