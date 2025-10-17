Германия выделит 500 млн. долл. на закупку оружия для Украины в рамках инициативы PURL

ЦАМТО, 16 октября. Германия в рамках инициативы PURL профинансирует закупку американского оружия для Украины на сумму 500 млн. долл., заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 млрд. евро. Это включает пакет по линии PURL на сумму 500 млн. долл. Пакет направлен на удовлетворение ряда неотложных потребностей Украины", – сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.

Б.Писториус сообщил, что пакет будет включать системы ПВО, РЛС, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы, передает "РИА Новости".