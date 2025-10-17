В Москве прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации

ЦАМТО, 16 октября. В Москве 15 октября прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации с участием глав военных ведомств двух стран.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, открывая заседание, глава военного ведомства РФ Андрей Белоусов отметил, что Россию и Белоруссию объединяет героическое прошлое, общие нравственные и культурные ценности, а одним из важных событий этого года стало празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Белорусский народ, как никто другой, знает, какой огромной ценой она завоевана. Наша общая задача – сохранить историческую правду о событиях тех лет, решительно осуждать и пресекать любые проявления неонацизма, фашизма и экстремизма", – сказал глава российского военного ведомства в ходе заседания.

Андрей Белоусов также подчеркнул, что сейчас, когда "коллективный Запад развязал против нас гибридную войну, российско-белорусское взаимодействие служит примером добрососедских отношений, основанных на уважении и взаимопомощи. В условиях проведения специальной военной операции особое значение придается обеспечению военной безопасности Союзного государства и укреплению его военно-технического потенциала".

Глава российского военного ведомства отметил, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны является одним из ключевых факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.

"Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге Альянса учениях составила около 60 тыс. военнослужащих", – заявил Андрей Белоусов.

Он также добавил, что архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать. В результате деструктивной деятельности Запада подорваны основы конструктивного диалога между государствами – обладателями ядерного оружия.

"5 февраля 2026 года истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В целях недопущения неконтролируемого роста ядерных арсеналов президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что Россия готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ при условии его выполнения США", – напомнил министр обороны РФ.

Андрей Белоусов сообщил, что совместно с белорусской стороной продолжается укрепление единого оборонного пространства. Осуществляются взаимные поставки продукции военного назначения. Налаживается кооперация оборонно-промышленных комплексов двух стран. Приоритетное внимание уделяется повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии. Ежегодно проводится более 150 совместных мероприятий, половину из которых составляют учения, тренировки и сборы. Их кульминацией в этом году стало совместное стратегическое учение "Запад-2025".

По единому замыслу с учением "Запад-2025" в Белоруссии прошли маневры в рамках ОДКБ с участием Коллективных сил оперативного реагирования, сил и средств разведки и подразделений материально-технического обеспечения.

В целях внедрения опыта специальной военной операции в практику подготовки белорусских военнослужащих 27-28 мая в Минске проведена конференция органов боевой подготовки России и Белоруссии.

На базе учебно-боевого центра совместной подготовки военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений в Нижегородской области в текущем году подготовлено два усиленных танковых батальона и 49 инструкторов белорусских Вооруженных Сил по различным предметам боевой подготовки.

"В целях продолжения взаимодействия в сфере обороны сегодня утвердим Программу стратегического партнерства Республики Беларусь и Российской Федерации в военной области на период с 2026 по 2030 год. В дальнейшем разработаем план ее реализации", – сообщил министр обороны РФ.

Андрей Белоусов также подчеркнул, что достигнутый уровень военного и военно-технического сотрудничества России и Белоруссии позволяет оперативно принимать совместные решения по нивелированию всего спектра современных вызовов и угроз безопасности обеих стран.

***

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин, выступая на заседании совместной Коллегии, отметил, что стратегический характер отношений между Россией и Белоруссией успешно осуществляется в политической, экономической, научной, культурной и других областях. Однако, военное сотрудничество, в рамках общего оборонного пространства, занимает в этом ряду особое место.

"В настоящее время в развитии военно-политической обстановки в Европе преобладает конфликтный характер, обусловленный столкновением интересов глобальных центров сил. Коллективный Запад стремится сохранить однополярный миропорядок. Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию. Ими приняты беспрецедентные меры по увеличению финансирования военных расходов. Наращивается состав сил и средств вдоль границы Союзного государства. Повышается ядерный потенциал. Модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия. Формируется новый, независимый от Соединенных Штатов и НАТО общеевропейский ядерный компонент", – заявил Виктор Хренин.

В данных условиях, по мнению министра обороны Республики Беларусь, совместная выработка новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координация внешней политики и повышение оборонного потенциала военной организации Союзного государства выступают в качестве основного фактора обеспечения безопасности государств-участников.

"За годы нашего двустороннего сотрудничества достигнуты значительные результаты. Мы с уверенностью можем констатировать образцовый уровень межведомственного взаимодействия. Хочу подчеркнуть наличие единой с российскими коллегами позиции на оценку вызовов и угроз. Мы совершенствуем объединенные военные системы, которые проверяются на совместных мероприятиях по оперативной и боевой подготовке", – добавил министр обороны Республики Беларусь.

Виктор Хренин также напомнил, что в текущем году было успешно проведено совместное стратегическое учение Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", в ходе которого был продемонстрирован высокий уровень готовности органов военного управления войск Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям.

"Не могу не отметить и сотрудничество в военно-технической области. Россия является нашим основным поставщиком продукции военного назначения", – добавил глава белорусского военного ведомства.

Кроме того, успешно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. В настоящее время в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь в России обучается более 400 специалистов по различным специальностям.

"Безусловно, существует немало и других сфер военного сотрудничества, в которых мы достигли значительных результатов, что позволяет уже на протяжении многих лет характеризовать взаимодействие наших оборонных ведомств, как динамично развивающееся. Важную роль в этом играет Коллегия, как постоянно действующий совещательный орган, позволяющий нам продуктивно рассматривать вопросы белорусско-российского взаимодействия в военной сфере", – отметил министр обороны Республики Беларусь.

Виктор Хренин также выразил уверенность, что сегодняшнее конструктивное обсуждение вопросов, планируемых к рассмотрению, будет способствовать совершенствованию действующих механизмов обеспечения безопасности Союзного государства.

***

В завершение заседания министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов отметил, что в ходе мероприятия была подтверждена готовность совместного противодействия современным вызовам и угрозам военной безопасности. Приняты важные решения, которые будут способствовать развитию военно-технического потенциала Союзного государства и сотрудничества оборонных ведомств двух стран.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия остается оперативная и боевая подготовка. План двустороннего военного сотрудничества на 2026 год включает 164 мероприятия по различным направлениям деятельности. Более половины из них предусматривает практическую отработку совместных задач.

Взаимовыгодное партнерство, в том числе в целях оснащения белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, будет продолжено.

"Сегодня мы подписали 14 документов. В том числе Программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период. Ее реализация позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности России, Белоруссии и Союзного государства в целом", – заключил министр обороны Российской Федерации.

В свою очередь, глава военного ведомства Белоруссии Виктор Хренин подчеркнул, что в ходе прошедшего мероприятия была дана объективная оценка состоянию белорусско-российского двустороннего сотрудничества и определены конкретные задачи, своевременное решение которых будет способствовать дальнейшему укреплению военной безопасности Союзного государства.

"Мне приятно отметить высокую интенсивность развития сотрудничества между нашими вооруженными силами. Полагаю важным – не останавливаться на достигнутых результатах и обеспечить безусловное выполнение спланированных мероприятий. Со своей стороны, отмечу, что Республикой Беларусь будут приложены все необходимые усилия для того, чтобы комплекс мероприятий, спланированный сегодня на краткосрочную и среднесрочную перспективу, был выполнен максимально полно и с должным качеством", – сказал министр обороны Республики Беларусь.

Говоря о сохранении исторической правды о подвиге советского солдата, Виктор Хренин отдельно отметил, что "для Беларуси, потерявшей во время этой войны треть своего населения, День Победы – великий священный праздник. Мы хорошо знаем цену этой Победы, поэтому так трепетно относимся к истории".

"Именно сейчас, как никогда, наше единство в вопросах противодействия попыткам фальсификации истории имеет особую ценность", – добавил Виктор Хренин.

В заключение он выразил уверенность в том, что прошедшее совместное заседание Коллегии станет очередным шагом на пути последовательного укрепления сотрудничества между ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь.