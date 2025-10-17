Контактная группа в формате "Рамштайн" за 8 месяцев оказала военную помощь Украине на 67 млрд. долл.

Пропускной пункт на въезде на авиабазу ВВС США Рамштайн в Германии.

ЦАМТО, 16 октября. Контактная группа по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" за восемь месяцев обеспечила финансирование для Киева в размере более 50 млрд. фунтов стерлингов (67 млрд. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"За восемь месяцев, прошедших с тех пор, как мы с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом совместно возглавили контактную группу, она успешно заручилась финансированием на сумму более 50 млрд. фунтов стерлингов для оказания военной помощи Украине", – заявил Д.Хили журналистам перед очередной встречей в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Он также напомнил, что за последние шесть месяцев Лондон передал Украине более 85 тыс. беспилотников. Кроме того, Лондон намерен поставить Киеву "тысячи" дронов-перехватчиков, которые на данный момент находятся на стадии разработки, добавил министр.