США спешат восстановить могущество своего подводного флота, пока их не догнал Китай (Bloomberg, США)

Bloomberg: ВМС США столкнулись с тяжелыми проблемами в строительстве подлодок

Подводный флот США встал в длинную очередь на ремонт и обслуживание, пишет Bloomberg. Некоторые атомные субмарины простаивают в верфях с 2015 года. Причина в нехватке человеческих и материальных ресурсов, а также в целой серии неверных оценок и решений, которые принимались в течение последнего десятилетия.

Райан Чуа (Ryan Chua)

О попытках "преобразующих улучшений" в строительстве американских подводных лодок, являющемся важнейшим элементом сохранения превосходства под водой.

На китайском параде в День Победы в сентябре показали новую безэкипажную подводную лодку размером с полуприцеп, задача которой — следить за американскими кораблями и подводными кабелями. Этот парад привлек огромное внимание к усилиям Китая по развитию своего подводного флота.

Американское подводное кораблестроение, напротив, безуспешно пытается сняться с мели после многолетних задержек в строительстве, в условиях роста затрат и ослабления промышленной базы.

В авангарде усилий по изменению существующего положения дел идут такие люди как Уильям Кайзен. Этот 39-летний ветеран корпуса морской пехоты в этом году несколько месяцев провел в учебном центре ВМС США в южной Виргинии, изучая механическую обработку на станках с компьютерным управлением. Он и остальные обучаемые прошли подготовку по программе ускоренного обучения в оборонном производстве, цель которой — обеспечить квалифицированными кадрами эту отрасль, которая серьезно страдает от нехватки рабочей силы, оборудования и производственных мощностей.

На стене цеха площадью 10 000 квадратных метров висит огромное панно от потолка до пола, на котором изображен важнейший продукт предприятия — американская ударная субмарина, обслуживать и ремонтировать которые ВМС США удается с большим трудом.

"Мы приняли осознанное решение о сокращении из-за, я цитирую, мирных дивидендов холодной войны, — сказал адмирал в отставке Джеймс Фогго, который прослужил 40 лет и командовал ударной подводной лодкой „Оклахома-Сити“. — И знаете что? Получилось не очень хорошо".

Предприятия подводного судостроения поставили перед собой цель в ближайшие 10 лет набрать как минимум 100 000 квалифицированных рабочих, таких как Кайзен, чтобы удовлетворить растущий спрос на субмарины, которые часто считают козырным тузом ВМС в Индо-Тихоокеанском регионе, фактически на задворках Китая.

Это безотлагательная задача. Одна ударная подводная лодка типа "Лос-Анджелес" проходит ремонт в течение 10 лет; первые субмарины с баллистическими ракетами типа "Колумбия" будут построены и введены в строй с опозданием в два года, а их стоимость превысит 16 миллиардов долларов; а задержка в строительстве ряда лодок нового поколения типа "Вирджиния" составит до трех лет.

У многих лодок заканчивается эксплуатационный ресурс, а конкуренты типа Китая очень быстро увеличивают свои подводные силы. На таком фоне усиливается обеспокоенность, что Соединенные Штаты не смогут достаточно быстро спускать на воду новые субмарины, чтобы сохранить свое давнее преимущество под водой.

Министр ВМС Джон Фелан предупредил в мае конгрессменов, что из-за таких задержек ВМС оказались "в опасном положении".

"Мы не сможем проецировать силу и гарантировать свободу судоходства, если наши корабли не будут готовы, а наш флот не будет увеличиваться", — заявил он в своем выступлении.

Офис Фелана не ответил на многочисленные просьбы о комментариях, которые редакция направляла в течение нескольких недель.

"Часто, когда мы используем слово ’малозаметность’, мы думаем об истребителях и бомбардировщиках-невидимках, — сказал старший научный сотрудник вашингтонского Центра Стимсона Келли Гриэко. — Но есть и другой элемент малозаметности — это подводный флот. Это одна из областей, где Соединенные Штаты по-прежнему имеют очень существенное преимущество".

Задержки производства, увеличение затрат

Основную тревогу у ВМС вызывают две программы нового поколения. Это подводные лодки с баллистическими ракетами типа "Колумбия" и атомные ударные субмарины типа "Вирджиния". Обзор кораблестроения в ВМС за 2024 год показал, что обе программы сталкиваются с производственными задержками.

Бесшумная лодка класса "Колумбия" должна прийти на смену устаревшим субмаринам типа "Огайо" и стать самой живучей составляющей американской ядерной триады. Ее баллистические ракеты "Трайдент" смогут поражать цели на удалении свыше 11 000 километров. Эта субмарина длиной 170 метров и наибольшей шириной 13 метров имеет подводное водоизмещение свыше 20 000 тонн, являясь самой большой подводной лодкой в США.

Первую из 12 лодок под названием "Округ Колумбия" планировалось поставить в октябре 2027 года, но теперь сроки сдвинулись на март 2029 года. Командование военно-морских систем заявляет, что оценочная стоимость субмарины увеличилась как минимум до 16,1 миллиарда долларов, что на 12% больше прогноза от 2021 года. Это объясняется ростом стоимости материалов и рабочей силы, а также "показателями работы судостроения".

Вторая лодка этого класса "Висконсин", строительство которой было начато более года тому назад, на 12 процентов отстает от графика постройки, о чем говорится в отчете счетной палаты США, вышедшем в июне 2025 года.

Общая прогнозируемая стоимость программы "Колумбия" увеличилась на шесть процентов по сравнению с оценками от 2023 года, и в августе 2024 года составляла свыше 126 миллиардов долларов, отмечается в этом отчете. Есть и другие оценки, в том числе, цифры министерства обороны, процитированные в опубликованном в сентябре этого года докладе Исследовательской службы конгресса. Согласно им, стоимость программы превышает 139,7 миллиарда долларов.

Строительство субмарин типа "Вирджиния", которые должны прийти на смену лодкам класса "Лос-Анджелес", принятым в состав ВМС в 1970-е годы, тоже отстает от графика. 24 подлодки уже построено, но ввод в строй очередной партии из 10 лодок задерживается на 36 месяцев, а следующих 10 — на 24 месяца.

Такое отставание ставит под угрозу обязательства США в рамках соглашения AUKUS, которым предусматривается поставка подводных лодок типа "Вирджиния" в Австралию и оказание помощи Канберре в создании собственного атомного флота. В рамках согласованного плана США должны продать Австралии три субмарины типа "Вирджиния". Две действующие лодки из состава флота должны быть переданы в 2032 и 2035 годах, а третью предстоит построить и поставить в 2038 финансовом году.

"Нам нужны преобразующие улучшения и способность вводить в строй вдвое больше лодок, чем мы производим в настоящее время", — заявил в июле в сенатском комитете по делам вооруженных сил адмирал Дэрил Кодл, недавно утвержденный в должности начальника штаба ВМС.

"Нам надо действовать по принципу „свистать всех наверх“, чтобы выйти на производственный показатель 2,3 субмарины в год", — заявил он в то время, имея в виду объем производства, необходимый для выполнения обязательств в рамках договора AUKUS. Штаб адмирала Кодла не ответил на просьбу о проведении интервью.

В рамках этой программы так и не удалось выйти на целевой производственный показатель ВМС: две лодки типа "Вирджиния" в год. С 2022 года темпы производства застряли на цифре 1,2 субмарины в год. Между тем, к 2028 году ВМС хотят строить ежегодно по одной лодке типа "Колумбия" и по две типа "Вирджиния".

Проблемы с рабочей силой

Нехватка квалифицированных рабочих является одним из основных факторов, ставшим причиной задержек. В докладе счетной палаты от февраля 2025 года описываются "острейшие" проблемы с рабочей силой, включая трудности с набором, удержанием и повышением квалификации. Судостроители не могут удержать рабочих на предприятиях, при этом некоторые из них теряют около 20% своей рабочей силы на производстве и до 30% тех, кто владеет важнейшими специальностями, согласно данным бюджетного управления Конгресса.

"Строители подводных лодок отстают от графика и в настоящее время не имеют возможности производить большее количество субмарин в год, несмотря на планы ВМС добиться этого в будущем", — говорится в отчете счетной палаты.

Согласно данным ВМС, показатели ежегодного приема на работу на предприятиях по строительству подводных лодок увеличились в период с 2021 по 2024 года на 200%. Это позволит таким предприятиям ежегодно нанимать более 14 000 новых рабочих. Промышленная база подводного судостроения поставила цель в течение следующего десятилетия принять на работу 140 000 человек.

"Строить подводные лодки непросто, — сказал Гриэко из Центра Стимсона. — Есть проблемы с поставками, есть узкие места на различных этапах, но квалифицированная рабочая сила является одним из самых серьезных сдерживающих факторов".

General Dynamics Electric Boat из Гротона, штат Коннектикут, является дочерней компанией General Dynamics Corp. и основным подрядчиком по строительству лодок типа "Колумбия". Ее крупным субподрядчиком выступает компания Huntington Ingalls Industries Inc. со своим подразделением Newport News Shipbuilding. Они вместе создают лодки типа "Вирджиния", деля между собой обязанности по проектированию и строительству. General Dynamics и Huntington Ingalls передали заданные им вопросы в ВМС США.

Высокопоставленный руководитель из ВМС признал наличие проблем, сообщив агентству Bloomberg, что на всех предприятиях отрасли наблюдается значительный недостаток опыта у рабочих и нехватка базовой подготовки. Он также сказал, что привлекать новые кадры трудно, объяснив это общими тенденциями, в том числе переходом к экономике услуг.

Фогго, ныне возглавляющий Центр морской стратегии, сказал, что проблема распространяется вниз по цепочке поставок, где последствия пандемии Covid-19 ощущаются до сих пор.

"Некоторые из этих старых предприятий не могут привлечь на работу новое поколение. Им будет очень трудно, и их будут вытеснять из бизнеса, — заявил он. — На рынке труда существует острая конкуренция, идет борьба за эти кадры".

Длительные сроки выполнения заказов на производство специальных компонентов, таких как ядерные энергетические установки, высококачественная сталь и современная электроника, также тормозят производство.

"Материалы и детали запаздывают, и иногда имеют низкое качество", — сказала генеральный директор General Dynamics Фиби Новакович во время телеконференции по итогам второго квартала, имея в виду дефекты, которые остаются незамеченными во время предварительных инспекций. — Это явно нарушает производственный процесс, но мы ищем и находим хорошие обходные пути".

Военно-морские силы заявили, что в период с 2018 по 2024 год было выделено более 2,6 миллиарда долларов на усиление производственных возможностей поставщиков для подводных лодок. Однако, согласно оценкам счетной палаты, ВМС нерегулярно анализирует результаты таких ассигнований.

Соперничество за ресурсы

Количество верфей в США также сократилось со времен Второй мировой войны, когда в Америке насчитывалось 11 государственных предприятий и более 60 частных. Сейчас в стране только два частных завода для строительства подводных лодок и четыре государственных предприятия для ремонта и технического обслуживания.

Из-за этого подводные лодки вынуждены вставать в очередь на ремонт и обслуживание, которая порой становится очень длинной. Так, лодка "Бойсе" класса "Лос-Анджелес" бездействует в ожидании ремонта с 2015 года. Вернуться в строй она сможет не раньше 2029 года, когда будут завершены работы по техническому обслуживанию, которые обойдутся более чем в 1,2 миллиарда долларов.

Бюджетное управление конгресса в своем январском отчете предупреждает, что общие расходы на судостроение в ближайшие три десятилетия будут составлять в среднем около 40 миллиардов долларов США, что примерно на 17 процентов больше прогнозных оценок ВМС.

На всех предприятиях General Dynamics Electric Boat занято более 24 000 работников, в то время как у подразделения Huntington Ingalls Industries Inc. Newport News Shipbuilding на предприятиях в Вирджинии работает более 26 000 человек. Государственные верфи, между тем, имеют в своем штате около 38 000 гражданских работников.

Капитан 1 ранга в отставке Джерри Хендрикс на страницах журнала American Affairs Journal в 2024 году объяснил текущие проблемы закрытием государственных кораблестроительных предприятий в 1990-х годах и отменой программы строительства современных подводных лодок типа Seawolf. Из запланированных 29 лодок этого типа было построено только три.

"Потребовались десятилетия — и целая серия неверных оценок и неудачных решений, чтобы опуститься до нынешнего состояния неготовности", — написал Хендрикс, который сейчас работает в административно-бюджетном управлении, курируя усилия США в области кораблестроения.

Это управление не ответило на просьбу о проведении интервью с Хендриксом.

Лидерство США под угрозой?

Подводные лодки США по-прежнему превосходят все зарубежные субмарины, как в количественном отношении, так и по применяемым технологиям. Согласно оценкам Bloomberg Intelligence, преимущество в возможностях составляет от пяти до десяти лет.

Подводный флот считается исключительно важной составляющей вооруженных сил в случае конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Американские лодки намного тише, чем их китайские аналоги, и имеют мощное оружие, включая торпеды и ракеты, которые можно запускать из-под воды, нанося удары по кораблям на большом удалении и по наземным целям.

Старший научный сотрудник Института оборонных и стратегических исследований в Сингапуре Коллин Кох отметил, что Китай отстает в таких аспектах как ядерные силовые установки, бесшумность и глубоководные операции. Но он предупредил, что производственные задержки в США создают благоприятные возможности для Пекина и вызывают тревогу у американских союзников из Индо-Тихоокеанского региона.

Согласно исследованию, опубликованному в 2024 году индийским аналитическим центром Observer Research Foundation, военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая могут ежегодно строить от 4,5 до 6 атомных подводных лодок. В докладе министерства обороны за 2023 год дан прогноз о том, что к 2035 году Китай может увеличить свои подводные силы до 80 субмарин.

"Из этого можно сделать определенные выводы о некоторых возможных проблемах, связанных с будущим ВМС США в регионе, и о том, достаточно ли у Америки сил для сдерживания вероятного противника", — сказал Кох.

Финансирование кораблестроения

Администрация Трампа выделила 29 миллиардов долларов на модернизацию судостроительных заводов, поддержку поставщиков военно-морских сил и программ обучения и повышения квалификации рабочей силы.

Конгресс вкладывает в кораблестроение миллиарды. В законопроекте об ассигнованиях на оборону в 2026 году, который утвержден палатой представителей, выделено 1,5 миллиарда долларов на поставщиков, рабочую силу и инфраструктуру, а еще 521 миллион долларов на повышение зарплат на частных верфях, которые могут проводить работы на атомных подводных лодках. Вариант законопроекта сенатского комитета предусматривает выделение 8,7 миллиарда долларов для судостроения, в том числе 2,7 миллиарда конкретно для предприятий по строительству подводных лодок.

Командование ВМС отмечает, что с 2023 года оно выделило более 560 миллионов долларов на инициативы по привлечению кадров. ВМС сотрудничают с некоммерческой организацией BlueForge Alliance, которая потратила 300 миллионов долларов на программы по набору персонала и повышение квалификации, в том числе, на вебсайт buildsubmarines.com, который связывает ищущих работу людей с более чем 15 000 поставщиков, участвующих в строительстве подводных лодок.

"Тем не менее, чтобы были результаты, нужно время , — сказал Уэйн Сандерс, работающий старшим аналитиком оборонных отраслей в Bloomberg Intelligence. — Наверное, потребуется от трех до пяти лет, чтобы эта стрелка качнулась и пришла в движение".

Программа ускоренного обучения в оборонном производстве в Дэнвилле является одним из ключевых элементов в работе ВМС на этом направлении. Для подготовки к карьере в области подводного кораблестроения обучаемые осваивают свою профессию в течение 16 недель. Все расходы на обучение и проживание оплачивает работодатель.

"Мы обучаем 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Точно так же, как работает завод, выпуская продукцию в три смены, пять дней в неделю, — сказал Джейсон Уэллс, занимающий должность исполнительного вице-президента по производственному обучению в Институте передового обучения и исследований, который осуществляет эту программу. — Работа ведется чрезвычайно интенсивно".

В конце июля Уильям Кайзен закончил обучение вместе с сотнями других учащихся. Через несколько недель он переедет в Северную Каролину и начнет изготавливать детали для подводных лодок, работая на предприятии военного подрядчика.

Кайзен, которого выбрали произнести речь перед другими обучаемыми, был полон оптимизма. "Что ж, давайте поработаем, — сказал он. — Я слышал, что нам придется наверстывать упущенное".