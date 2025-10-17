Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)

Le Point: возможное членство Украины в НАТО уже не так опасно для Москвы

Вступление Украины в НАТО всегда было красной линией для России, пишет Le Point. Может ли так случиться, что Москва пересмотрит свою позицию? — с надеждой спрашивает автор статьи.

Тома Грендорж (Thomas Graindorge)

Затягивающийся конфликт, устоявшиеся альянсы: есть причины, по которым членство Украины в НАТО может перестать быть красной линией для России.

Идея постепенно распространяется, причем вплоть до самой верхушки российской власти. На страницах журнала "Россия в глобальной политике", российского издания, посвященного вопросам международных отношений и считающегося рупором геополитической мысли Кремля, обсуждается возможность вступления Украины в НАТО. Как отмечает Courrier international, хотя эта идея долгое время воспринималась Россией как красная линия, сегодня она, похоже, больше не представляет экзистенциальной угрозы в том масштабе, в котором она воспринималась в 2022 году.

На протяжении многих лет Владимир Путин неоднократно называл идею присоединения Украины к Североатлантическому альянсу неприемлемой. "Что касается членства Украины в ЕС — мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО — это другой вопрос", — заявлял он в сентябре 2025 года.

И правда, вступление Украины в ЕС рассматривалось не как красная линия, а в лучшем случае как "компромисс между европейскими устремлениями Украины и принципиальной позицией Москвы по вопросу о необходимости нейтрального, "внеблокового" статуса ее соседа". Страны — члены НАТО, в свою очередь, неоднократно заявляли, что будущее Украины связано с альянсом.

Переход на западные стандарты

Но за почти четыре года конфликта ситуация изменилась. "Сам факт продолжения боевых действий уже почти четыре года и все более часто звучащие оценки о позиционном тупике говорят о достижении определенного тактического паритета — ситуации, о возможности которой мало кто в России думал в феврале 2022 года", — объясняет автор "России в глобальной политике".

Кроме того, Украина полностью переняла стандарты своих западных партнеров. Западные военные инструкторы, модернизация армии с использованием западных технологий, обмен разведданными… ВСУ перешла на стандарты альянса. Настолько, что, по мнению автора статьи в российском издании, украинская армия превзошла любые требования плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

С другой стороны, некоторые опасения России, похоже, не оправдываются. Неприятие вступления Украины в НАТО было вызвано тревогой за безопасность западных границ России. До начала боевых действий в 2022 году Москва действительно опасалась утратить контроль над северным побережьем Черного моря, а также размещения высокоточного оружия на территории Украины.

"Перспектива членства уже не может иметь те же характеристики"

Сегодня эти опасения кажутся по меньшей мере необоснованными. С одной стороны, Россия контролирует северное побережье Черного моря вплоть до Херсона. С другой стороны, нет никакой необходимости во вступлении Украины в НАТО, чтобы разместить там европейское высокоточное оружие: "Теряется сам смысл опасений России в отношении отказа Украины от внеблокового статуса, поскольку угрозы такого отказа реализовались вне любых международно-правовых и формальных процедур вроде ПДЧ".

"Так называемые "красные линии", ставшие нарицательными за почти четыре года конфликта, среди членов НАТО имеют примерно те же самые атрибуты, что и в политическом дискурсе двух непосредственных участников конфликта, — сказано в статье. — В этой новой реальности конца 2025-го перспектива "членства Украины в НАТО" уже не может иметь те же характеристики, что и опасения образца, скажем, 2021 года".

Рассмотрение вопроса о вступлении Украины в НАТО —это, прежде всего, отслеживание динамики: "“нейтральный” (и, давайте признаем — пророссийский) статус Украины уходит в прошлое не только в экономическом или культурном, но и в военном плане, — продолжает мысль автор "России в глобальной политике". — И чем дольше продолжается конфликт, тем более ясной будет перспектива необходимости договариваться не на уровне Москва — Киев, а на уровне Москва — Киев с учетом уже сложившихся союзнических отношений сторон". Так есть ли основания, чтобы Москва пересмотрела свою позицию?