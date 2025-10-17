На фоне темы о Tomahawk Путин подписал документ о военном сотрудничестве с Кубой

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня президент России подписал закон, ратифицирующий соглашение между Российской Федерацией и Кубой. А соглашение это – о военном сотрудничестве двух государства, и сотрудничество это будет осуществляться на межправительственном уровне.

Изначальное подписание в кабминах состоялось в марте этого года, теперь своей подписью президент Владимир Путин открывает новую страницу в сотрудничестве в военной сфере между Москвой и Гаваной. Параметры соглашения, по понятным причинам, в публичную плоскость не выносятся.

Ранее договор о стратегическом партнёрстве был подписан между Россией и Венесуэлой.

Такого рода подписание (между Гаваной и Москвой, а также между Москвой и Каракасом) происходят на фоне обсуждения в США вопроса о поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине для нанесения ими ударов вглубь России. Один из американских отставных генералов, как сегодня сообщало «Военное обозрение», заявил, что «приоритетной целью для «Томагавков» станет производство дронов и ракет, на котором заняты 20 тысяч северокорейцев».

Теперь, когда договор между Россией и Кубой официально вступил в силу, пора и какому-нибудь отставному российскому генералу чётко обозначить те цели на территории США, по которым с близкого расстояния могут полететь ракеты, «которых на Кубе нет».