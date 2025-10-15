Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу (Financial Times, Великобритания)

FT: США смогут поставить Украине небольше 50 "Томагавков"

Президент США обсудит возможность продажи ракет Tomahawk Киеву, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту, пишет FT. Несмотря на такую щедрость со стороны Вашингтона, это не принесет желаемого результата — Зеленский рано радуется.

Кристофер Миллер (Christopher Miller), Эми Маккиннон (Amy Mackinnon) и Стефф Чавес (Steff Chávez)

Президент США Дональд Трамп примет своего украинского коллегу в Вашингтоне в пятницу, где обсудят вопрос о том, как убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров, в том числе путем возможной поставки Киеву американских ракет Tomahawk. Эта встреча станет третьим визитом Владимира Зеленского в Белый дом с момента возвращения Трампа на пост президента в январе. Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры в минувшие выходные, в ходе которых обсудили возможность закупки союзниками по НАТО ракет Tomahawk для Киева — оружия дальнего действия, которое позволит Украине наносить удары по Москве и более отдаленным целям — а также способы положить конец полномасштабной военной операции России. Эти ракеты занимают первое место в списке оружия, которое хотела бы получить Украина, с самого начала военной операции России в 2022 году. Трамп заявил, что рассматривает возможность продажи Украине неизвестного количества количества ракет Tomahawk большой дальности, но ему нужно больше информации о том, как Киев планирует их использовать, сообщили Financial Times два человека, осведомленные о телефонных переговорах президента.

Зеленский подтвердил предстоящую встречу с Трампом в понедельник вечером. Он сказал, что поделился с американским президентом "видением" того, сколько ракет Tomahawk понадобится Украине. Один из украинских чиновников заявил, что Киев считает, что Трамп ближе, чем когда-либо, к поставке ракет, но предупредил, что президент США четко дал понять, что еще не принял окончательного решения. Хотя в феврале между Трампом и Зеленским был скандал в Овальном кабинете, летом отношения между ними заметно улучшились, поскольку президент США все больше разочаровывался отказом Путина положить конец конфликту на Украине.

Люди, имеющие информацию о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, сказали, что его резкая смена позиции вызвана растущим разочарованием в Путине. В воскресенье американский президент заявил журналистам, что США могут отправить Украине ракеты Tomahawk, если российский лидер не пойдет на урегулирование.

"Я могу сказать: „Послушайте, если этот конфликт не будет урегулирован, я поставлю им ракеты Tomahawk“, — сказал Трамп, добавив, что хочет поговорить с Путиным, прежде чем принимать решение. — Это невероятное, очень мощное наступательное оружие. И, честно говоря, России лучшее с таким не сталкиваться".

Путин ранее предупреждал США о недопустимости поставки Киеву ракет Tomahawk, заявив, что это приведет к серьезной эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой. Если Трамп решит продать оружие союзникам по НАТО, которые затем передадут его Украине, это станет самой значительной военной поддержкой со стороны президента США, что резко контрастирует с его предыдущей позицией.

Tomahawk — это крылатые ракеты, которые в основном используются ВМС США для нанесения ударов по наземным целям. Они запускаются с кораблей или подводных лодок и имеют дальность до 2500 километров (1550 миль). Марк Кансиан, бывший сотрудник Пентагона, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований, в ходе недавних учений подсчитал, что США имеют в общей сложности 4150 ракет Tomahawk. Однако, вероятно, смогут поставить Украине лишь небольшую часть этого количества.

Это связано с тем, что, по данным экспертов в области обороны, из 200 ракет, закупленных Пентагоном с 2022 года, уже было запущено более 120. Министерство обороны запросило финансирование только на 57 дополнительных ракет Tomahawk в бюджете на 2026 год. Вашингтону, вероятно, эти ракеты также могут понадобиться. Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности, заявила, что Вашингтон может выделить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, "что не повлияет на ход боевых действий".

Хотя ракеты дальнего действия могут дополнить собственные украинские беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты "в крупных сложных залпах для достижения большей эффективности", они "все равно будут иметь очень ограниченные возможности... и, безусловно, недостаточные для проведения продолжительных и глубоких атак против России", добавили они.

Пентагон отказался комментировать, сколько ракет Tomahawk у него есть. В понедельник в своем выступлении перед израильским парламентом Трамп призвал специального посланника Стива Уиткоффа, который участвовал в переговорах как на Ближнем Востоке, так и в России для переключения внимания на прекращение конфликта на Украине. Трамп и Зеленский последний раз встречались в Белом доме в августе, после саммита президента США с Путиным на Аляске. Согласно документу, с которым ознакомилось издание FT, Зеленский тогда пообещал закупить американское оружие на сумму почти 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в надежде получить от США гарантии своей послевоенной безопасности.

Украинская делегация во главе с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком и премьер-министром Юлией Свириденко в понедельник вылетела в Вашингтон для встречи с американскими коллегами. Переговоры начнутся во вторник и продлятся неделю. "Мы направляемся на переговоры на высоком уровне, чтобы укрепить оборону Украины, обеспечить нашу энергетическую устойчивость и усилить санкционное давление на Россию", — заявил Ермак в X.