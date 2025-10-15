Войти
Ряд СМИ США потеряют доступ в Пентагон, не приняв новую политику «безопасности»

Источник изображения: topwar.ru

Журналисты из нескольких ведущих информационных агентств США объявили, что не принимают новые правила Пентагона. Речь идёт о правилах, озвученных министром войны (а так теперь в США называется эта должность) Питом Хегсетом.

Министр представил новые правила для журналистов в сентябре и дал время «подумать». Сегодня срок истекает.

Одно из новшеств для журналистского «пула», имеющего доступ в Пентагон, состоит в следующем: не обнародовать никакую информацию, касающуюся ведомства и вооружённых сил США, если она не согласована с самим ведомством. Причём под запрет публикации без согласования со спецдиректоратом Пентагона подпадает даже информация, которая не является секретной.

В министерстве войны США заявили, что новшества такого рода связаны с «совершенствованием политики безопасности».

С новыми требованиями не согласны представители редакций таких крупных американских СМИ как NPR, CNN, NYT, WP, Associated Press и некоторых других. Они заявляют, что нарушена одна из поправок американской конституции – о свободе прессы и самовыражения.

NYT пишет, что общественность имеет полное право знать, как действует Пентагон и американские военные, на чьё содержание в бюджете США заложена самая внушительная по своим объёмам статья расходов:

Ежегодно налогоплательщики тратят на эту деятельность почти 1 триллион долларов, и теперь они не вправе получить интересующую их информацию?

В Пентагоне отвечают лаконично: если те или иные СМИ новые правила нарушат, то доступ как в сам Пентагон, так и, например на военные учения, для представителей этих СМИ будет закрыт. И ряд крупных СМИ США сегодня доступ в военное ведомство потеряет.

По большому счёту, такая проблема далеко не только в США. Военные ведомства целого ряда стран предпочитают, чтобы СМИ освещали только то, что пройдёт через ведомственную рецензию. Однако «причёсанные» факты зачастую играют против государственных интересов, состоящих в необходимости реально, а не на бумаге, совершенствовать безопасность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Военные учения
