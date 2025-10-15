Войти
Украинский генерал предупредил, что системы ПВО Patriot больше не эффективны против российских ударов (Military Watch Magazine, США)

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

MWM: ЗРК Patriot больше не эффективны против российских ударов по Украине

ВСУ жалуются, что эффективность американских ЗРК Patriot против российских ракет упала с 42% до 6%, пишет MWM. При этом показатели этой системы противоракетной обороны оставляли желать лучшего на протяжении десятилетий, указывает автор статьи.

Бывший замглавы Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко предупредил, что американские зенитно-ракетные комплексы большой дальности MIM-104 Patriot, поставленные в страну членами НАТО, больше не обеспечивают надежной защиты от российских атак. Недавно он заявил, что эффективность этих систем упала “с 42% до 6%”, объяснив это обновлением программного обеспечения российских баллистических ракет, которое увеличило их скорость и маневренность на подлете к цели.

Эти слова подтвердили прозвучавшие несколькими днями ранее заявления украинских и западных чиновников о том, что эффективность комплексов ПВО Patriot против ракетных систем “Искандер-М” и “Кинжал” упала всего до 6%. Романенко предположил, что ситуация усугубляется тем фактом, что Украина “не располагает достаточным количеством батарей Patriot”: ограниченное количество систем на вооружении делает низкий уровень перехвата особенно проблематичным.

В начале октября начальник службы связи с общественностью командования ВВС ВСУ Юрий Игнат подтвердил усугубившиеся трудности при перехвате российских баллистических ракет, подчеркнув их новые схемы полета и более сложные траектории. “Это затрудняет работу Patriot, потому что система работает в автоматическом режиме по баллистике, и ей становится труднее высчитать точку, в которой противоракета столкнется или приблизится к ракете противника. В этом сложность”, — заявил он.

Уже давно ожидалось, что отлогие квазибаллистические траектории ракет 9К720 системы “Искандер-М” и их аналогов воздушного базирования системы “Кинжал”, установленных на истребителях МиГ-31И, создадут особые проблемы для противовоздушной обороны. Запуски с нескольких направлений еще больше усложнили работу противовоздушной обороны, и Игнат сетует: “Если баллистика может заходить с разных направлений, выявление одной системой невозможно, нужно иметь несколько систем, несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и прикрывать город с разных направлений”.

Однако показатели системы Patriot на протяжении десятилетий оставляли желать лучшего даже против простых баллистических ракет. Когда в 1991 году система впервые участвовала в боевых действиях против иракских ракет Р-17 (по классификации НАТО: Scud B), расследования показали, что она проявила себя неважно. Подкомитет по законодательству и национальной безопасности Палаты представителей США раскрыл этот момент в своем докладе: “Ракетная система Patriot не была столь впечатляющим успехом в войне в Персидском заливе, как внушали американской общественности. Есть свидетельства, что “Патриоты” поразили лишь считанные ракеты Р-17, запущенные Ираком во время боевых действий, — более того, есть некоторые сомнения даже в этих попаданиях. Общественность и Конгресс были введены в заблуждение категоричными заявлениями об успехе из уст администрации и представителей Raytheon во время войны и после нее”.

В 1992 году военный доклад показал, что из 158 ракет, выпущенных американскими военными в ходе войны в Персидском заливе, 45% были запущены по ложным целям. В исследовании начала 1990-х годов Теодора Постола из Массачусетского технологического института подчеркивалось: “Коэффициент перехвата системы Patriot во время войны в Персидском заливе оказался очень низким. Предварительные данные показывают, что уровень перехвата Patriot мог быть намного ниже 10%, а, возможно, и вовсе нулевым”. Постол заключил, что даже “самому примитивному противнику” не составило труда уклониться от системы Patriot.

Вопреки всем надеждам, что эффективность системы улучшится с постепенной модернизацией, комплексы Patriot не смогли перехватить ни удар йеменских военизированных формирований по Саудовской Аравии самодельными баллистическими ракетами в 2017 году, ни последующие атаки на ключевые саудовские объекты в 2019 году.

Ограничения системы в отношении даже более примитивных снарядов уже давно вызывают серьезные сомнения в ее способности сбивать современные российские ракеты, созданные с использованием передовых средств противодействия перехвату. В результате выявленных ограничений российские вооруженные силы успешно уничтожают комплексы Patriot ударами баллистических ракет вроде тех же “Искандер-М”, еще больше обостряя нехватку средств ПВО в рядах ВСУ.

