На предприятии ОСК Севмаш началась сборка подшипников для ледокола "Сталинград" проекта 22220

ЦАМТО, 14 октября. На предприятии ОСК Севмаш началась сборка и сварка корпуса первого упорного подшипника для шестого атомного ледокола "Сталинград". Судно проекта 22220 строится на Балтийском заводе ОСК.

Для комплекта изделий, предназначенных для ледокола "Сталинград", выполнена резка металла, сформированы заготовки, сделана предварительная механическая обработка. В изготовлении участвуют порядка 15 заводских подразделений – корпусообрабатывающий, кузнечно-термический, механические цеха, корпусно-сварочное производство и другие.

На предприятии также продолжается изготовление упорных подшипников для атомного ледокола "Ленинград". Изделия находятся на завершающем этапе. По словам управляющего проектом отдела производства продукции технического назначения Ивана Ануфриева, корпус первого в конце минувшей недели после механической обработки передан на сборку, второй и третий корпуса проходят мехобработку. Работы идут по графику.

В прошлом году Севмаш изготовил, испытал и передал Балтийскому заводу ОСК комплект из трех подшипников для четвертого атомного ледокола "Чукотка". Проект изделий разработан в проектно-конструкторском бюро предприятия по техническому заданию заказчика. Высота изделий – 2,5 м, расчетная масса – 25 т. Это самые крупные подшипники в истории Севмаша.

