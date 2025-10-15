Наш СМП помог контейнеровозу установить рекорд при переходе из КНР в Британию

Источник изображения: topwar.ru
На разгрузку в британском терминале Феликстоу встал контейнеровоз Istanbul Bridge. Судно ходит под флагом Либерии, но принадлежит китайской компании.
Istanbul Bridge, относящийся к грузовому классу Panamax, установил рекорд для судов такого класса по времени перевозки грузов из Восточной Азии в Западную Европу. Маршрут до Феликстоу был преодолён за 20 суток, а протяжённость его составила более 7500 морских миль.
Судно, которое в конце сентября вышло из Китая, прошло по Северному морскому пути (СМП). Эксперты пишут о том, что общая экономия в итоге составила порядка 22% от средней стоимость перевозки аналогичного груза через Суэцкий канал.
Проводка коммерческого судна осуществлялась российскими ледоколами
Такая экономика является весьма существенной и одновременно красноречивым показателем того, как можно выигрывать и в деньгах, и во времени, если использовать не «южный» маршрут перевозки, а российский Северный морской путь.
Ожидать ли за это санкций от Каи и Урсулы?