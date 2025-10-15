Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Специальная военная операция продемонстрировала, что наряду с известными гусеничными САУ, такими как 2С1, 2С3, 2С19 и 2С7 и др., по врагу могут эффективно работать и артиллерийские системы меньшего калибра, например зенитные орудия АЗП-57 известного отечественного комплекса противовоздушной обороны С-60.

Такие пушки монтируются на различные колесные и гусеничные платформы. Самыми распространенными стали варианты на шасси "Урал-4320".

В России создана, наверное, самая лучшая версия САУ с таким вооружением. Это образец на основе новейшего трехосного бронеавтомобиля АМН -590911 "Спартак".

Как сообщалось, его боевая масса составляет 22500 кг. Боекомплект - 144 снаряда. Мощность двигателя - 312 л.с. Запас хода - 1000 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,5 метра.

Максимальная дальность стрельбы - 12000 м. Масса снаряда составляет 2,8 кг. Начальная скорость достигает 1000 метров в секунду. Практическая скорострельность - 70 выстрелов в минуту, максимальная - до 120. Экипаж - пять человек.

САУ предназначена для уничтожения полевых укреплений, различных видов лёгкой бронетанковой техники, а также живой силы противника.

