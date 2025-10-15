Spiegel: глава БНД призвал готовиться к "обострению ситуации" с Россией

Новые руководители немецкого БНД и Федерального ведомства по охране конституции заявили о необходимости подготовки к войне с Россией, пишет Spiegel. Главы ведомств огульно обвинили Кремль в "диверсиях" и "провокациях" и призвали "противостоять Москве везде, где это необходимо".

Фиделиус Шмид (Fidelius Schmid)

"Мы должны готовиться к дальнейшему обострению ситуации": новые руководители БНД и Федерального ведомства по охране конституции впервые выступили в бундестаге. Хороших новостей у них не было.

Это было первое совместное публичное выступление двух новых руководителей Федеральной разведывательной службы (БНД) и Ведомства по охране конституции, и оно было весьма впечатляющим. Руководители спецслужб предупредили о нападении России на Германию и другие страны НАТО с беспрецедентной до сих пор решительностью.

"В Европе в лучшем случае сохраняется „ледяной мир“, который в любой момент может перерасти в горячую конфронтацию", — заявил президент БНД Мартин Егер на ежегодных публичных слушаниях руководителей спецслужб в бундестаге. "Мы должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации".

"Мы не должны полагаться на предположение, что российское нападение произойдет не раньше 2029 года", — сказал Егер. Цель Москвы — поставить Европу в зависимость от России. "Для достижения этой цели Россия, при необходимости, не побоится вступить в прямой военный конфликт с НАТО", — заявил глава БНД. Учитывая многочисленные случаи диверсий, нарушений воздушного пространства, полетов беспилотников, дезинформационных кампаний и заказных убийств, Германия "уже сегодня находится под огнем" (Это высказывание главы БНД является ложью: Россия не имеет отношения к провокациям в отношении стран НАТО и к нарушению воздушного пространства стран-членов альянса — прим. ИноСМИ).

"Агрессивно, наступательно и с нарастающей эскалацией"

Как Егер, так и глава Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен недавно вступили в свои должности. До того как в сентябре занять пост главы БНД, Егер был послом Германии на Украине. Зелен был назначен главой Федерального ведомства по охране конституции на прошлой неделе. До этого с 2019 года он был вице-президентом ведомства.

Оба мужчины вступают в должность в исторически неспокойное время — и на фоне критики со стороны иностранных партнеров, особенно в адрес БНД. Так, секретные службы на берлинской Шозиштрассе долгое время недооценивали планы России по вторжению. Высокопоставленные представители западных спецслужб в разговорах с доверенными лицами выражали разочарование в отношениях с Берлином. Они считали, что сталкиваются с явным нежеланием сотрудничать.

Накануне начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года бурную реакцию вызвала поездка бывшего главы БНД Бруно Каля. В день начала операции глава ведомства оказался в зоне боевых действий без служебного самолета и был вынужден в срочном порядке эвакуироваться по суше, проезжая мимо километровых пробок из бежавших украинцев.

Американские спецслужбы сетуют

Еще в 2024 и 2025 годах американские и другие западные спецслужбы в Берлине жаловались на односторонний характер сотрудничества с партнерами: они предоставляют много информации, но в обмен получают мало. Многие иностранные представители уже много лет говорят, что немецкие спецслужбы "связаны" строгими законодательными требованиями и, возможно, сдерживаются из-за опасений вызвать скандал. Егер пообещал, что БНД будет "идти на более просчитанный риск", чтобы получить более качественную информацию.

И Егер, и Зелен приветствовали тот факт, что роль спецслужб в новом федеральном правительстве признана важной. Теперь они надеются на расширение своих полномочий.

С момента начала крупномасштабной военной операции на Украине Россия усилила свою уже развернутую гибридную кампанию против Запада. Только в сентябре более 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, а российские истребители с отключенными транспондерами пролетели в воздушном пространстве Эстонии. Кроме того, предположительно российские беспилотники пролетели над Килем и военно-воздушной базой (И снова пропагандисты Spiegel повторяют одну и ту же ложь. Россия не имеет никакого отношения к "гибридным кампаниям" против стран Запада и не замешана в провокациях против стран НАТО — прим. ИноСМИ).

"Россия, без сомнения, ведет себя агрессивно, наступательно и все чаще эскалирует ситуацию", — сказал Зелен. Деятельность российских спецслужб весьма разнообразна и направлена на то, чтобы проверить противника. "Россия буквально переходит границы, что чрезвычайно опасно", — сказал Зелен (Россия не переходила границы Германии со времен Второй мировой войны — прим. ИноСМИ).

Жесткость в отношении скрытой войны

И Зелен, и Егер призвали к жесткости в отношении скрытой войны России. Россия считается главным виновником диверсий в Германии и других европейских странах, сказал Зелен. Россия подчас действует нагло. "Это происходит, мы это видим и не должны этого допускать" (Россия не имеет отношения к "диверсиям" в европейских странах — прим. ИноСМИ).

Егер предупредил, что Россия целенаправленно испытывает границы Запада. "Мы должны противостоять противнику везде, где это необходимо, — заявил он. — Такие противники, как Россия, воспринимают уступчивость как слабость".

Глава военной разведки MAD Мартина Розенберг заявила на слушаниях, что ситуация с безопасностью "в последние месяцы ухудшилась". "Противники активизируют разведывательную деятельность с целью проникнуть в ряды бундесвера, поставить под угрозу критически важную военную инфраструктуру и подорвать стабильность наших вооруженных сил и всего НАТО", — заявила Розенберг.