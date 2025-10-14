Войти
«Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС.

Sohu: Новая ракета России «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире

Новое оружие, которое в данный момент испытывается Россией и о котором говорил президент Владимир Путин, грозит подорвать гегемонию США в мире и изменить баланс сил. Китайское издание Sohu оценило перспективы секретной разработки.

Путин ранее анонсировал появление у России нового оружия. По его словам, испытания нового изделия идут успешно. Он также отмечал, что в сферах межконтинентальных разработок российские вооружения на море и в воздухе по-прежнему придерживаются «очень высокого уровня».


Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
Источник: © Министерство обороны РФ

Китайское издание предполагает, что разработка, о которой сообщил Путин, может быть крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая отличается большой дальностью. Ракета сможет обходить любые системы противоракетной обороны, говорится в материале. «Буревестник» летает на малых высотах, чтобы избежать западных систем ПВО, а его скорость столь высока, что у противника не останется времени на реакцию. Сейчас у Запада нет эффективных средств для перехвата. «Путин изменит международный статус России с помощью нового оружия, и ключевым моментом будет то, сможет ли Запад адаптироваться к этим изменениям», — резюмирует автор статьи.

Как только «Буревестник» успешно пройдет испытания, он определенно нарушит существующий стратегический баланс и станет мощным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО

Sohu

Военные эксперты рассказали о новой ракете

Как указал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, Путин, вероятно, имел в виду ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник». Это крылатая ракета с ядерной энергетической установкой на борту, способная нести ядерную боевую часть, пояснил эксперт. Такие ракеты являются «оружием Судного дня», поскольку его можно применить в случае начала глобальной ядерной войны.

20 тысяч километров — это примерно половина протяженности экватора. То есть ракета может с любой стороны зайти на территорию противника. Свободно может обходить районы противовоздушной обороны

Юрий Кнутов

военный эксперт, историк войск ПВО

Путин также мог иметь в виду совершенствование гиперзвукового оружия, например гиперзвукового блока «Авангард». «Скорее всего, услышим о "Буревестнике" и, возможно, об оружии на новом физическом принципе. Лазерный "Пересвет" есть, и компактный лазер мы уже демонстрировали, он называется "Посох"», — подытожил Кнутов.

Telegram-канал «Военная хроника» между тем указал, что в 2025 году отмечались признаки подготовки «Буревестника» к новым испытаниям — закрытие районов на Новой Земле, активность транспортных бортов, косвенные подтверждения из отраслевых источников.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
