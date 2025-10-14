По словам польского чиновника, Россия платит криптовалютой за диверсии в Европе (Financial Times, Великобритания)

Ценцкевич: Польша находится в состоянии войны с Россией

Польша находится в состоянии войны с Россией, пишет FT со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности страны. Как считает чиновник, Москва якобы финансирует своих агентов в Европе с помощью криптовалют. Ценцкевич также безосновательно обвинил Россию в диверсиях и взломах.

Рафаэль Майндер (Raphael Minder)

Глава Бюро национальной безопасности Польши заявил, что Москва использует "теневой флот" для запуска беспилотников в европейское воздушное пространство.

По словам высокопоставленного представителя Польши, ответственного за безопасность, Россия использует криптовалюту для оплаты услуг диверсантов, участвовавших в гибридных атаках в странах ЕС, чтобы европейские спецслужбы не могли отследить такие платежи. Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил Financial Times, что Москва, вероятно, использовала подобный способ оплаты для финансирования атак в последнее время. Речь идет о вторжениях беспилотников, диверсиях и попытках взлома систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры (доказательств этих обвинений предоставлено не было — прим. ИноСМИ). По словам Ценцкевича, данные, предоставленные западным спецслужбам, показывают, что Россия использует свой "теневой флот" для запуска беспилотников в европейское воздушное пространство (принадлежность БПЛА России не доказана — прим. ИноСМИ).

В прошлом месяце по меньшей мере 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, вынудив самолеты НАТО сбить некоторые из них в ходе первого прямого столкновения между альянсом и силами Кремля с момента начала российско-украинского конфликта в 2022 году (Польша отказалась сотрудничать в расследовании инцидента — прим. ИноСМИ). Недавно из-за атак беспилотников были закрыты аэропорты в Дании, Германии и других странах, в связи с чем НАТО провела совещания о более решительном ответе на провокации Кремля.

Владимир Зеленский обвинил Россию в использовании своего "теневого флота" в Балтийском море для запуска беспилотников в европейские страны. Ценцкевич отметил, что аналогичные данные были переданы спецслужбам Польши, Дании, Германии и Норвегии. "Они подтверждают, что теневой флот, состоящий из зачастую очень старых российских нефтяных танкеров, которые раньше использовались для контрабанды нефти, сейчас используется Россией для разведки [с помощью дронов]", — сказал представитель Польши (как и в предыдущих случаях, доказательств нет — прим. ИноСМИ). По его словам, сеть агентов, завербованных российской военной разведкой ГРУ и раскрытая в Польше в 2023 году, "в значительной степени финансировалась с помощью криптовалюты", и Варшава считает, что Москва продолжает использовать этот способ оплаты до сих пор (см. предыдущие примечания — прим. ИноСМИ).

В прошлом месяце депутаты нижней палаты польского парламента одобрили законопроект об ужесточении регулирования рынка криптовалют, включая тюремные сроки для тех, кто не соблюдает правила надзора. Ценцкевич сказал, что законопроект также следует рассматривать как инструмент для ограничения каналов финансирования России. "Польские спецслужбы очень заинтересованы в подобных законопроектах, чтобы не было лазеек, которые позволили бы иностранным державам использовать [криптовалюту] для финансирования своих агентов", — сказал он.

Кремль успешно использовал криптовалютные токены, биржи и сети, чтобы обойти западные санкции и сохранить свои финансовые потоки после того, как российские кредиторы были отключены от подконтрольной США платежной системы SWIFT в связи с началом конфликта на Украине. За последние три года Польша предъявила десяткам лиц обвинения в шпионаже или саботаже и обвинила Россию в организации поджогов и других инцидентов, включая недавнюю попытку взлома с целью отключения водоснабжения в крупном польском городе (Россия не замешана в этих инцидентах — прим. ИноСМИ). "Если говорить о киберпространстве, то Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией]. Это уже не просто угроза", — сказал Ценцкевич.

Прокуратура недавно начала расследование в отношении гражданина Украины, подозреваемого в работе на ГРУ и контрабанде взрывчатых веществ в Польшу из Литвы, спрятанных в банках с кукурузой. Ценцкевич сказал, что это "вероятно, была запланированная террористическая операция", в ходе которой банки могли быть установлены на дронах и сброшены в качестве бомб. В этом месяце польские прокуроры начали отдельное расследование после того, как на оживленной железнодорожной линии в Катовице был обнаружен отцепленный от поезда вагон с углем. Ценцкевич охарактеризовал данный инцидент как "один из элементов сценария диверсионных действий России". За последний год Варшава закрыла два российских консульства и выслала нескольких российских и белорусских дипломатов, обвиняемых в содействии заговорам и диверсиям. Ценцкевич сказал, что дипломаты находятся на "первом уровне" внедрения, а Москва все чаще полагается на "специальных" местных агентов для выполнения конкретных задач. По его словам, этим агентам можно платить небольшие суммы, и они не представляют "большой опасности с точки зрения вербовки".

На прошлой неделе Варшава передала Киеву 16-летнего украинца, который обвиняется в помощи российским спецслужбам в вербовке других украинских подростков для совершения терактов. Хотя подавляющее большинство украинцев, прибывших в Польшу после 2022 года, являются "законными беженцами", Ценцкевич заявил, что "нет сомнений в том, что среди этих людей у россиян были свои агенты".

Ценцкевич является важным ставленником правого президента Кароля Навроцкого, который получил поддержку движения MAGA (Make America Great Again) и не ладит с правительством проевропейского премьер-министра Дональда Туска. Ценцкевич находится под следствием по обвинению в утечке секретной информации с целью подорвать шансы Туска на пост премьер-министра. Он отрицает свою вину и заявляет, что судебное разбирательство в отношении него и внутренние политические противоречия не подрывают национальную безопасность. По словам Ценцкевича, Туск, как "европейский политик", считает, что "помимо НАТО, Европейский союз в будущем может иметь свой собственный военный альянс, и в этой ситуации НАТО будет играть вспомогательную роль... или даже позже перестанет существовать. Мы думаем иначе. Мы атлантисты, проамериканцы и считаем, что единственным военным альянсом, выгодным для Польши, является НАТО".