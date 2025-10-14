Военные расходы Алжира в 2026 ф.г. планируются на уровне около 25 млрд. долл.

ЦАМТО, 13 октября. В 2026 ф.г. Алжир планирует выделить около 25 млрд. долл. на оборону, что составляет более 20 проц. всех госрасходов. Как сообщает The New Arab, Совет министров Алжира обсудил проект бюджета на 2026 ф.г., который, как ожидается, будет принят парламентом в ближайшие дни.

В нем прогнозируются общие госрасходы в размере более 135 млрд. долл. по сравнению со 128 млрд. долл. в 2025 ф.г. При этом военные расходы составят 20,6% национального бюджета.

Новый проект оборонного бюджета североафриканского государства продолжает тенденцию к росту, начавшуюся в 2020 году, когда военные расходы составляли 19,7 млрд. долл. К 2023 году оборонные расходы возросли до 22 млрд. долл., поскольку страна стремилась модернизировать свои Вооруженные силы.

В 2024 ф.г. оборонный бюджет немного снизился до 21,6 млрд. долл. Затем в 2025 ф.г. бюджет увеличился до 25 млрд. долл. и, по данным местных СМИ, в 2026 ф.г. этот показатель должен сохраниться на уровне 3208 млрд. динаров (около 25 млрд. долл.).

В 2025 году военный бюджет включал, в том числе, финансирование закупок новых вооружений, таких как российские ракетные системы и современные истребители.

Оборонный бюджет Алжира является крупнейшим в странах Магриба, значительно превышая оборонные расходы Туниса (1,4 млрд. долл.), Марокко (13,4 млрд. долл.) и Мавритании (274 млн. долл.).

В июне парламент утвердил "Закон о всеобщей мобилизации", предоставляющий армии широкие полномочия в решении государственных вопросов.

В этом году Алжир провел масштабный военный парад, посвященный 70-летию Национальной революции. Было продемонстрировано более 100 истребителей и беспилотников. Были показаны сотни танков, а также российский ОТРК "Искандер-Э".