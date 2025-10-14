NI: Россия остается мировым лидером в производстве стрелкового оружия

Россия остается одним из мировых лидеров в производстве одного типа вооружений — стрелкового оружия, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Автор отметил, что недавно ВС России досрочно получили партию укороченных автоматов АК-12К.

«Однако есть одна область, где российский военно-промышленный комплекс не столкнулся с существенными задержками, — это производство стрелкового оружия, в котором Россия остается одним из мировых лидеров», — говорится в публикации.

Автор пишет, что в настоящее время концерн «Калашников» поставляет около 95 процентов всего стрелкового оружия, используемого Российской армией и другими силовыми структурами. «Он также экспортирует свою продукцию более чем в два десятка стран мира», — напоминает обозреватель.

Сучиу отмечает, что история концерна начинается не с конструктора Михаила Калашникова, а имеет гораздо более глубокие корни, уходящие в начало XIX века.

В августе «Калашников» сообщил, что дивизион оружейного производства концерна по итогам первого полугодия 2025 года выполнил плановое задание на 100 процентов.