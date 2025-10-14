Sohu: военная мощь России усиливается новыми ракетами "Буревестник" и "Циркон"

Новая ракета, которую анонсировал Владимир Путин, будет отличаться от всех существующих, пишет Sohu. Помимо своих необычайных характеристик, она сможет разрушить "стратегическую блокаду" Запада и вывести Россию на передовую в гонке вооружений.

Лу Ци (陆弃)

США и НАТО, сможете ли вы теперь спокойно спать? Президент России Владимир Путин, очевидно, не намерен давать вам передышку. После бесконечных провокаций, санкций и давления российский лидер, в итоге объявил: "У нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно". Его заявление словно бомба замедленного действия для Запада. Контратака Путина — это не просто военный маневр, а прямой удар. Вы правда думали напугать Россию? Ну что ж, на этот раз Путин использовал сильный прием!

О каком новом оружии идет речь? Это не просто создание шумихи, а неизбежный инструмент стратегического сдерживания. Путин никогда не разбрасывался словами. Он несколько раз публично намекал на существование этого нового оружия, и в этот раз его заявление не только раскрыло больше информации, но и послужило сигналом: "Я вижу ваши подлые уловки. Теперь пришло время дать отпор!". Это не простая демонстрация оружия, а указание на стратегическую слабость Запада перед Россией.

Предположительно, этим новым оружием является крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник", о которой Путин упоминал во многих выступлениях. Эта штуковина — не "банальная птичка", а серьезное стратегическое оружие. В отличие от американских ракет Tomahawk, "Буревестник" оснащен ядерным двигателем, имеет дальность полета до 20 000 километров, летает на малой высоте, может обходить любые западные системы противовоздушной обороны, а его скорость настолько высока, что никто не успеет среагировать. "Буревестник" как смертоносное оружие из научно-фантастического фильма, которое ждет своего звездного часа, чтобы нанести фатальный удар.

"Буревестник" непременно нарушит существующий стратегический баланс и станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО. Конечно, Россия не настолько глупа, чтобы использовать это стратегическое оружие в специальной военной операции. Однако публичное раскрытие данных об испытаниях ракеты раскрывает разрушительную мощь ВС РФ, что заставляет западные страны трястись от страха. У них сейчас нет эффективных средств для перехвата "Буревестника". Она как "Дамоклов меч" нависла над странами Запада, и может в любой момент приземлиться им на голову.

Однако не думайте, что на этом все. Арсенал ВС России полон "сюрпризов". Гиперзвуковая ракета "Циркон" — еще более мощная, чем "Буревестник". "Циркон" не только способен развивать скорость до 9 Махов, но имеет дальность полета до 1000 километров, и уже стоит на вооружении военно-морского флота России. К тому же эта ракета способна запускаться не только с кораблей, но и с наземных и воздушных платформ, что значительно расширяет зону его применения.

Если вы подумаете, что "Циркон" недостаточно впечатляет, то я скажу вам еще кое-что. Нынешняя стратегия Путина заключается не просто в сдерживании, а в том, чтобы полностью прорвать стратегическую блокаду США, и с постепенным развитием таких передовых вооружений, таких как "Циркон" и "Буревестник", у Путина получится это сделать и установить военное господство России на международной арене. Способность "Циркона" запускаться с наземных и воздушных платформ не только повысит возможности быстрого реагирования российской армии, но и создаст условия для противодействия американским ракетам Tomahawk, а также даст Росси возможность превзойти США в стратегическом плане. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" может запускать "Цирконы", что дает России больше преимуществ в будущих возможных конфликтах.

Следующий вопрос заключается в том, как Путин будет использовать это новое оружие? Конечно, дело не просто в его непосредственном применении. У Путина есть четкий стратегический план, и "Буревестник" является козырем, который будет способствовать значительному укреплению позиций России, особенно в вопросах глобальной безопасности. "Циркон" и "Буревестник" — это важные инструменты оказания давления на США в переговорном процессе по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, которые вынудят Вашингтон пойти на компромисс.

Как отреагируют Штаты и их союзники в этой ситуации? Путин явно одержал верх и в военном плане, и на дипломатическом поприще. Эти два вида вооружений являются не только инструментом сдерживания и вызовом глобальной гегемонии США, но и важным шагом для России на пути к достижению стратегической автономии. Если Штаты не отнесутся серьезно к усилению военной мощи РФ, в будущем они могут столкнуться с более сложной и опасной ситуацией.

Что касается обычных людей, то все, что мы можем сделать, — это задуматься о влиянии этих технологических прорывов на глобальную ситуацию в сфере безопасности в контексте противостоянии держав. С помощью нового оружия Путин изменит позиции России на международной арене, и все зависит от того, сможет ли Запад адаптироваться к этим изменениям.