Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

MWM: российская армия изменила тактику ракетных ударов по Украине

Российская армия применила новую тактику на Украине, пишет MWM. Для ударов по военным целям МиГи-31 взлетают с баз в далеком тылу, преодолевают большие расстояния и только потом выпускают ракеты — теперь их невозможно перехватить.

Впервые было подтверждено, что истребители МиГ-31И Воздушно-космических сил России наносили удары по объектам на Украине, используя базы в глубоком тылу и действуя в тандеме с самолетами-заправщиками Ил-78, они преодолевали большие расстояния и находились в воздухе более длительное время, прежде чем выпустить ракеты. МиГ-31И оснащен баллистическими ракетами воздушного базирования 9К720 “Искандер-М”, и все больше самолетов поступает на вооружение в рамках программы модернизации МиГ-31 из обширных запасов России.

Запуски с воздуха не только позволяют выводить ракеты на передовые огневые позиции за считанные минуты, снижая время предупреждения для неприятеля, но и сообщают ракетам значительно бóльшую энергию, чем при наземном запуске, что позволяет им достигать целей, расположенных значительно дальше. МиГ-31 считается оптимальной стартовой платформой из-за высокой грузоподъемности, скорости и высоты полета.

После распада Советского Союза российские инвестиции в возможности дозаправки в воздухе оставались весьма скромными, а размещение основной части парка самолетов-заправщиков Ил-78 советских ВВС на Украине привело к значительному дефициту. Самолеты-заправщики оказывают приоритетную поддержку стратегическим авиационным средствам, включая бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, однако МиГ-31И находятся в ведении Командования дальней авиации и потенциально также могут иметь приоритетный доступ к топливозаправщикам. Воздушно-космические силы России способны использовать средства тактической авиации с меньшей топливозаправочной поддержкой благодаря расположению авиабаз по всей стране и значительно бóльшей дальности полета своих истребителей, чем у их западных аналогов. В частности, истребители Су-34, Су-35 и Су-57 превосходят по радиусу действия любые аналоги в западном мире.

МиГ-31И впервые поступил на вооружение в 2022 году как усовершенствованный вариант МиГ-31К и способен запускать противоспутниковые ракеты наряду с ролью носителя баллистических ракет. В мае 2023 года истребитель записал на свой счет первую в истории уничтоженную систему ПВО Patriot и в том же 2023 году получил новую возможность перенацеливания в полете. Украинские и западные официальные лица сообщили британской газете Financial Times в начале октября, что перехватывать ракетные удары с истребителей стало гораздо сложнее, поскольку поставленные США ракетные комплексы MIM-104 Patriot на вооружении Украины перехватывают лишь порядка 6% ударов МиГ-31 и систем “Искандер”.

Остается неясным, насколько увеличится парк МиГ-31И, поскольку их количество уже стремительно росло до начала полномасштабных боевых действий на Украине и эскалации напряженности в отношениях с НАТО в 2022 году, что повышает вероятность ускоренного ввода в эксплуатацию вслед за значительным расширением производства ряда других истребителей.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Ил-78
Искандер
МиГ-31
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Проекты
NATO
