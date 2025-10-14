Войти
Lenta.ru

В США рассказали о превращении российских ракет и кораблей в рекламные щиты

505
0
0
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

ArsTechnica: Россия превращает космические ракеты и корабли в рекламные щиты

Россия в попытках компенсировать финансовый спад в ракетно-космической отрасли страны превращает свои космические ракеты и корабли в рекламные щиты, пишет обозреватель американского журнала ArsTechnica Стивен Кларк.

«Использование коммерческой рекламы — явление более необычное, но не беспрецедентное», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что в 2000 году сеть пиццерий Pizza Hut заплатила миллион долларов за размещение своего логотипа на корпусе российской ракеты «Протон», которая запустила модуль «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

«Возможно, несколько миллионов долларов (или сотен миллионов рублей) от рекламы обеспечат некоторым работникам зарплату — если, конечно, эти деньги не исчезнут в чьем-то кармане», — резюмирует обозреватель.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности размещения рекламы на ракетах, спутниках и других космических объектах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""