Министр обороны Бельгии оценил ход работ по созданию европейского истребителя нового поколения SCAF/FCAS

ЦАМТО, 13 октября. Проект по созданию пилотируемого истребителя нового поколения SCAF/FCAS идет плохо, поскольку между Францией, Германией и Испанией существуют разногласия.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью газете Soir глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

"В своем стратегическом видении обороны на 2025-2034 годы я указал, что хотел бы, чтобы Бельгия имела не просто статус наблюдателя в проекте SCAF/FCAS , но и участвовала в нем. На данный момент я не чувствую, что программа имеет большой успех. Очевидно, существует разногласия между Францией, Испанией и Германией", – сказал он.

Т.Франкен добавил, что разные страны и промышленники не могут прийти к соглашению, что является "симптомом неспособности Европы развивать общую оборонную промышленность".

"В результате каждый будет разрабатывать свою программу со своей стороны, в то время как нам как никогда необходимо промышленное сотрудничество на европейском уровне. Проект не умер, но заявления сторон за последние недели не предвещают ничего хорошего" – подчеркнул глава Минобороны Бельгии.

Справка ЦАМТО

Проект SCAF/FCAS реализуется совместно Францией, Германией и Испанией, а Бельгия имеет статус наблюдателя в этом проекте.

Как предполагается, в состав системы SCAF/FCAS войдет пилотируемый "истребитель нового поколения" (NGF – Next Generation Fighter), оснащенный двигателем нового поколения NEFE (Next European Fighter Engine), который совместно с комплектом нового и модернизированного вооружения, а также беспилотных платформ нескольких типов (Remote Carriers) образует систему вооружения нового поколения NGWS (Next-Generation Weapon System), а также сетевая система управления (Combat Cloud), связывающая все внутренние компоненты и внешние системы. В частности, ранее сообщалось, что одним из компонентов FCAS должен стать европейский БЛА класса MALE (European Medium-Altitude Long-Endurance).

Согласно планам, система SCAF/FCAS должна быть готова к боевому применению к 2040 году.

NGF является одним из двух реализуемых европейских проектов создания перспективного истребителей. Великобритания реализует собственный проект "Темпест". Как и в случае с NGF, принять "Темпест" на вооружение планируется к началу 2040-х гг. и, подобно своим франко-германско-испанским конкурентам, Великобритания ищет для участия надежных зарубежных партнеров. Как сообщалось, Великобритания стремится привлечь к программе Швецию (Saab), Италию (Leonardo) и Нидерланды (Fokker), а также оценивает возможность участия Японии (Mitsubishi).

Почти сразу после объявления о начале двух конкурирующих программ появились предложения об объединении усилий европейских производителей и создании единого решения. Однако, судя по заявлению министра обороны Бельгии, даже среди участников проекта SCAF/FCAS существуют разногласия, поэтому возможность гипотетического объединения проектов стремится к нулю.