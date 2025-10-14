Из-за ограничений КНР по редкозёмам в США может упасть производство РЛС и ракет

Источник изображения: topwar.ru

Усугубляется экономическое противостояние между США и Китаем. Торгпред США Джеймисон Грир после заявления о введении Дональдом Трампом 100-процентных пошлин на китайскую продукцию, прокомментировал решение Пекина ужесточить экспортный контроль над редкоземельными минералами. Китай, как известно, является крупнейшим добытчиком и переработчиком редкоземельных металлов. По созданию магнитов из такого сырья КНР обходит все страны мира, вместе взятые.

Грир назвал новые ограничения Пекина по «редкозёмам» «захватом власти»:

Китай отверг предложения обсудить экспортный контроль.

Гонконгская пресса пишет, что Трамп предлагал председателю Си Цзиньпину вариант сделки, при которой Китай отменит экспортный контроль под редкоземельным минералам для США. Для других оставит, для США отменит… Чисто американское предложение.

Пресса:

Но Трамп, похоже, недооценил значение сохраняющихся разногласий. Это последовало за пятничной угрозой Трампа ввести дополнительные 100-процентные пошлины на все китайские товары с 1 ноября и ограничить экспорт любого критически важного программного обеспечения.

Грир утверждает, что Пекин не уведомил Вашингтон о новых экспортных ограничениях по «редкозёмам»:

Мы узнали об этом из открытых источников. Мы сразу же связались с китайской стороной. Мы хотели объяснений.

Теперь в США в связи с невозможностью закупать китайские редкоземельные металлы может остановиться целый ряд производств, включая производство современных ракет и истребителей, не говоря уже об электронике для гражданского пользования.

Китайские редкоземельные материалы используются американскими компаниями для производства современных радаров, включая РЛС авиационного и морского базирования. Китайские редкозёмы США используют для создания космических аппаратов. Теперь это производство рискует если не остановиться полностью, то попасть в кризисное пике.

Напомним, что после угрозы со стороны Трампа в адрес Китая фондовый рынок показал рекордное падение, потеряв около 2 трлн долларов.