Войти
Военное обозрение

Из-за ограничений КНР по редкозёмам в США может упасть производство РЛС и ракет

513
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Усугубляется экономическое противостояние между США и Китаем. Торгпред США Джеймисон Грир после заявления о введении Дональдом Трампом 100-процентных пошлин на китайскую продукцию, прокомментировал решение Пекина ужесточить экспортный контроль над редкоземельными минералами. Китай, как известно, является крупнейшим добытчиком и переработчиком редкоземельных металлов. По созданию магнитов из такого сырья КНР обходит все страны мира, вместе взятые.

Грир назвал новые ограничения Пекина по «редкозёмам» «захватом власти»:

Китай отверг предложения обсудить экспортный контроль.

Гонконгская пресса пишет, что Трамп предлагал председателю Си Цзиньпину вариант сделки, при которой Китай отменит экспортный контроль под редкоземельным минералам для США. Для других оставит, для США отменит… Чисто американское предложение.

Пресса:

Но Трамп, похоже, недооценил значение сохраняющихся разногласий. Это последовало за пятничной угрозой Трампа ввести дополнительные 100-процентные пошлины на все китайские товары с 1 ноября и ограничить экспорт любого критически важного программного обеспечения.

Грир утверждает, что Пекин не уведомил Вашингтон о новых экспортных ограничениях по «редкозёмам»:

Мы узнали об этом из открытых источников. Мы сразу же связались с китайской стороной. Мы хотели объяснений.

Теперь в США в связи с невозможностью закупать китайские редкоземельные металлы может остановиться целый ряд производств, включая производство современных ракет и истребителей, не говоря уже об электронике для гражданского пользования.

Китайские редкоземельные материалы используются американскими компаниями для производства современных радаров, включая РЛС авиационного и морского базирования. Китайские редкозёмы США используют для создания космических аппаратов. Теперь это производство рискует если не остановиться полностью, то попасть в кризисное пике.

Напомним, что после угрозы со стороны Трампа в адрес Китая фондовый рынок показал рекордное падение, потеряв около 2 трлн долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""