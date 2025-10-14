Войти
Вестник Мордовии

Ужас ВСУ и НАТО - показана новейшая мультикалиберная РСЗО из Северной Кореи

548
0
0

Источник изображения: Фото: ЦТАК, ТГ-канал Юрия Ламина

Не демонстрировавшиеся ранее образцы новейших вооружений были представлены на недавно прошедшем в столице КНДР - Пхеньяне военном параде, посвящённом 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

Большое впечатление на многих произвел гигантский мобильный ракетный комплекс "Хвасон-20", способный уничтожить любой объект, находящийся на территории США. Показали и другие системы, оснащенные планирующими гиперзвуковыми блоками.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, ТГ-канал Юрия Ламина

Большой интерес у экспертов вызвали мультикалиберные реактивные системы залпового огня на шасси автомобилей повышенной проходимости с бронированными кабинами.

Первоначально, когда материалы с парада только начали появляться в Сети, были сделаны предположения, что эта РМЗО может комплектоваться 122-мм и 240-мм реактивными боеприпасами. Интересно, что в КНДР разработаны управляемые варианты обоих средств поражения, причем вторые могут бить на дистанцию не менее 65 километров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, ТГ-канал Юрия Ламина

Уже позже, когда появилась возможность более детально ознакомиться с фотографиями и видеоматериалами, было замечено, что в общей колоне двигались установки, с некими оперативно-тактическими ракетами.

Источник изображения: Фото: ЦТАК, ТГ-канал Юрия Ламина

Учитывая, как ранее реагировали на северокорейское оружие в натовских столицах и в Киеве, новинка тоже вызовет у них ужас - этот комплекс во много раз опаснее известных, находившихся ранее в серийном производстве систем.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Украина
Проекты
NATO
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 11:37
  • 10825
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 09:12
  • 3
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 08:55
  • 9
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 14.10 00:32
  • 1
В США признали угрозу С-300 для F-35
  • 13.10 20:19
  • 25
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 13.10 15:07
  • 0
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 12.10 18:54
  • 0
Похоже, истерика с "передачей Tomahawk'ов" бандерлогам иссякла
  • 12.10 13:35
  • 144
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 12.10 08:32
  • 2
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41
  • 12.10 06:01
  • 6
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 12.10 05:37
  • 1
"Битва за ключевые узлы". Что готовит российская армия в зоне СВО
  • 11.10 09:39
  • 11
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 11.10 08:20
  • 2
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 19:22
  • 0
Ответ на "Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ"
  • 10.10 18:51
  • 1
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""