Ужас ВСУ и НАТО - показана новейшая мультикалиберная РСЗО из Северной Кореи

Источник изображения: Фото: ЦТАК, ТГ-канал Юрия Ламина

Не демонстрировавшиеся ранее образцы новейших вооружений были представлены на недавно прошедшем в столице КНДР - Пхеньяне военном параде, посвящённом 80-летию основания Трудовой партии Кореи.

Большое впечатление на многих произвел гигантский мобильный ракетный комплекс "Хвасон-20", способный уничтожить любой объект, находящийся на территории США. Показали и другие системы, оснащенные планирующими гиперзвуковыми блоками.

Большой интерес у экспертов вызвали мультикалиберные реактивные системы залпового огня на шасси автомобилей повышенной проходимости с бронированными кабинами.

Первоначально, когда материалы с парада только начали появляться в Сети, были сделаны предположения, что эта РМЗО может комплектоваться 122-мм и 240-мм реактивными боеприпасами. Интересно, что в КНДР разработаны управляемые варианты обоих средств поражения, причем вторые могут бить на дистанцию не менее 65 километров.

Уже позже, когда появилась возможность более детально ознакомиться с фотографиями и видеоматериалами, было замечено, что в общей колоне двигались установки, с некими оперативно-тактическими ракетами.

Учитывая, как ранее реагировали на северокорейское оружие в натовских столицах и в Киеве, новинка тоже вызовет у них ужас - этот комплекс во много раз опаснее известных, находившихся ранее в серийном производстве систем.

Лев Романов