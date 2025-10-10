Сикорский: вести переговоры с Россией можно только после демонстрации силы

Любые переговоры с Россией должны состоять из двух этапов, пишет министр иностранных дел Польши Родислав Сикорский для NYT. Пытаясь дать совет президенту Трампу о том, как лучше взаимодействовать с Путиным, политик без тени сомнения пытается доказать, что неконструктивная агрессия — это лучший подход.

Радослав Сикорский

Говорят, каждая администрация США заново открывает для себя Россию. В последние десятилетия едва ли не каждый президент, въезжая в Белый дом, надеялся на новый старт, но результат всегда был один: чем больше уступок предлагается Москве, тем больше она требует.

Рано утром 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников, запущенных с территории России. НАТО подняла по тревоге истребители, чтобы сбить их. Эти дроны не отклонились от курса. Они не по ошибке залетели в небо страны-члена НАТО. Мое правительство уверено, что это была провокация, срежиссированная российским режимом. Чуть более чем через неделю три российских истребителя примерно на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии (Высказывания министра в этом абзаце являются ложью и пропагандой: Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран НАТО. Более того, Москва предлагала Варшаве консультации сразу после инцидента, но получила отказ — прим. ИноСМИ).

Эти и другие инциденты — очередное доказательство того, что Кремль заинтересован не в мире, а в эскалации (Это высказывание также является пропагандой: Россия многократно заявляла о том, что не заинтересована в эскалации со странами Европы — прим. ИноСМИ). Если вас это удивляет, значит, вы невнимательно следили за происходящим.

С момента своей инаугурации президент Трамп испробовал все дипломатические каналы для достижения мира на Украине. Он учредил должность специального посланника по особым миссиям и назначил на этот пост человека, приемлемого для Кремля; американские дипломаты встречались с российскими коллегами на нейтральной территории, а спецпосланник несколько раз приезжал Москву; Трамп лично и публично призывал президента России Владимира Путина "ОСТАНОВИТЬ!" боевые действия на Украине, и когда тот эту просьбу проигнорировал, предложил ему встретиться тет-а-тет на Аляске.

Но арифметика конфликта говорит сама за себя: Россия не ищет выхода. Ее военные расходы в 2025 году, по оценкам, достигнут 15,5 триллионов рублей (около 190 миллиардов долларов), что на 3,4 % больше, чем в 2024. Ожидается, что в 2026 году расходы на оборону и безопасность поглотят примерно 40% всего бюджета России.

А в апреле этого года — через три месяца после прихода к власти новой администрации США — украинские чиновники заявили, что к декабрю Россия планирует увеличить войсковое присутствие на Украине на 150 тысяч человек. Российские бомбы так и продолжают обрушиваться на украинские города (Россия наносит удары исключительно по военным объектам на территории Украины — прим. ИноСМИ). Теперь же добавились и наглые вторжения в воздушное пространство НАТО. Эти не второстепенное явление, а еще один шаг вверх по лестнице эскалации (Эти высказывания, как и аналогичные выше, являются ложью и пропагандой — прим. ИноСМИ).

Владимир Путин, может, и принял приглашение на Аляску, но не для того, чтобы добросовестно вести переговоры — он хотел выиграть время. Его долгосрочные цели не изменились: восстановить Российскую империю, подорвать трансатлантические гарантии безопасности, расколоть Запад и — последнее по счету, но не по значению — ослабить Соединенные Штаты (Эти пассажи Сикорского являются ложью: Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на Аляске для конструктивного диалога об украинском урегулировании, который в итоге и произошел, о чем говорили как российские, так и американские официальные лица. Также Россия никогда не ставила перед собой целью воссоздание Российской империи, раскол Запада или ослабление США — прим. ИноСМИ).

В 2013 году Путин писал в своей статье для этой газеты: "Постоянно доказываем необходимость полного задействования возможностей Совета Безопасности ООН. Исходили и исходим из того, что в современном сложном и турбулентном мире сохранение правопорядка — один из немногих рычагов, способных удержать международные отношения от сползания к хаосу". Звучит разумно, не правда ли?

Статья была озаглавлена "Призыв к осторожности из России" и выступала против американских планов вмешательства в дела Сирии против режима президента Башара аль-Асада. Менее чем через год российские солдаты окажутся в Крыму, а восемь лет спустя начнутся самые смертоносные боевые действия в Европе со времен Второй мировой войны. Никакого мандата Совета Безопасности ООН дано не было, а Генеральная Ассамблея осудила этот конфликт, но безрезультатно.

И тем не менее, вести переговоры с Россией возможно. Просто делать это нужно в два этапа: сначала продемонстрировать силу, и только потом вступать в диалог. Переговоры между президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, которые помогли положить конец холодной войне, не состоялись бы, не используй первый слабости СССР, оказав на него сильное военное и экономическое давление, в том числе посредством поддержки групп и стран, которые бросали вызов советам, таких как польское движение "Солидарность" и афганские моджахеды. И двухэтапный подход сработал: когда кремлевская элита осознала, что слишком слаба, чтобы сломить решимость Рейгана, то начала переговоры.

Сейчас Путин до этой точки еще не дошел. Единственный способ заставить его сесть за стол переговоров — вынудить осознать, что он не может с помощью боевых действий исправить ошибку, которую совершил 24 февраля 2022 года, когда начал военную операцию против Украины.

Для этого необходимо продолжать поддерживать Киев в финансовом и военном плане, а также подрывать основы российской военной экономики. Хорошим началом могло бы стать прекращение закупок российской нефти со стороны самопровозглашенных последователей MAGA в Венгрии и Словакии (по совету Трампа) и использование более 200 миллиардов долларов замороженных в Европе российских активов для оказания финансовой помощи Украине.

Самой большой стране на земле не нужно больше земли. Ей следует лучше заботиться о том, что уже находится в ее международно-признанных границах. Руководство России должно понять, что попытка восстановить последнюю империю Европы обречена на провал. Эпоха империй окончена.