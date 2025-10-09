Павел Попович - первый космический разведчик СССР.

5 октября этого года исполнилось 95 лет со дня рождения лётчика-космонавта СССР №4, дважды Героя Советского Союза, генерала авиации Павла Романовича Поповича. Накануне этой даты 4 октября в Звездном городке состоялся торжественный вечер, на котором присутствовали дочери космонавта, его коллеги по работе, руководство городка, местные жители.

ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Источник: Валерий Агеев

Особый интерес они проявили к историко-документальной филателистической выставке «Полеты «Беркута». Как заявил ее куратор Дмитрий Ярошевский, она включила в себя подборку первых газетных полос 1962 года г., посвященных полету кораблей «Восток-3» и «Восток-4», а также некоторое количество конвертов и открыток 60-70 - х годов со спецгашениями и подлинными автографами Павла Поповича, Адрияна Николаева и Юрия Артюхина.

– Так сложилось, что с самого начала космической эры, – пояснил Дмитрий Васильевич, – вся история космонавтики непременно находила отражение на почтовых миниатюрах разных стран мира большинство из которых было выпущено, что называется, «по горячим следам» этих эпохальных событий.

Источник: Валерий Агеев

Вела вечер Оксана Попович.

Знаете, каким он парнем был?

У героя нашего очерка была обычная биография обычного советского человека. Он родился в 1930 г. в украинском городе Узин в семье кочегара на сахарном заводе и домохозяйки. В 1947 году окончил семь классов и ремесленное училище в городе Белая Церковь. В 1951 году — Магнитогорский аэроклуб (Челябинская область). С сентября 1952 года был курсантом 52-го военного авиационного училища лётчиков на Дальнем Востоке, но не окончил училище из-за его расформирования. Но, тем не менее, мечту о небе не забыл.

В 1954 году окончил Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу ВВС (город Грозный). С декабря 1954 года по март 1960 года Павел Попович служил в строевых частях ВВС (в Северном и Московском военных округах). В марте 1960 года был зачислен в отряд советских космонавтов (группа ВВС №1).

Первый в мире групповой полёт

Полёт на корабле «Восток-4», совершённый 12 августа 1962 года, был первым в мире групповым полётом двух пилотируемых кораблей. Попович (позывной «Беркут») вместе с Андрияном Николаевым решали задачи сближения кораблей и установки между ними радиосвязи, делали взаимное фотографирование. Во время полёта космонавты впервые в истории «плавали» в кабине, совершая резкие движения и повороты, сохраняя при этом неизменную связь с Землёй.

Попович впервые в мире выполнил ориентацию корабля в пространстве с помощью системы ручного управления. Впервые по телевизионной сети СССР и «Интервидения» транслировались изображения космонавтов.

Источник: Валерий Агеев

Как вспоминал сам Попович, он, как любой человек, испытывал чувство страха.

- Когда ты сидишь в космическом корабле, а под тобой ракета почти 50 метров длиной, заправленная 250-ю тоннами жидкого кислорода и керосина, поневоле задумаешься, вспоминал он.

- Шарахнет — от тебя ничего не останется. На «Востоках» не было САС — системы аварийного спасения. Именно эта САС спасла советских космонавтов Володю Титова и Гену Стрекалова на старте. Когда ракета рванула, за 2 секунды до взрыва САС увела корабль на высоту 5 километров и в сторону на 3 километра.

Что же касается страха, утверждал Попович, любой человек с сильной волей любое чувство может зажать. Это качество воспитывается в повседневной жизни.

Для космонавтов невесомость — враг номер один, утверждал Павел Романович. Еще когда запускали зверюшек, заметили, что они через 4—5 часов полета в невесомости ведут себя неадекватно: теряют аппетит, не пьют воду, становятся пассивными. Такие же чувства испытал космонавт №2 Герман Титов. На третьем витке Герман немного скис, мягко говоря. То чирикал, а тут на все вопросы «да» или «нет», а потом прямо сказал:

- Хреново!

Поэтому большое время при подготовке уделялось тренировке вестибулярного аппарата. Космонавты по воспоминаниям Поповича, крутились, как балерины и акробаты. По его словам, ученые прямо издевались над ними.

- Представьте себе, вспоминал Павел Романович, сажают тебя на стул с одной ножкой посредине, велят закрыть глаза и пропускают электрический ток! Сразу заваливаешься. Но человек — такая система, которую можно натренировать. Второй раз задергался, но удержался, а потом сидишь и хоть бы хны: ток пускают, искры сыплются. Или балансируешь на том же стуле, а вокруг тебя барабан с темными и светлыми полосами вращается — ужас! Членам комиссии становилось плохо, когда они это видели.

Николаев первый в мире в полете выполнил один «убийственный» эксперимент: отвязался, вышел из кресла и около часа парил в корабле. Сергей Павлович Королев переживал:

- Ты отвязался, а если обратно не получится? Тебе все равно, потому что погибнешь, а я буду мучиться!

Попович тоже отвязал привязные ремни, а из кресла выйти не смог: скафандр раздуло.

- А ты оттолкнись, посоветовал ему Николаев. Павел оттолкнулся, но невесомость же и как врезался головой в потолок. И тогда впервые в космосе прозвучала настоящая «русская речь»!

Секретная программа «Алмаз»: космическая разведка

В июне 1974 года Попович отправился во второй полет – это была засекреченная миссия «Алмаз». Долгие годы правду скрывали даже от семьи. Ее реальной целью была фоторазведка военных объектов США. На борту стояла даже специальная пушка, испытанная в космосе (сейчас экспонат находится в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге). Экипаж вручную проявлял пленки и отправлял капсулы с ними на Землю. Таким образом, Попович первым из космонавтов Советского Союза стал космическим разведчиком.

- Американские авианосцы я невооруженным глазом видел, потому что атмосфера работает как линза, вспоминал Павел Романович.

Источник: Валерий Агеев

Как Попович напугал президента США Никсона

За время космической карьеры космонавта с ним случалось и трагическое, и смешное. Вот что он рассказывал:

— Была создана “Лунная группа”. Мы, космонавты Леонов, Быковский и я вместе с бортинженерами готовились к облету Луны. Сначала запускали специальные зонды — наши беспилотные корабли “Союзы”. Мы хотели американцев обогнать. И вот последний зонд идет.

Я попросили между приемником и передатчиком поставить специальную перемычку. Когда я взял микрофон и заговорил с командного пункта в Евпатории, то приемник принял сигнал, через передатчик передал его обратно на Землю. Через три секунды на Земле получили мой голос.

Американцы перехватили сигнал, всполошились и доложили президенту Никсону о том, что «Попович говорит с Луны!». После этого советник Никсона по космосу космонавт Фрэнк Борман назвал Поповича «космическим» хулиганом!

Дела семейные

В 1951 году в Новосибирске в лётном училище Попович познакомился с летчицей Мариной Лаврентьевной Васильевой. В 1955 году они стали мужем и женой. У них родились две дочери Наталья и Оксана. Марина Попович стала лётчиком-испытателем 1-го класса, заслуженным мастер спорта СССР, 102-кратным рекордсменом мира.

Источник: Валерий Агеев

Первой из советских лётчиков-испытателей женского пола она преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21, за что получила прозвище «мадам МиГ» в иностранных СМИ. Ее общий налёт составил около 6 тыс. часов на 40 типах самолётов и вертолётов.

Самостоятельно и в соавторстве она написала девять книг, в числе которых сборники стихов, прозаические произведения, книги об НЛО и др.

Характер у обоих супругов Поповичей оказался непростым. По роду деятельности от каждого из них требовалось и упрямство, и твердость. Оба они были лидерами. Совместное проживание завершилось расставанием. Однако дружеские отношения экс-супруги сохранили.

А жизнь продолжалась. В 1977 году Павел Романович защитил кандидатскую диссертацию, с 1982 по 1989 годы занимал должность заместителя начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина по научно-испытательной и исследовательской работе. С 1993 года — генерал-майор авиации в запасе.

Всесторонне одарённый человек, Попович писал стихи и книги, как автобиографического характера, так и содержащие размышления о будущем технического прогресса и человечества. До своего 79-летия он не дожил всего 6 дней — 30 сентября 2009 года умер в Гурзуфе от инсульта. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев