BAE Systems и компания Forterra превратят новую американскую БМП в боевого робота

AMPV

Крупнейший оборонный подрядчик Великобритании BAE Systems совместно с ведущим поставщиком наземных автономных систем компанией Forterra (США) разработали прототип автономного бронированного транспортного средства (AMPV) для армии США, который будет представлен уже в следующем году.

Запущенная пять лет назад программа AMPV ставит целью замену давно устаревших и выведенных из эксплуатации БТР М113. AMPV будет выпускаться в пяти версиях, которые смогут самостоятельно передвигаться, не опасаясь глушения GPS-сигналов и плохой видимости. Их также оснастят системами противодействия БПЛА и автоматическими турелями. Не менее важно, что помимо высоких технических и боевых характеристик, BAE гарантирует заказчикам быстрый ввод новой техники в серийное производство. В соответствии с контрактом, компания должна поставить для армии США 3000 БМП, что позволит заменить почти треть гусеничной техники бригадного уровня.

Александр Агеев