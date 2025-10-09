Проект бюджета Минобороны Японии на 2026 ф.г. предусматривает закупку большого количества новых ББМ

Первый полученный Сухопутными войсками Сил самообороны Японии колесный бронетранспортер Patria AMV XP (8x8), изготовленный по лицензии финской группы Patria японской корпорацией Japan Steel Works (JWS), во время публичной демонстраци в Цутиура, 29.09.2025.

ЦАМТО, 8 октября. Проект бюджета Минобороны Японии на 2026 ф.г. предусматривает закупку большого количества новых боевых бронированных машин и вооружения для Сухопутных сил самообороны Японии.

Как сообщает ресурс European Security & Defence, запрос на закупку восьми единиц мобильных 120-мм минометов Тип-24, являющихся модификацией новейшей тактической колесной машины (CTWV), предусматривает выделение 9,5 млрд. иен. На 18 разведывательно-наблюдательных машин (РНМ) Тип-25 запрошена сумма в 27,9 млрд. иен.

С учетом того, что бронированная машина Patria AMV XP 8х8 уже принята на вооружение в рамках японской программы закупки колесных бронетранспортеров (WAPC) с колесной формулой 8х8, в проекте бюджета запрошено 23 ед. AMV XP 8х8 на сумму 17 млрд. иен. Кроме того, для этих машин запрошено 23 боевых модуля Protector RS4 норвежской компании Kongsberg на сумму 2,9 млрд. иен. Этот вариант ББМ разработан специально для Японии.

Восемь основных боевых танков Тип-10 запрошены на сумму 16 млрд. иен, а также одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Тип-11 на сумму 1,6 млрд. иен и три бронированных бульдозера Тип-23 на сумму 3,3 млрд. иен.

Также запланирована модернизация ОБТ Тип-10. Запрос об информации (RoI) уже был опубликован, однако соответствующий бюджет на 2026 ф.г. год не запрашивался. Кроме того, боевые машины Тип-16 на 2026 ф.г. также не запрашивались.

Четырнадцать 155-мм самоходных гаубиц Тип-19 запрошены на сумму 14 млрд. иен. Одиннадцать комплектов многоцелевых управляемых ракетных комплексов MPGMSM (модифицированных), включая ракеты и наземное оборудование, запрошены на сумму 24,8 млрд. иен. Кроме того, было запрошено 29,8 млрд. иен на покрытие первоначальных затрат на строительство производственной линии системы и других сопутствующих расходов.

MPGMSM представляет собой усовершенствованную версию существующей многоцелевой управляемой ракетной системы Тип-96 MPGMS. Она обладает расширенными возможностями, включая увеличенную дальность, одновременный обстрел нескольких целей, высокоскоростной обстрел целей и возможность стрельбы по всем азимутам. В то время как существующая система MPGMS состоит из шести боевых машин, MPGMSM включает три: машина управления и наведения, машины поиска и целеуказания, пусковая установка (все установлены на высокомобильных транспортных средствах). Это упрощает систему, а также снижает стоимость и численность требуемого экипажа.

Сумма в размере 650 млн. иен была запрошена на закупку образцов техники в рамках проекта легкой бронированной машины следующего поколения (Light Armoured Vehicle – LAV). Первоначально преемником LAV должна была стать легкая бронированная машина (Small Armoured Vehicle – SAV), однако эта программа была отменена.

По данным управления по связям с общественностью штаба Сухопутных сил самообороны Японии, для программы SAV были рассмотрены два предложения: Hawkei австралийской Thales Australia, предложенный Mitsubishi Heavy Industries, и Eagle IV европейской General Dynamics European Land Systems (GDELS), предложенный Marubeni Aerospace. Однако закупка была отменена после всестороннего рассмотрения предложений, включая анализ эксплуатационных концепций и рост цен. В связи с этим рассматриваются альтернативные варианты, включая коммерческие автомобили с баллистической защитой.

Запрос на стрелковое оружие для Сухопутных сил самообороны Японии на 2026 ф.г. включает 10 тыс. штурмовых винтовок Тип-20 стоимостью около 4,4 млрд. иен. Заявка на 66 ед. 40-мм гранатометов Тип-20 (Beretta GLX160) составляет 50 млн. иен. Потребность в 101 ед. 12,7-мм пулеметов составляет 1 млрд. иен. Кроме того, запрошено 167 ед. РПГ Carl Gustaf M4 на сумму 2,7 млрд. иен.

Пулемет Minimi Mk3, пистолет SFP9 и новая снайперская винтовка G28 не были запрошены в проекте оборонного бюджета на 2026 ф.г.