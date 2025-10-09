США переходят к следующему этапу по созданию истребителя нового поколения для ВМС страны

ЦАМТО, 8 октября. Министр войны США Пит Хегсет утвердил решение о переходе к следующему этапу программы по созданию истребителя нового поколения для ВМС страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

"Решение о дальнейшем продвижении проекта министр обороны Пит Хегсет принял в минувшую пятницу", – сообщил один из собеседников агентства.

По данным источников, подрядчик для разработки и производства палубного самолета, получившего обозначение F/A-XX, будет выбран уже на этой неделе. В тендере участвуют корпорации Boeing и Northrop Grumman. Новый истребитель должен заменить состоящие на вооружении палубные F/A-18E/F Super Hornet, эксплуатируемые с 1990-х годов.

Как отмечает агентство, программа F/A-XX имеет ключевое значение для обеспечения преимуществ США в противостоянии с Китаем и предполагает создание самолета с повышенной дальностью, малозаметностью и возможностью взаимодействия с беспилотными системами.

Реализация проекта ранее откладывалась из-за разногласий между Пентагоном и Конгрессом по вопросам финансирования. В итоге Конгресс одобрил выделение дополнительно 1,4 млрд. долл. на 2026 финансовый год для ускорения программы.

По данным агентства, первые серийные F/A-XX должны поступить на вооружение в 2030-х годах, тогда как нынешние F/A-18 будут использоваться до 2040-х гг.