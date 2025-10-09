Какова позиция соседних с Афганистаном стран в отношении возвращения Вашингтона в Баграм? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: Россия не допустит превращения Афганистана в новую военную базу США

Планы США по возвращению военной базы в Афганистане вызвали резкую реакцию России, Китая, Пакистана и Ирана, пишет Al Jazeera. Эти страны, граничащие с Афганистаном, убеждены, что военное присутствие Вашингтона в регионе станет угрозой для региональной безопасности и стабильности.

Хамидулла Мухаммад Шах

Заявления президента США Дональда Трампа о стремлении вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от столицы Кабула, вызвали бурную реакцию у четырех стран, граничащих с Афганистаном: России, Китая, Пакистана и Ирана. Эти страны решительно выступили против любого нового военного присутствия Соединенных Штатов в регионе, заявив об "угрозах для региональной безопасности и стабильности".

Эта позиция была озвучена в совместном заявлении, которое было опубликовано после встречи министров иностранных дел этих стран в Москве в конце сентября. В нем подчеркивается уважение суверенитета Афганистана и "подтверждается решительный протест против создания военных баз в Афганистане и регионе в целом".

Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил "Аль-Джазире", что власти Афганистана "отвергают требование Трампа вернуть США авиабазу Баграм". "Афганцы никогда и ни при каких обстоятельствах не позволят передать свою землю кому-либо. Мы провели переговоры о возможном возобновление работы афганского посольства в Вашингтоне и американского посольства в Кабуле", – отметил он.

Опасения

Авиабаза Баграм, служившая оперативным центром американского присутствия в Афганистане с 2001 по 2021 год, стала символом затяжной войны, которую Вашингтон завершил своим "хаотичным" выводом войск в августе 2021 года.

Возможное возвращение Соединенных Штатов вызывает опасения о возобновлении геополитического противостояния между ними и их соперниками в Азии. Москва воспринимает американское военное присутствие в Афганистане как прямое нарушение своих традиционных интересов в этом регионе. Она опасается, что база станет центром, откуда США смогут наблюдать за действиями России в бывших советских республиках, таких как Таджикистан и Узбекистан, где у нее есть постоянные военные базы.

Бывший посол Афганистана в России Латиф Баханд считает, что возвращение США в Афганистан будет воспринято в России как агрессивный, а не оборонительный шаг. По его мнению, это даст Вашингтону возможность непосредственно наблюдать за всей Центральной Азией — регионом, который Москва считает своей исторической сферой влияния.

Он подчеркнул, что Россия не допустит превращения Афганистана в новую военную базу США. По его словам, присутствие Америки в этой стране может заставить государства Центральной Азии пересмотреть свои партнерские отношения с Москвой в области безопасности. Он также отметил, что любое новое американское присутствие подорвет ее усилия по реализации "московской формулы" афганского урегулирования и вернет Вашингтону роль ключевого игрока в регионе, который Россия считает стратегически важным.

Афганские аналитики полагают, что позиция Москвы также обусловлена опасениями, что база может быть использована для контроля за ее военной деятельностью на Украине и Кавказе, особенно в свете растущей напряженности в отношениях с НАТО.

Угроза

Китай уделяет особое внимание Афганистану как с точки зрения безопасности, так и с экономической стороны. Он опасается, что американское присутствие может поставить под угрозу инициативу "Один пояс – один путь",которая проходит через Пакистан и Центральную Азию и является одним из ключевых направлений его внешнеэкономической политики. Бывший посол Афганистана в Китае Джавид Ахмад заявил в интервью "Аль-Джазире", что возвращение Вашингтона в Афганистан может поставить под угрозу эту инициативу, которая является основой ​​китайского экономического влияния.

Пекин опасается, что авиабаза Баграм может стать передовым разведывательным центром для наблюдения за его действиями в Синьцзяне и Центральной Азии, что, возможно, повлияет на внутреннюю стабильность страны. Ахмад подчеркивает, что он хочет видеть Афганистан нейтральным и стабильным государством, а не местом, где будет распространяться иностранное влияние. Присутствие Америки нарушит региональный баланс, к которому стремится Пекин после ухода американских войск.

Пакистан, со своей стороны, находится в сложной ситуации и проявляет особую осторожность. Он опасается, что любое возвращение американских войск может ухудшить его отношения с движением "Талибан". Исламабад придерживается мнения, что стабильность в Афганистане должна быть достигнута путем "внутреннего диалога", а не через внешнее вмешательство. Кроме того, благодаря Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК), Пакистан стал более тесно сотрудничать с Китаем в экономическом плане, что соответствует позиции Пекина, который выступает против американского присутствия в регионе.

Бывший пакистанский политик Афрасиаб Хаттак заявил, что Исламабад опасается, что любое возвращение Соединенных Штатов обострит его отношения с "Талибаном", который считает это нарушением суверенитета Афганистана. Он также отметил, что не хочет повторения ситуации, сложившейся в 2001 году, когда на Пакистан оказывалось политическое и военное давление из-за присутствия американских войск в регионе.

Он считает, что в настоящее время Пакистан стремится найти баланс между давним партнерством с Вашингтоном и глубоким экономическим союзом с Китаем. Он также отмечает, что позиция Пакистана основана на прагматических расчетах.

Что касается Ирана, то его опасения гораздо более серьезны. Тегеран считает возвращение Вашингтона в Кабул грубым вмешательством в дела Афганистана. Бывший посол Афганистана в Иране Абдул-Гафур Ливал сообщил "Аль-Джазире", что любое новое размещение американских войск в Баграме будет означать, что они будут находиться менее чем в 600 километрах от иранской территории. Тегеран расценивает это как прямую угрозу своей национальной безопасности.

По его словам, Тегеран воспринимает этот шаг как возврат к политике окружения с востока и запада, особенно после того, как Вашингтон усилил свое военно-морское присутствие в Персидском заливе и территориальных водах Омана. Он также опасается, что Соединенные Штаты будут использовать Баграм для мониторинга своих сетей на западе Афганистана.

Единогласная позиция

В интервью "Аль-Джазире" политолог Нур Ахмед Шариф высказал мнение, что у каждой из этих четырех стран свои мотивы, но они едины в своем нежелании видеть любое новое иностранное присутствие, опасаясь, что это может привести к ремилитаризации региона. Он также отметил, что Вашингтон рассматривает Баграм как ключевую логистическую базу для отслеживания того, что он называет террористическими угрозами. В то же время соседи Афганистана видят в ней ворота для укрепления американского влияния в регионе.

Шариф приходит к выводу, что ситуация в Афганистане вновь стала источником напряженности между крупными державами. Это происходит из-за того, что в регионе, где формируется новый баланс сил, интересы безопасности и экономики тесно переплетаются.

Эксперты сходятся во мнении, что общая позиция России, Китая, Ирана и Пакистана отражает стремление ослабить американскую гегемонию и создать независимую систему безопасности в Азии. Однако они также отмечают, что Афганистан остается зоной напряженности, которую трудно отделить от соперничества между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

Бывший министр обороны Афганистана Шах Махмуд Миахель в интервью "Аль-Джазире" отметил: "Каждый раз, когда Вашингтон пытается вернуться в Кабул, региональные державы объединяются против него. Однако у него нет альтернативы, которая могла бы заполнить вакуум безопасности в Афганистане. Это оставляет пространство для различных сценариев развития событий".

Афганистан, Китай, Россия, Иран и Пакистан – эти страны, понимая общие угрозы, связанные с возможным возвращением США на авиабазу Баграм, выступили с единой и твердой позицией. Они убеждены, что любое возвращение американских военных, как на базу, так и за ее пределы, будет способствовать дальнейшей нестабильности.