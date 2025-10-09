Что представляет собой планируемая НАТО "стена дронов"? Как она будет работать? (Bloomberg, США)

Bloomberg: "стена от дронов" НАТО будет в основном полагаться на средства РЭБ

Концепция устройства "стены от дронов", которую НАТО собирается разработать якобы для защиты от России, пока еще до конца не определена, пишут колумнисты Bloomberg. Несмотря на все заявления, создание такой системы сопряжено с большим количеством сложностей, начиная от финансирования и заканчивая протяженностью границ, на которых она должна располагаться.

Джерри Дойл (Gerry Doyle), Джейк Рудницки (Jake Rudnitsky)

Инциденты с российскими беспилотными летательными аппаратами в последние месяцы вызвали тревогу в европейских столицах (Россия не имеет отношения к проникновению беспилотников в воздушное пространство стран НАТО — прим. ИноСМИ). Сегодня союзники по НАТО обсуждают возможность создания "стены от дронов" для защиты воздушного пространства.

Концепция еще не до конца определена, но опасности, которые она призвана предотвратить, вполне реальны. В сентябре российские дроны были замечены в Польше и Румынии, а небольшие неопознанные летательные аппараты были замечены в районе датских аэропортов (Россия не имеет отношения к проникновению беспилотников в воздушное пространство стран НАТО — прим. ИноСМИ).

Идея создания системы для их отражения набрала обороты в сентябре, после того как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула эту концепцию в своем обращении к Европарламенту. Однако создание непроницаемого щита от дронов будет сложной и дорогостоящей задачей, на выполнение которой уйдут годы. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в сентябре, что в ближайшие три-четыре года это не будет реализовано.

Израильский "Железный купол" — пожалуй, самый известный пример противоракетного щита, который прошел испытания в реальных условиях. Но он защищает страну размером с Нью-Джерси, а это гораздо меньшая территория, чем граница НАТО с Россией протяженностью 2543 километра.

Какие угрозы исходят от БПЛА для Европы?

Самым опасным российским беспилотником является "Герань-2", который использовался для удара по украинским городам (Россия наносит удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ). Эти летательные аппараты с пропеллерным приводом, которые по сути являются более медленными крылатыми ракетами, имеют дальность полета около двух тысяч километров и могут нести боеголовку весом до 50 килограммов — больше, чем боевой заряд в 155-миллиметровом артиллерийском снаряде.

В арсенале беспилотников России также есть разведывательные БПЛА "Орлан-10", произведенные Специальным технологическим центром российского правительства и широко используемые его вооруженными силами. Они рассчитаны на многочасовое пребывание в воздухе и могут быть запрограммированы на полет по определенным маршрутам без управляющего сигнала от удаленного передатчика.

Наименее опасными и наиболее трудно обнаруживаемыми являются квадрокоптеры: дроны, размером с тостер, приводимые в движение четырьмя маленькими пропеллерами на удлиненных рычагах. Они часто оснащены камерами или другими датчиками и обычно управляются с помощью радиопередатчика, расположенного на расстоянии нескольких километров. Они близки по конструкции к дронам, которые любители могут запускать в парке по выходным.

Есть ли у Европы что-то, чтобы остановить эти дроны?

Европа располагает разнообразным набором систем противовоздушной обороны. Некоторые из них, такие как IRIS-T от Diehl Defense Land Systems GmbH и NASAMS от Kongsberg Gruppen ASA, предназначены для гораздо более серьезных угроз, таких как пилотируемые самолеты и крылатые ракеты, но они также могут отслеживать и уничтожать дроны.

Другие, такие как радарная система Skyranger от Rheinmetall AG и Gepard от KNDS NV, используют скорострельные пушки для сбивания дронов и ракет.

НАТО использовало ракеты, запущенные с истребителей, для сбивания некоторых из 19 дронов, которые в сентябре проникли в воздушное пространство Польши. Но альянсу не хватает подходящего оружия в нужных местах, чтобы справиться с роями дешевых дронов, которые могут проникнуть на его территорию.

Фон дер Ляйен назвала инициативу по созданию "стены дронов" "основой надежной обороны", которая станет частью более широких усилий по защите региона от России. Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что проект должен разрабатываться с участием Украины. Вероятно, в нем будут задействованы европейские стартапы и университеты, а часть финансирования будет поступать из оборонного кредитного фонда SAFE ЕС в размере 150 миллиардов евро.

Каковы трудности?

"Стена" для защиты от дронов должна будет охватывать границы протяженностью в тысячи километров. Хотя Европа производит мощные радиолокационные системы, такие как TRML-4D компании Hensoldt AG, им может быть сложно обнаруживать и уничтожать небольшие низколетящие цели на такой обширной территории.

На данный момент все крупномасштабные решения по противодействию вторжениям дронов, доступные НАТО, предполагают использование оружия, которое стоит гораздо дороже, чем цель, которую оно должно уничтожить. Это заставляет защищающуюся страну учитывать "стоимость уничтожения" при принятии решения о том, стрелять ли по БПЛА.

Системы, использующие лазеры, которые дорого стоят в производстве, но почти ничего не стоят в эксплуатации, и дешевые беспилотники противовоздушной обороны являются одними из методов, рассматриваемых для решения этой проблемы. Многие оборонные компании разработали прототипы лазеров, но технические проблемы пока не позволяют широко их внедрять.

Как может выглядеть "стена дронов"?

Военные эксперты считают, что это должна быть интегрированная система, соединяющая различные датчики и оборудование наблюдения с различными возможностями для обнаружения и борьбы с беспилотными объектами вдоль восточных границ Европы, простирающихся от Баренцева моря в Арктике до Черного моря.

НАТО, вероятно, во многом будет ориентироваться на проверенные системы противодействия дронам, используемые Украиной. Украинские военные стараются избегать использования более дорогих противовоздушных ракет, таких как американская система Patriot, против дронов, поскольку они необходимы для противодействия российским крылатым и гиперзвуковым ракетам, которые развивают более высокую скорость и могут нанести гораздо больший ущерб при попадании.

Вместо этого она полагается на мобильные радары, краудсорсинговые сети акустических датчиков и даже приложение Air Alert, с помощью которого люди могут сообщать о замеченных беспилотниках. Затем небольшие подразделения войск отправляются обстреливать беспилотники из пулеметов. Иногда также используются пилотируемые легкие самолеты и вертолеты, оснащенные пулеметами или пушками.

Украина также разрабатывает дроны-перехватчики, которые фиксируются на целях и врезаются в них, прежде чем они достигнут места назначения. Они добились определенного успеха в противодействии российским "Гераням". Однако Россия также внедрила инновации, добавив реактивные двигатели и возможность маневрирования.

Некоторые европейские страны стремятся использовать опыт Украины для развития собственных возможностей. Так, в сентябре Великобритания заключила соглашение о производстве дронов-перехватчиков украинской разработки для военных нужд Киева. Мюнхенский стартап Tytan Technologies в октябре подписал соглашение с ведомством по закупкам оборонной продукции Германии о разработке системы защиты критически важной инфраструктуры. Tytan заявил, что создает дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, которые будут обладать функцией автономного обнаружения целей и стоить дешевле традиционных систем противовоздушной обороны.

Украина и Россия ведут технологическую гонку по поиску новых способов подавления и обезвреживания беспилотников, используемых как для наблюдения, так и для ударов. Во многих беспилотниках сегодня используется автономная навигация или компьютерное зрение вместо управления оператором, а другие могут переключаться между частотами, чтобы избежать подавления.

НАТО, вероятно, также будет в значительной степени полагаться на средства радиоэлектронной борьбы для создания своей "стены дронов". Такие системы, как правило, стоят дорого, и правительства неохотно используют их в операциях по борьбе с беспилотниками.