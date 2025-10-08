К 2030 году на орбите Земли могут запустить минимум три исследовательские станции

По словам управляющего партнера Digital Evolution Ventures Евгения Кузнецова, у России есть порядка 5-7 лет для того, чтобы сократить отставание в области развития производств и исследований в космосе

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/. 7 октября. /ТАСС/. Как минимум три частные исследовательские станции могут быть запущены на орбите Земли к 2030 году, все они иностранные, рассказал на профильной сессии "Биотехнологическая Одиссея" международного форума "Биопром" управляющий партнер Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов. Высока вероятность вывода на орбиту таких станций компаниями Axiom Space, Vast Space (Haven-1), Starlab Space, под вопросом - Orbital Reef.

Отсутствие аналогичных планов у российских компаний - результат того, что в России пока еще не развиты частные проекты освоения космоса, в том числе у компаний фактически нет доступа к венчурным инвестициям.

Digital Evolution Ventures фокусируется на инвестициях в компании в сфере искусственного интеллекта, цифровых решений и энергетической сфере.

"Если говорить про экономику космоса, мы (Россия - прим.ТАСС) находимся в довольно тяжелой ситуации, мы <...> довольно сильно отстаем. Венчурных фондов в космосе (в сфере освоения космоса - прим. ТАСС) нет. Нам жизненно важно не "вылететь" из гонки за орбитальное производство. Ожидается, что к 2030 году на орбите будут 3 частные станции, ориентированные на исследования", - сказал Кузнецов в ходе организованной ТАСС сессии.

По словам спикера, у России есть порядка 5-7 лет для того, чтобы сократить отставание в области развития производств и исследований в космосе. При этом с каждым годом доступ на орбиту для частных игроков будет дорожать.

Тем не менее, по словам эксперта, производственные проекты в космосе могут быть прибыльными. В том числе уже сейчас космические сервисы обеспечивают порядка 20% экономик США и Великобритании.

В России важным Кузнецов написал подписанное ранее "Роскосмосом" и Национальным исследовательским центром (НИЦ) "Курчатовский институт" соглашение о сотрудничестве - вместе стороны займутся ядерной космической программой. Трендами космического производства в ближайшие годы также могут стать металлургия и добычи ресурсов в космосе, не исключил он.

О форуме

Организованная ТАСС сессия "Биотехнологическая Одиссея" была посвящена вопросам перспективных космических биотехнологий.

