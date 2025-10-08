Источник изображения: topwar.ru

Иностранным спонсорам в Киеве продемонстрировали различные «вундерваффе», которыми ранее неоднократно хвастались представители украинского ВПК: крылатую ракету большой дальности «Нептун», реактивный БПЛА-камикадзе «Пекло», а также безэкипажный катер Magura V7, оснащенный зенитными ракетами Р-73.

На опубликованных фотографиях, сделанных на выставке украинских вооружений, можно увидеть, что на крылатую ракету РК-360Л «Нептун-Д» (ранее известную как «Длинный Нептун») установлены дополнительные топливные баки, по всей видимости, призванные обеспечить изделию заявленную дальность полета до 1000 километров. При этом можно отметить, что на новом изображении ракета несколько отличается от показанного ранее варианта, где «Нептун» был длиннее визуально, однако не имел дополнительных баков.

На выставке в Киеве присутствовали: премьер-министр Литвы, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бедскоу, государственный секретарь Минобороны Норвегии Андреас Флем и некоторые другие европейские кураторы киевского режима.

По некоторой информации, в ходе мероприятия Копенгаген и Киев подписали еще один меморандум о взаимопонимании для запуска совместных проектов в сфере оборонного производства, в рамках которого Дания поможет своим украинским «партнерам» производить различные вооружения на своей территории.