В столице КНДР Пхеньяне 4 октября 2025 года открылась ежегодная выставка продукции и разработок северокорейской оборонной промышленности "Развитие национальной обороны-2025". В этот раз местом ее проведения стал Музей трёх революций.

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в В КНДР открылась ежегодная выставка продукции и разработок местного ОПК

Из новинок была показана новая баллистическая ракета меньшей-средней дальности с планирующим боевым блоком "Хвасон-11ма" (화성-11마). На фото ниже она в поднятом состоянии. По центру твердотопливные МБР "Хвасон-18" и "Хвасон-19", а сбоку справа видна боевая машина некоего нового ЗРК.

Сообщение ЦТАК:

Пхеньян, 5 октября. /ЦТАК/- Трудовая партия Кореи, которая в течение 80 лет под высоко поднятым знаменем самостоятельности энергично вела Родину и народ к великой победе и славе, всесторонне укрепляла могущественнейшую силу самообороны, тем самым надежно гарантировала достоинство и вечное процветание, ярко прославила известность и внушительный облик нашего государства на весь мир. Это является выдающейся заслугой и бессмертной честью ТПК, которые будут вечно сиять вместе с чучхейской революционной историей.

Наша партия, придавая пути начатой оружием нашей революции своеобразную огромную жизненную и движущую силу, последовательными убеждениями и упорными стараниями достойно завоевывает и непрерывно наращивает непобедимую военную мощь, являющуюся бурным проявлением твердого характера и собственного достоинства КНДР, которому никто не может противиться, и демонстрацией самой справедливой силы.

4 октября в столице Пхеньяне торжественно открылась Выставка вооружений "Развитие обороны государства - 2025", демонстрируя облик развития государственной обороноспособности, которая беспрецедентно и беспредельно быстро развивается благодаря несравненной решимости и выдающемуся руководству ЦК великой партии, которая, считая самозащитную обороноспособность основой основ защиты и развития революции, стремится к строительству вечной могучей и процветающей социалистической державы.

Место выставки, приуроченной к 80-летию основания ТПК, напомнило величественную картину новейших оборонных средств - совокупности чучхейских оборонных научно-технических сил, включая сверхсовременные вооружения, разработанные как ведущие вооружения наших вооруженных сил по грандиозной стратегии нашей партии по развитию дела обороны государства.

Для встречи товарища Ким Чен Ына был выстроен почетный караул КНА.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын прибыл на место церемонии открытия Выставки вооружений "Развитие обороны государства - 2025".

Товарищ Ким Чен Ын обошел почетный караул КНА и строй знаменосцев со славными воинскими знаменами Сухопутных войск, ВМС и ВВС.

Он в сопровождении членов Президиума Политбюро ЦК партии и руководящих кадров областей науки обороны и военной промышленности вышел на трибуну.

Все участники бурными возгласами приветствовали товарища Ким Чен Ына - высшего представителя могущества и достоинства чучхейской Кореи и знамя всех побед и слав, воздали ему наивысшую почесть.

В церемонии открытия приняли участие члены центрального руководящего органа партии, в том числе руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, руководящие работники ЦК партии, главный командный состав всех военно-политических органов КНА, заслуженные руководящие работники, рабочие, ученые и техники области военной промышленности, ответственные руководящие работники министерств и центральных ведомств, преподаватели, сотрудники и учащиеся военных учебных заведений.

Член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Чо Чхун Рён выступил с речью при открытии.

Выступивший с речью выразил уверенность, что нынешняя выставка, представляющая новейшую высоту переломного развития оборонной мощи КНДР и показывающая реальные объекты, в которых проникнуты решительный дух саморазвития и идеал корейцев, станет новым восприятием для жителей могучего нашего государства, и вдохновением для достижения еще большой победы, и объявил выставку вооружений открытой.

Был исполнен Государственный гимн КНДР.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выступил со знаменательной речью.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что на Выставке вооружений "Развитие обороны государства - 2025" компактно собраны последние результаты важных работ, проведенных для непрерывной модернизации и ускоренного развития структуры вооруженных сил КНДР с их сердцевиной - ядерными силами сдерживания. Наша партия с самого начала своего основания добивалась непрерывного развития оборонной промышленности чучхейской ориентации, неизменно придавая ей особое значение, создавая основы самостоятельности и стремясь к более высокой цели. В кратчайший срок - не более чем за один последний год - она вновь породила значительные успехи и выставила их для показа нашему народу. Это и есть самое прекрасное воспевание исторического процесса партии, которой исполнилось 80-летие, - достойно сказал он.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что для нашей партии, родившейся с абсолютной миссией полностью ответить за судьбу народа, построение мощнейшей в мире оборонной промышленности, способной обеспечить достоинство и спокойствие, права и интересы народа, безопасность его будущего, а также безостановочное ее развитие и укрепление является естественным призванием, присущим ей способом деятельности.

Товарищ Ким Чен Ын отметил славную историю развития нашей военной промышленности, которая началась одновременно вместе с основанием партии и под ее руководством прошла победоносный путь. В последние годы были по-новому разработаны и усовершенствованы вооружения, способные к инициативному и эффективному реагированию на резко изменяющиеся принципы современной войны, а также динамично внедрены новейшие достижения науки и техники, в том числе искусственная интеллектуальная техника, что дало убедиться в возможности их применения не только в настоящей, но и в будущей войне с точки зрения способности к ведению войны. Вот в чем заключается важная характеристика развития отечественной оборонной науки и техники, - продолжал он.

На этом месте любой может познакомиться с реалиями отечественной оборонной промышленности, которая в целях гарантировать безопасную обстановку государства всемерно добивается дальнейшего обновления и скачка вперед при опоре на самостоятельную базу и путем одиночного развития, крайне созидательным методом разработки. Этим нам довелось с гордостью подвести итоги, что ЦК партии восьмого созыва, справившись со своей священной миссией и ответственностью перед государством и народом, добился своей цели, - сказал он.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что обстановка безопасности, в которой мы оказываемся ныне, и ее неустойчивость никак не позволяют нам успокоиться или почить на лаврах ни на минуты, и проанализировал подлинную цель происков США по наращиванию вооруженных сил, создающих реальную и серьезную угрозу безопасности нашей страны и стран в регионе.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул: несомненно, соответственно этому мы будем принимать дополнительные военные меры. Если США, открыто игнорируя озабоченность государств региона в вопросе безопасности, продолжат опасное наращивание вооруженных сил, то такое развитие ситуации все еще толкнет нас на осуществление соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил.

Он сказал, что вскоре все узнают, какие новые цели будут теперь поставлены перед областью оборонной техники, и в каком сильно измененном виде она будет развиваться на следующей стадии. Неисчерпаемые и мощные средства для повышения обороноспособности государства будут без застоя, более ускоренными темпами развиваться, и великое дело ТПК, направленное на непрерывное укрепление самооборонных сил сдерживания войны, будет энергично продолжаться по пути славной победы, - заверил он.

Участники бурными аплодисментами откликались на речь товарища Ким Чен Ына - торжественное железное заявление ТПК о решимости более мощно подтягивать неустанное развитие обороноспособности государства и огромный скачок модернизации сильной армии для вечного победоносного продвижения, могущества и процветания КНДР, рожденной по общей воле всего корейского народа.

Товарищ Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами партии, правительства и ведомств вооруженных сил осмотрел выставку.

Он сказал: видя могущественнейшую обороноспособность, проникнутую напряженными усилиями и чувством горячей любви, в важнейший момент, когда подытоживается 80-летняя история строительства нашей партии и представляется путь созидания и перемен, который наша партия должна с решительностью открыть в будущем, не могу сдержать гордости за то, что непреклонно прошли поистине достойную и славную путь для Родины и грядущих поколений.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что блестящий прогресс самостоятельной оборонной промышленности, заново прославившей нашу Родину на вершине эпохи, и скачкообразно расширенная сфера современной науки и техники в области обороны являются силой и порывом КНДР, завоеванными нашим великим народом, который с небывалой стойкостью и абсолютной поддержкой защитил линию нашей партии на самооборону, несмотря на жестокие испытания и трудности, чего не довелось переживать никому.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что именно гордые сверхмощные вооружения нашего типа являются символом настоящего достоинства и могущества, который удваивает уверенность в подавлении всяких несправедливости и вызовов и надежно гарантирует осуществление мечты и идеалов народа. Именно стремительное повышение сил сдерживания войны с их сердцевиной - ядерными вооруженными силами и их непрерывное накопление есть вечная победа и прочный мир КНДР, - сказал он.

Участники, осматривая выставку, не сдерживали восхищения от вооружений нашей обороноспособности, которые всего лишь за один год приобрели очередной вид развития.

Выставка вооружений "Развитие обороны государства - 2025", которая придает восторг и радость всей стране в преддверии 80-летия основания ТПК, станет знаменательным моментом, обещающим светлое будущее нашего народа и нашей Родины, которая будет более могучей вместе с поразительным сдвигом и развитием дела коренного обновления оборонной промышленности в новую эпоху под уверенным руководством ЦК великой партии.

Новый самоходный миномет на базе семейства колесных северокорейских бронемашин, известных под западным обозначением как M-2020

Различные крылатые и противокорабельные крылатые ракеты, включая "калиброподобную" ПКР, название которой еще неизвестно.

а на базе пикапа пусковая установка того нового северокорейского ПТРК с системой наведения по волоконно-оптическому кабелю, точное название которого до сих пор неизвестно.

Танк "Чхонма-2" (천마-2), который известен также под западным обозначением М-2020

Новое стрелковое оружие