DE: на случай войны с НАТО у России готов ядерный список объектов для поражения

Многие западные эксперты утверждают, что ядерная война маловероятна, однако их опасения никуда не делись. DE ссылается на некое рассекреченное досье со списком целей, которые российский флот может поразить ядерными ракетами в случае войны с НАТО. Среди 32 европейских объектов три расположены в Британии.

Джеймс Накки (James Knuckey)

На фоне непрекращающегося роста опасений по поводу угрозы, которую Россия представляет для безопасности Европы, сохраняются и тревоги о более широком конфликте и применении ядерного оружия. С начала полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года Владимир Путин часто потрясает ядерной саблей, предостерегая Запад от поддержки Киева.

В последние годы Москва перевела оружие в состояние повышенной готовности, испытала и развернула новые ядерные средства, приостановила участие в договорах по ядерным вооружениям, а также заявила о размещении ТЯО в Белоруссии — с момента распада Советского Союза такое происходит впервые. Многие эксперты будут утверждать, что ядерная война маловероятна, но некое рассекреченное досье раскрыло список целей, которые российский флот может поразить ракетами с ядерным потенциалом в случае войны с НАТО. Среди 32 европейских объектов три, как сообщается, расположены на территории Великобритании.

Согласно статье Financial Times, это верфь подводных лодок Королевского флота в Барроу-ин-Фёрнесс в Камбрии, промышленный объект недалеко от Халла в Йоркшире и нераскрытая цель в Эдинбурге.

Сообщается, что от Северного флота России ожидают ударов по объектам оборонной промышленности Великобритании, Норвегии и Эстонии.

Впервые подробности публиковались Financial Times в августе 2024 года.

Эти 32 цели значатся в 29 рассекреченных секретных российских военных документах, которые датируются периодом до начала российско-украинского конфликта в 2022 году.

Карты с целями фигурируют в презентации для офицеров, которую FT показали некие западные источники. Из документов следует, что Балтийский флот РФ сосредоточится на объектах в Норвегии и Германии. Помимо прочего, в случае конфликта за пределами Европы цели могут быть поражены на территории Румынии, Болгарии и Турции, а также Ирана, Японии и Китая.

В понедельник Кремль приветствовал ответ Дональда Трампа на предложение России продлить последний оставшийся договор о ядерных вооружениях с США. Господин Путин в прошлом месяце заявил, что готов в течение еще одного года соблюдать ограничения на ядерные вооружения в соответствии с договором об их сокращении СНВ-3 от 2010 г. и призвал Вашингтон последовать его примеру.

Президент США в воскресенье назвал это "хорошей идеей", а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявление Трампа "дает основания для оптимизма". По словам Владимира Путина, истечение срока действия СНВ-3 будет носить дестабилизирующий характер и может подстегнуть распространение ядерного оружия.