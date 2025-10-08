Войти
Военное обозрение

Нетаньяху: Иран разрабатывает МБР, которые уже скоро смогут поражать цели в США

573
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что Иран в настоящее время разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты с дальностью 8000 километров. Пытаясь убедить своих американских союзников в существовании «иранской угрозы», Нетаньяху добавляет, что, если к максимальной дальности разрабатываемых Тегераном МБР добавить еще три тысячи километров, под атомным прицелом Ирана может оказаться Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Майами и другие города США. Более того — по словам Нетаньяху, при желании Тегеран уже скоро сможет нанести ядерный удар по резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Между тем в ООН восстановили санкции против Ирана по механизму snapback. Речь идет о пакете антииранских ограничений, которые действовали до Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Помимо прочих рестрикций, санкции включают эмбарго на поставки вооружений и ракетных технологий, а также запреты на сотрудничество в ряде ядерных областей.

Помимо прочего восстановление санкций открывает для США и их союзников «зонтик ООН» для пресечения поставок Тегерану комплектующих и арестов грузов. Snapback легитимизирует более жесткие досмотры и перехваты, в первую очередь грузов с комплектующими для ракет и БПЛА. При этом в Тегеране за годы санкционного давления выстроили разветвленные каналы обхода и локализации производства. Кроме того, поскольку в Китае, России и ряде других государств не признают запуск механизма snapback, ограничения будут соблюдаться фрагментированно.

Между тем возврат санкций снижает возможность компромисса между Тегераном и Тель-Авивом. Обе стороны продолжают готовиться скорее к новому витку противостояния, чем к деэскалации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации