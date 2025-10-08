Нетаньяху: Иран разрабатывает МБР, которые уже скоро смогут поражать цели в США

Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что Иран в настоящее время разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты с дальностью 8000 километров. Пытаясь убедить своих американских союзников в существовании «иранской угрозы», Нетаньяху добавляет, что, если к максимальной дальности разрабатываемых Тегераном МБР добавить еще три тысячи километров, под атомным прицелом Ирана может оказаться Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Майами и другие города США. Более того — по словам Нетаньяху, при желании Тегеран уже скоро сможет нанести ядерный удар по резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

Между тем в ООН восстановили санкции против Ирана по механизму snapback. Речь идет о пакете антииранских ограничений, которые действовали до Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Помимо прочих рестрикций, санкции включают эмбарго на поставки вооружений и ракетных технологий, а также запреты на сотрудничество в ряде ядерных областей.

Помимо прочего восстановление санкций открывает для США и их союзников «зонтик ООН» для пресечения поставок Тегерану комплектующих и арестов грузов. Snapback легитимизирует более жесткие досмотры и перехваты, в первую очередь грузов с комплектующими для ракет и БПЛА. При этом в Тегеране за годы санкционного давления выстроили разветвленные каналы обхода и локализации производства. Кроме того, поскольку в Китае, России и ряде других государств не признают запуск механизма snapback, ограничения будут соблюдаться фрагментированно.

Между тем возврат санкций снижает возможность компромисса между Тегераном и Тель-Авивом. Обе стороны продолжают готовиться скорее к новому витку противостояния, чем к деэскалации.