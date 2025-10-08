Пентагон продлил сроки подачи заявок в рамках программы "Золотой купол"

ЦАМТО, 7 октября. Пентагон перенес крайний срок подачи заявок на получение контракта в рамках программы "Золотой купол" из-за большого количества вопросов от оборонных компаний.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил портал Defense One.

В начале сентября Агентство по противоракетной обороне Пентагона (MDA) объявило о запуске тендерной процедуры в рамках программы "Золотой купол", рассчитанной на десять лет и оцениваемой в 151 млрд. долл. Речь идет о контракте SHIELD, который станет единым, но предполагает привлечение множества подрядчиков. В Пентагоне уточнили, что "Золотой купол" должен обеспечить "непрерывную, многоуровневую защиту территории США, ее союзников и партнеров от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также иных воздушных, космических, кибер- и гибридных угроз". Изначально заявки принимались до 15 сентября.

"Крайний срок переносится на 16 октября", – говорится в сообщении портала.

Как отмечало Агентство по противоракетной обороне Пентагона в начале октября, фирмы прислали более 1,5 тыс. вопросов по поводу этого контракта.

"Полученные вопросы по большей части касались уточнений на основе интересов/положения отдельных компаний... Продление срока преимущественно связано с количеством ответов, которые нужно изучить представителям индустрии", – приводит Defense One слова пресс-секретаря MDA Марка Райта.

Как напоминает "РИА Новости", в мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется примерно в 175 млрд. долл. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.