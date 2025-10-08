Наша дорогая противовоздушная оборона не защитит нас от дешевых дронов? (Wnp.pl, Польша)

WNP: Польша не готова к массированным атакам с использованием дронов

Польша готовится к большой войне и уже закупила новейшие ракеты и РЛС, однако она упустила из виду один важный момент, пишет WNP. Страна совершенно не готова к массированным атакам с использованием дронов. Для решения этой задачи требуются многомиллиардные вложения и время.

Радослав Дитрих (Radosław Ditrich)

(…) "Мы закупили новейшие американские ракеты и передовые радиолокационные станции. Тем не менее, мы все еще не готовы к массированным атакам с использованием дронов. Как это возможно?" — спрашивает в своем тексте аналитик WNP EconomicTrends Радослав Дитрих.

· Польша в последние годы приобрела, в частности, 8 батарей Patriot, 23 батареи с пусковыми установками iLauncherи ракетами CAMM-ER, а также 22 батареи Pilica+.

· Войско Польское также располагает 50 истребителями и 2 самолетами раннего предупреждения.

· Тем не менее, поляки все еще совершенно не готовы к массированным атакам с использованием дронов.

Мы готовимся к большой войне, но не готовы к действиям ниже ее порога

В течение нескольких лет Польша систематически подписывает новые договоры на поставку военной техники, модернизируя свою противовоздушную оборону. В результате Польша должна обзавестись современным и сложным противоракетным щитом. Несмотря на все уже подписанные соглашения и осуществленные поставки, Польша по-прежнему беззащитна перед беспилотными авиаударами. Почему?

Причина на самом деле прозаична — Польша строит мощную противовоздушную оборону, но упускает из виду важный аспект: угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов. После получения всей заказанной военной техники мы сможем защититься от массированных атак с использованием крылатых, гиперзвуковых и даже баллистических ракет "Искандер". Почему же дроны — вроде бы не такое уж страшное оружие — доставляют нам сегодня столько неприятностей?

На сегодняшний день чудо-оружия, которое защитит нас от всех видов угроз, не существует. Простые пушки калибра 30-мм могут отлично справляться с нейтрализацией дронов, но не справиться с крылатыми ракетами, не говоря уже о баллистических снарядах. Размещенные на американской базе в польском Редзикове ракеты SM-3 Block IIA могут сбивать современные баллистические ракеты, но не смогут противостоять беспилотникам. То же самое касается и сенсоров — глаз и ушей армии. Одни были созданы для того, чтобы смотреть на сотни километров вдаль, другие — для обнаружения небольших беспилотных летательных аппаратов на расстоянии нескольких километров.

Просто изменив параметры использования средства воздушного нападения, противник может превратить ранее чрезвычайно эффективное оружие в бесполезное (например, изменив высоту полета). Это означает, что противник может использовать наши слабые стороны. Говорят, что прочность цепи определяется ее самым слабым звеном. Именно так и происходит на войне. (…) Это очень важный момент, поскольку наводит на мысль, что нет смысла вкладывать слишком много средств только в один тип обороны, если другие направления явно страдаю от недофинансирования.

Это правило подтверждает пример Китая. Сегодня американцы располагают огромным флотом, в том числе 11 крупными авианосцами. Пекин, понимая, что, даже инвестируя множество средств в создание крупных кораблей, он все равно не догонит американцев, сделал ставку на строительство большого количества небольших плавсредств, оснащенных ракетами большой дальности. Поэтому китайцы адаптировали стратегию развития своего флота к потенциалу ВМС США.

Точно также знания о слабых местах американцев использовали повстанцы-хуситы. Обладая несравненно меньшим потенциалом, хуситы благодаря умной тактике доставили Вашингтону много неприятностей.

Все это следует постоянно держать в уме полякам. До начала украинского конфликта Киев имел довольно сильную систему противовоздушной обороны. (...) Русским пришлось выбрать совершенно другую тактику. Вместо того, чтобы использовать современные ракеты, они отправляют на Украину гораздо более дешевые ударные беспилотники. Прежде, чем Киев адаптировался к новой угрозе, прошло много месяцев. В этот период для борьбы с дешевыми БПЛА украинцам пришлось использовать дорогие и современные ракеты.

Какая ПВО нужна Польше сегодня?

Угрозы, с которыми придется столкнуться Польше, можно разделить на угрозы военного времени и угрозы, создаваемые действия ниже порога войны. Имеется несколько возможных средств воздушного нападения. Что касается наиболее опасных баллистических ракет, то они обычно делятся на четыре типа:

МБР (межконтинентальные баллистические ракеты),

БРСД (баллистические ракеты средней дельности),

БРМД (баллистические ракеты малой дельности).

Применение против Польши ракет наибольшей дальности (МБР и БРСД) представляется не только технически проблематичным, но также (что самое важное) дорогостоящим и нецелесообразным. Это оружие, предназначенное для нанесения ударов по целям, находящимся за тысячи километров от границ России.

Более серьезной проблемой являются баллистические ракеты малой дальности. Их классическим представителем являются хорошо известные "Искандеры" и "Кинжалы". Их очень сложно сбить. Такая ракета сначала летит очень высоко, что делает невозможным ее сбивание, а затем она опускается к цели, используя для увеличения скорости гравитацию. На этой фазе полета (называемой терминальной) скорость такого снаряда кратна скорости звука. Например, "Искандер" может преодолеть 2 км менее чем за одну секунду. Поэтому для его сбивания требуется наличие очень быстрых и чрезвычайно точных ракет-перехватчиков. Риск применения этого оружия в рамках провокаций в мирное время близок к нулю. Во время войны такая угроза, к сожалению, велика, потому что на протяжении многих лет Россия неуклонно наращивала свой арсенал этих опасных снарядов.

Теперь что касается крылатых ракет. Их массовое использование мы уже наблюдали на Украине. Ракеты этого типа движутся по заданным маршрутам, поэтому их часто трудно отследить и сбить. К тому же они летят очень низко. Насколько низко? Разработанная норвежцами ракета JSM может лететь, повторяя рельеф местности, что позволяет ей двигаться прямо над поверхностью воды и перемещаться по горным долинам. Благодаря загруженной в компьютер ракеты карте местности такой снаряд может лететь на высоте всего нескольких метров над землей или водой. Летать на низких высотах могут такие ракеты, как американский Tomahawk и AGM-158 JASMM, английские Storm Shadow или российский Х-101/555.

Настоящей автострадой для крылатых ракет могут быть такие крупные акватории, как Черное море (что мы наблюдаем сегодня во время боевых действий на Украине) или Балтика. Поэтому необходим флот, способный бороться с такими угрозами. Польша может столкнуться с угрозой применения такого оружия как во время войны, как мы это видим на Украине, так и в мирное время (…).

Есть еще классические планирующие бомбы. Именно благодаря (…) им русские могут равнять с землей даже очень прочные укрепления. Трудно построить бункеры, которые выдержат многократные визиты 500-килограммовых бомб. Эту угрозу военного времени можно свести к минимуму, выиграв преимущество в воздухе. Учитывая наличие сильной тактической авиации в странах НАТО, эта угроза, которая оказалась очень серьезной для Украины, для Польши в случае войны не так опасна. Конечно, при условии, что нас поддержат союзники.

Дроны меняют современное поле боя

А теперь про пресловутые дроны. Их условно можно разделить на дроны-камикадзе ("Герань") и все прочие боевые БПЛА (барражирующие боеприпасы, FPV-дроны, дроны-приманки и разведчики). Все они представляют серьезную угрозу как во время войны, так и в мирное время.

Проблема использования против Польши беспилотников дальнего действия в последнее время является предметом активных публичных дискуссий, поэтому, похоже, объяснять здесь сегодня уже ничего не нужно. Не менее серьезной угрозой остаются и небольшие БПЛА, которые могут быть использованы для диверсий или покушения на высокопоставленных чиновников. Эти "малютки" несложно транспортировать по частям и собирать "на коленке". Такой беспилотник вполне может быть использован во время государственного праздника для нападения на премьер-министра или президента. Мы должны уметь реагировать и на такие угрозы.

Однако самой большой проблемой остается тот факт, что количество беспилотных систем огромно. Для защиты от них важных объектов требуются многомиллиардные вложения. Это авиационные и морские порты, электростанции, водопроводы и очистные сооружения, важные государственные учреждения, финансовые организации, военные базы, логистические центры, командные пункты, центры принятия решений, больницы и элементы телекоммуникационной сети. Данный список можно продолжать — это лишь часть объектов, которые сегодня нуждаются в защите. В него нужно добавить предприятия оборонной промышленности, газовые объекты и т.д.

Нам нужны не только стационарные системы (которые могут защищать отдельные объекты или зоны – например, на границе), но и мобильные устройства. В мирное время они не играют столь существенной роли, но в случае войны будут крайне необходимы для прикрытия войск в движении. Если бы каждая мотострелковая рота имела свои системы ПВО, хорошо известные украинцам удары с использованием дронов FPV были бы для нее не критичны.

Один ракетный комплекс ПВО может защищать площадь в десятки или даже сотни квадратных километров. Радиус действия антидроновых систем гораздо более скромный. Разнообразие беспилотных летательных аппаратов и количество объектов и зон, которые необходимо от них защитить — это на сегодняшний день самая большая головная боль. Необходимо эффективное, но в то же время максимально дешевое решение.

(…) Несмотря на инвестиции в самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и сеть радаров различного типа, Польша все еще не способна эффективно обнаруживать дроны. Решением могут стать аэростаты, приобретенные в рамках программы Barbara, но, прежде чем они будут приведены в полную боевую готовность, пройдет еще несколько лет. Еще дольше мы будем ждать пассивных радаров SPL, поставки которых запланированы на 2030-2038 годы.

Немаловажной проблемой является и отсутствие эффективных средств уничтожения беспилотников. В принципе, кроме систем очень малой дальности (таких как Pilica и Poprad или ранее разработанных комплексов Hibneryt) и десятка приобретенных ввиду срочной оперативной необходимости комплексов SKYctrl производства компании APS, у поляков практически нет оружия, способного бороться с такими угрозами. Во время недавнего инцидента с 19 беспилотниками из России польские и голландские истребители использовали для их сбивания дорогие ракеты класса воздух-воздух. Это очень эффективное, хотя и дорогостоящее решение.

В случае AIM-9X Sidewinderцена одной ракеты составляет около 400-500 тысяч долларов. Более крупные AIM-120C-7 стоят уже 1-1,5 миллиона долларов. К этому следует добавить стоимость полета: час работы F-16 составляет около 20-30 тысяч долларов, а F-35 аж 30-40 тысяч. При этом один беспилотник может стоить всего десяток-другой тысяч долларов.

Но дело не только в деньгах. Польша располагает всего несколькими сотнями ракет класса воздух-воздух. Между тем русские способны производить до десятка тысяч ударных беспилотников в месяц. Даже все американские предприятия вкупе не смогли бы удовлетворить потребности ВВС, если бы те решили для уничтожения беспилотников использовать это оружие. Как же нам сбивать дроны?

Как защитить себя от дронов?

Можно ли защитить Польшу от массированных налетов беспилотников типа "Герань"? Можно, но простых решений тут нет. Процесс борьбы с беспилотниками можно разделить на два этапа: обнаружение и классификация — это первый шаг, а принятие решения об уничтожении и нейтрализации — второй. Что касается обнаружения таких беспилотных летательных аппаратов, то часть необходимой для этого техники Польша уже закупила. Речь идет о РЛС SPLи NUR-15M, самолетах раннего обнаружения и аэростатах Barbara. Мы все еще ждем подписания контракта на приобретение РЛС RDL-45 Warta и покупку новых самолетов раннего предупреждения. Однако ждать этой техники придется очень долго — много лет, при этом ее все равно может оказаться недостаточно.

В связи с этим можно обратиться к украинскому опыту. Очень дешевым и эффективным решением на Украине оказались акустические сенсоры, которые — развернутые по всей стране — позволяют контролировать маршруты полета беспилотных летательных аппаратов. Это очень экономичный вариант, но его, конечно же, недостаточно.

Нужны системные покупки большого количества других сенсоров. Отличный пример — оферта польской фирмы APS для "Восточного щита". Компания включила в свое предложение не только акустические сенсоры, но и детекторы эмиссии (…) и миллиметровые радары, которые обнаруживают даже небольшие БПЛА. Система также оснащена сетью камер, которая позволят классифицировать цели.

Важны и система управления, и система командования. И конфликт на Украине, а также опыт борьбы с повстанцами-хуситами показали, что крайне важно создать системы, которые позволят быстро идентифицировать цель и, следовательно, оперативно принять решение о ее уничтожении. Неоценимую помощь тут могут оказать алгоритмы искусственного интеллекта.

Однако само обнаружение дрона — это еще не все. Для борьбы с БПЛА потребуется целая палитра средств. Хорошее решение — глушители сигнала. Это дешевый и очень безопасный для окружающей среды способ уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Однако не стоит обманываться — этого достаточно. Авторы украинских и американских докладов на эту тему высказываются однозначно: для эффективного противодействия дронам потребуются и кинетические меры. Какие? Вариантов несколько.

Определенные надежды возлагаются на зенитные пушки. В Польше в составе комплекса Pilicа работают сдвоенные пушки калибра 23 мм. Это решение дешевле, но и менее эффективно, чем пушки калибра 30 и 35 мм, которые считаются идеальными кандидатами на роль убийц дронов. Эти орудия не дешевы, но, если учесть расходы, которую мы должны были бы понести, например, для обеспечения всей линии границы Польши другими средствами борьбы с дронами, этот вариант оказывается вполне приемлемым.

Большие надежды возлагаются на лазер. Хотя установки, способные поражать дроны противника с помощью лазерного луча, очень дороги, стоимость выстрела совсем невелика. Такая система (…) может бороться с почти неограниченным количеством беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, лазер был бы отличным решением для защиты наиболее важных объектов-нефтеперерабатывающих заводов или ключевых электростанций. Однако у него есть один очень серьезный недостаток — чувствительность к погодным условиям. Во время дождя и даже во время тумана его возможности значительно ограничены. Это означает, что нам все равно понадобятся альтернативные и дешевые средства борьбы с дронами. Хорошим вариантом также являются дроны-истребители. Это концепция, о которой стоит подумать, но стоит иметь в виду, что русские обязательно адаптируют свою тактику к нашим средствам защиты.

Имеет ли смысл стрелять по дронам из пушек и лазера?

На Украине русские беспилотники, чтобы избежать обнаружения и поражения из стрелкового оружия или зенитных пушек, летают как можно выше (чтобы избежать сбивания). Поэтому, если бы мы решили обезопасить всю границу с помощью нескольких сотен зенитных орудий, то вся эта техника оказалась бы бесполезной, так как тогда русские, скорее всего, просто увеличили бы высоту полета своих БПЛА. Таким образом, нам нужно решение не только экономичное, но и довольно гибкое, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты, движущиеся на разной высоте и с разной скоростью.

Подходящим решением могут оказаться такие системы, как APKWSII, которые позволяют сбивать беспилотники с использованием очень дешевых ракет с лазерным наведением, которые подвешиваются под самолеты или вертолеты. Есть ли у нас сегодня подходящая для таких задач техника? Такие задачи могли бы очень эффективно выполнять более дешевые в использовании, чем F-16, самолеты FA-50 или вертолеты AH-64. А вот целесообразность использования для решения таких задач дорогих машин сомнительно. Сейчас Польша должна стремиться приобрести большое количество такого вооружения, как APKWS II, и интегрировать его с еще более дешевыми и простыми в использовании платформами.

Что это могут быть за платформы? Учитывая необходимую для таких задач скорость, стоимость обслуживания и цену самой платформы, хорошим вариантом могут оказаться турбовинтовые самолеты, то есть такие конструкции, как бразильский A-29 Super Tucano, американский AT-6 Wolverine, швейцарский Pilatus PC-21 или корейский KT-1 Woongbi. Стоимость одной такой машины составляет около 10-15 миллионов долларов, а максимальная скорость около 600 км/ч. При этом цена часа полета такого небольшого самолета составляет примерно 1000-2000 долларов, что во много раз меньше, чем у AH-64E, FA-50, не говоря уже о F-16 или F-35.

К тому же такие машины гораздо проще пилотировать, и для управления ими не требуется такого длительного обучения, как упомянутые альтернативы. Таким образом, нельзя исключать, что они могут пилотироваться резервистами, что решило бы кадровую проблему.

Также стоит обратить внимание на инвестиции в беспилотные летательные аппараты. В этом году на "Международном салоне военной промышленности" был представлен разработанный польским Военно-техническим институтом вооружения и компанией Eurotech беспилотный летательный аппарат HAASTA. Этот дрон может быть интегрирован с ракетами, что делает его идеальным истребителем — охотником за дронами противника. Слабым местом самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов является низкая устойчивость к системам противовоздушной обороны противника. Поэтому говорить о его использовании на линии боевого соприкосновения сложно.

Подведем итоги. Польша разрабатывает зенитные системы уже более десяти лет. Проблема польской армии состоит в том, что до сих пор мы инвестировали в основном в оружие, которое призвано защитить нас от баллистических или крылатых ракет, пренебрегая при этом средствами борьбы с беспилотниками. Эффективное решение должно сочетать в себе несколько очень важных параметров: мобильность, гибкость и небольшую стоимость. Похоже, что на сегодняшний день золотой середины нет, однако большие надежды возлагаются на использование для сбивания дронов — интегрированных с недорогими в использовании платформами (например, легкими турбовинтовыми самолетами) — простых ракетных снарядов. При этом нужно стремиться к созданию системы, сочетающей различные методы воздействия на дроны противника — "глушилки", зенитные орудия, лазеры и летающие платформы.