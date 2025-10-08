Войти
Военное обозрение

ВМС США будут бороться с БПЛА с помощью вертолётов и искусственного интеллекта

575
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы (ВМС) США будут бороться с роями БПЛА и безэкипажных катеров с помощью вертолетов и искусственного интеллекта. Пентагон рассчитывают получить от потенциальных подрядчиков предложения до конца этого месяца.

Соответствующий запрос был опубликован Центром надводных боевых действий Крейн ВМС США на специальном правительственном портале SAM.gov.

Американские военные нуждаются в средствах автоматического распознавания и отслеживания целей. В частности, это касается одновременного наблюдения за роями беспилотных летательных аппаратов или за несколькими целями на водной поверхности при проведении операций с участием вертолетов морской авиации.

Запрашиваемые системы в идеале должны с помощью специальных датчиков, установленных на воздушных носителях, осуществлять слежение за угрозами с воздуха или с морской поверхности.

Особый интерес представляет отслеживание нескольких объектов, таких как несколько судов и/или рои беспилотных систем… В идеале эти решения должны обеспечивать обнаружение, идентификацию и сохранение уникальных идентификаторов треков в условиях сильного загромождения и плохой видимости, например в тумане, при дожде и ветре, в условиях волнения на море и т. д.

- говорится в запросе.

Потенциальных подрядчиков просят предоставить обзор их алгоритмов и подходов. При этом в запросе отсутствуют указания на регионы или боевые операции с участием Вооруженных сил США, где планируется применение новых разработок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации