ВМС США будут бороться с БПЛА с помощью вертолётов и искусственного интеллекта

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы (ВМС) США будут бороться с роями БПЛА и безэкипажных катеров с помощью вертолетов и искусственного интеллекта. Пентагон рассчитывают получить от потенциальных подрядчиков предложения до конца этого месяца.

Соответствующий запрос был опубликован Центром надводных боевых действий Крейн ВМС США на специальном правительственном портале SAM.gov.

Американские военные нуждаются в средствах автоматического распознавания и отслеживания целей. В частности, это касается одновременного наблюдения за роями беспилотных летательных аппаратов или за несколькими целями на водной поверхности при проведении операций с участием вертолетов морской авиации.

Запрашиваемые системы в идеале должны с помощью специальных датчиков, установленных на воздушных носителях, осуществлять слежение за угрозами с воздуха или с морской поверхности.

Особый интерес представляет отслеживание нескольких объектов, таких как несколько судов и/или рои беспилотных систем… В идеале эти решения должны обеспечивать обнаружение, идентификацию и сохранение уникальных идентификаторов треков в условиях сильного загромождения и плохой видимости, например в тумане, при дожде и ветре, в условиях волнения на море и т. д.

- говорится в запросе.

Потенциальных подрядчиков просят предоставить обзор их алгоритмов и подходов. При этом в запросе отсутствуют указания на регионы или боевые операции с участием Вооруженных сил США, где планируется применение новых разработок.