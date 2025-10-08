ЕС ограничит поездки российских дипломатов из-за роста числа предполагаемых шпионских атак (Financial Times, Великобритания)

FT: ЕС ограничит передвижения российских дипломатов

Страны ЕС намерены ввести новый пакет санкций, который будет включать в себя меры по ограничению поездок российских дипломатов внутри блока, пишет Financial Times. Однако единогласной поддержки, необходимой для принятия пакета, достичь не удалось.

Генри Фой (Henry Foy) и Энди Баундс (Andy Bounds)

Разведывательные службы утверждают, что диверсионными операциями часто руководят шпионы, выдающие себя за дипломатов.

Правительства стран Европейского союза пришли к соглашению об ограничении поездок российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск попыток саботажа, которые, по данным разведывательных служб, часто организованы шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием.

Агентов разведки, спонсируемых Москвой, обвиняют в обострении провокаций против государств-членов НАТО — от поджогов и кибератак до саботажей на объектах инфраструктуры и вторжений беспилотников — все, что службы безопасности ЕС называют скоординированной кампанией по дестабилизации европейских союзников Киева.

Предложенные меры "заставят" российских дипломатов, работающих в столицах стран ЕС, информировать принимающую страну о планах поездок, прежде чем пересекать границу.

Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем в ответ специальную военную операцию России на Украине. Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето.

Однако юридическое принятие может быть отложено из-за спора по поводу предложения Австрии включить еще одну меру, которая снимет санкции с активов, якобы связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской: так страна хочет возместить банку "Райффайзен" убытки, которые ему пришлось понести в России.

По словам чиновников, на прошлой неделе послы как минимум 12 стран ЕС заявили, что не поддержат новые ограничения против Москвы, если в него включат требование Вены. Продолжение переговоров намечено на среду.

Разведывательные службы ЕС утверждают, что российские шпионы, выдавая себя за дипломатов, часто управляют активами или проводят операции за пределами стран пребывания, чтобы лучше скрываться от наблюдения контрразведки.

"Их назначают в одно место, а работают они в другом", — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на разведывательные данные. — "Службы разведки принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, следить за ними становится сложнее".

В частности, правительство Чехии лоббирует введение ограничений с мая прошлого года. Прага запретила въезд ряду российских дипломатов, подозреваемых в содействии разведдеятельности. Однако сотни из них по-прежнему аккредитованы в соседней Австрии, откуда они могут легально пересекать границу с Чехией.

Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, заявил, что ограничения необходимы для восстановления принципа взаимности.

"„Шенгена для России“ не существует, поэтому нет смысла разрешать российскому дипломату, аккредитованному в Испании, приезжать в Прагу, когда ему вздумается", — заявил министр Financial Times. — "Мы должны придерживаться строгого принципа взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией".

В 2014 году Чехия пострадала от одной из самых крупных диверсий России на территории ЕС: взрывы на складе боеприпасов в Врбетице унесли жизни двух человек. Прага приписала атаку агентам российского ГРУ (МИД России отверг обвинения в причастности России к взрывам в Чехии в 2014 году, назвав их политическим заказом под управлением Лондона и Вашингтона. — Прим. ИноСМИ).

Дополнительный репортаж Рафаэля Миндера из Варшавы