Войти
ИноСМИ

ЕС ограничит поездки российских дипломатов из-за роста числа предполагаемых шпионских атак (Financial Times, Великобритания)

575
0
0
Агент специальной службы
Агент специальной службы.
Источник изображения: © Depositphotos.com / tankist276

FT: ЕС ограничит передвижения российских дипломатов

Страны ЕС намерены ввести новый пакет санкций, который будет включать в себя меры по ограничению поездок российских дипломатов внутри блока, пишет Financial Times. Однако единогласной поддержки, необходимой для принятия пакета, достичь не удалось.

Генри Фой (Henry Foy) и Энди Баундс (Andy Bounds)

Разведывательные службы утверждают, что диверсионными операциями часто руководят шпионы, выдающие себя за дипломатов.

Правительства стран Европейского союза пришли к соглашению об ограничении поездок российских дипломатов внутри блока в ответ на всплеск попыток саботажа, которые, по данным разведывательных служб, часто организованы шпионами, действующими под дипломатическим прикрытием.

Агентов разведки, спонсируемых Москвой, обвиняют в обострении провокаций против государств-членов НАТО — от поджогов и кибератак до саботажей на объектах инфраструктуры и вторжений беспилотников — все, что службы безопасности ЕС называют скоординированной кампанией по дестабилизации европейских союзников Киева.

Предложенные меры "заставят" российских дипломатов, работающих в столицах стран ЕС, информировать принимающую страну о планах поездок, прежде чем пересекать границу.

Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем в ответ специальную военную операцию России на Украине. Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето.

Однако юридическое принятие может быть отложено из-за спора по поводу предложения Австрии включить еще одну меру, которая снимет санкции с активов, якобы связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской: так страна хочет возместить банку "Райффайзен" убытки, которые ему пришлось понести в России.

По словам чиновников, на прошлой неделе послы как минимум 12 стран ЕС заявили, что не поддержат новые ограничения против Москвы, если в него включат требование Вены. Продолжение переговоров намечено на среду.

Разведывательные службы ЕС утверждают, что российские шпионы, выдавая себя за дипломатов, часто управляют активами или проводят операции за пределами стран пребывания, чтобы лучше скрываться от наблюдения контрразведки.

"Их назначают в одно место, а работают они в другом", — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, ссылаясь на разведывательные данные. — "Службы разведки принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, следить за ними становится сложнее".

В частности, правительство Чехии лоббирует введение ограничений с мая прошлого года. Прага запретила въезд ряду российских дипломатов, подозреваемых в содействии разведдеятельности. Однако сотни из них по-прежнему аккредитованы в соседней Австрии, откуда они могут легально пересекать границу с Чехией.

Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, заявил, что ограничения необходимы для восстановления принципа взаимности.

"„Шенгена для России“ не существует, поэтому нет смысла разрешать российскому дипломату, аккредитованному в Испании, приезжать в Прагу, когда ему вздумается", — заявил министр Financial Times. — "Мы должны придерживаться строгого принципа взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией".

В 2014 году Чехия пострадала от одной из самых крупных диверсий России на территории ЕС: взрывы на складе боеприпасов в Врбетице унесли жизни двух человек. Прага приписала атаку агентам российского ГРУ (МИД России отверг обвинения в причастности России к взрывам в Чехии в 2014 году, назвав их политическим заказом под управлением Лондона и Вашингтона. — Прим. ИноСМИ).

Дополнительный репортаж Рафаэля Миндера из Варшавы

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Венгрия
Испания
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Компании
ГРУ
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации